1200 صحفي وصحفية في غزة أصبحوا نازحين

MENAFN - Alghad Newspaper) كشفت عضو الأمانة العامة بنقابة الصحفيين الفلسطينيين شروق أسعد، أن عدد الصحفيين والصحفييات في غزة العاملين يبلغ 1200.



وقالت أسعد في تصريح خاص لـ"الغد" إن جميع هؤلاء أصبحوا نازحين رغم بقاء قلة منهم في شمال غزة ومدينة غزة، وأن عددا كبيرا منهم دمرت منازلهم بالكامل.



وأشارت إلى أن 97 صحفيا استشهدوا منذ بدء العدوان على غزة منهم 10 صحفيات"، إلى جانب تدمير 63 مقرا إعلاميا.



ولفتت إلى أن حياة الصحفيين في خطر محدق جدا، مشيرة إلى أن الضغوطات التي مورست عليهم لوقف تغطيتهم أو إرهابهم مثل التهديدات بالقتل التي وصلت عددا منهم أو استهداف عائلاتهم مثل صحفيي الجزيرة وائل الدحدوح وأنس الشريف.



وأكدت مثلا القتل بدافع الانتقام، في قضية مراسل تلفزيون فلسطين محمد أبو حطب والذي استشهد في قصف منزله فور عودته من تغطية مباشرة، أو قتل متعمد كما في حالة مدير بيت الصحافة في غزة بلال جادة الله بقصف سيارته بصاروخ والمصور سامر أبو دقة.



واعتبرت أن ما يجري للصحفيين ليس قتلا عشوائيا بالمرة، بل ممنهج، ولم يبدأ بعد 7 أكتوبر أي معركة طوفان الأقصى، مشيرة إلى استشهاد شيرين أبو عاقلة في جنين وياسر مرتجى في غزة قبل ذلك بكثير.











وقالت إن الصحفيين يعملون في غزة بظروف معدومة لا تتوفر فيها كهرباء أو اتصالات أو إنترنت وبالتالي فهم يقطعون مسافات يومية لتوفير التغطية، إلى جانب أن كثيرا مما يصور لا ينشر لعدم توفر اتصالات في أغلب المناطق.



واعتبرت أسعد ما يجري "مجزرة بحق الصحافة" وأعداد الشهداء مهول لم يحدث في التاريخ الحديث، مشيرة إلى أن ما معدله 10 إلى 12 صحفيا يستشهدون كل أسبوع بمعدل صحفي أو صحفيين في اليوم.



وأكدت أنهم كنقابة صحفيين فلسطينيين يعدون ملفات جنائية مع الاتحاد الدولي للصحفيين ضد إسرائيل لمحاسبتها على جرائمها.



وختمت: "صحفيو غزة هم عيوننا في غزة وحواسنا ورغم كل ما يحدث لهم ما يزالون مكملين".