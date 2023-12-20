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يحاولون قتل عين الحقيقة.. شهادات مؤثرة من صحفيي غزة لـالغد

12/20/2023 11:21:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) لا يمكن وصف الشهادات التي قدمها صحفيون من غزة لـ"الغد" عن أبشع حرب عرفها العصر الحديث، ولا عن الظروف التي يعايشونها وزملاؤهم وأقاربهم يستشهدون أو يجرحون أو ينزحون.
"الوضع في غزة لا يستوعبه العقل"، كما يعبر الزملاء عماد عيد، عبد الله مقداد وخولة الخالدي، في شهادات حية لهم لنقل جزء يسير فقط مما يجري من حرب إبادة جماعية تشن على الأهل والأحباب في القطاع.
"التحرك يجلب لك الموت"
ويرى مدير مكتب وكالة "معا" في غزة، عماد عيد، أن "العمل في قطاع غزة في ظل الحرب محفوف بالمخاطر بل هو عين الخطر".
ويضيف عيد في تصريح لـ"الغد" أن "التحرك يجلب لك الموت والبقاء في مكانك لا يجلب لك الأمن، فكل الأماكن مستهدفة. مكتبي قصف في أول أيام الحرب.. دمرت البناية التي يسكن فيها أهلي، نزحت إلى رفح مع اشتداد القصف على حي تل الهوا حيث أسكن وبعد أيام دمر الاحتلال منزلي ضمن تدمير الحي".
ويتابع ساردا بعضا مما جرى معه: "مكثت في مدينة غزة 35 يوما تحت القصف والغارات والاجتياحات أمام بوابة مشفى الشفاء الذي تعرض للقصف عدة مرات وأنا فيه وخرجت مع كثير من الزملاء إثر ذلك بعد أن قصف الاحتلال خيمة الصحفيين وسط المشفى".
ويردف: "خرجت مشيا على الأقدام لا أحمل سوى قطعتين من الملابس وحتى الكاميرا قمت بتهريبها، مشيت بين جنود الاحتلال مع الآف النازحين في مشهد يعيد لنا ما تحدث به والدي عن نكبة العام 48 وكأن التاريخ يعيد نفسه".
"توجهت إلى مشفى ناصر لإكمال عملي ومكثت في خيمة لـ 25 يوما هناك، نجحت خلالها في رؤية أولادي مرتين، وأخيرا انتقلت إلى خيمة أمام المشفى الكويتي برفح بعد أن اقتربت الدبابات من مشفى ناصر".
ويوضح أنه "بعدما وصلت لرفح بثلاثة أيام تقريبا فوجئت باستشهاد شقيقتي وزوجها وأبنائها وأحفادها وأنا أمام المشفى ورغم ذلك سنواصل العمل بلا توقف لأنه واجبنا في الدفاع عن شعبنا".
ويؤكد الإعلامي الغزي أنه عندما يستشهد أكثر من 97 من زملائه ويصاب العشرات، وعندما يقتل الاحتلال عائلات الصحفيين فهو يريد بذلك "قتل عين الحقيقة".
وشدد على أن "ما ينقله الإعلام الفلسطني لا يصل إلى عشرة بالمائة من الجرائم المرتكبة وهي بمعظمها تنقل بالبث المباشر".
"تجربة مرة"
من جهته، يقول مراسل تلفزيون العربي في غزة عبد الله مقداد، إن تغطية هذه الحرب تختلف عن أي حرب أو مواجهة سابقة شهدها قطاع غزة مع الاحتلال.
ويضيف مقداد لـ"الغد" أنه قام بتغطية الحروب على غزة منذ العام 2008 ولغاية اليوم وكان هذا العدوان مختلفا بكل شيء.
وفسر ذلك بأنه في حرب 2023، كل شيء مباح ومستباح من قبل الجيش الإسرائيلي الذي لم يعرف أي شكل من أشكال الخطوط الحمراء ولم يفرق بين أي مؤسسة صحية أو تعليمية أو دينية وكذلك استهداف منظمات دولية عاملة في القطاع.
واعتبر أنها تجربة مرة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فلا يوجد صحفي في القطاع لم يتأذ من هذه الحرب.
ويتابع: "بيتي قصف ونجت عائلتي من الموت المحقق، استمرت المسيرة بتغطيتي للأخبار رغم أن عائلتي أصبحت نازحة وأصبح جل اهتمامي بمصيرها".
وبين أن "رحلة النزوح كانت صعبة، فقدنا الكثير من الأقارب والزملاء"، مردفا: "كل يوم هنالك قصة وحكاية في هذه الحرب ولذلك فهي تجربة مختلفة لم نعد قادرين على إحصاء أعداد الجرحى والشهداء لقد عانينا كوسط صحفي وضعنا صعب جدا".
وأكد أن استهداف الصحفيين في غزة "ممنهج والدليل على ذلك أن كثيرا من زملائنا استهدفوا رغم وجود إشارات تؤكد أنهم صحفيون".
واعتبر أن "غياب الملاحقة شجع الجيش الصهيوني على ارتكاب هذه الجرائم".
"كمية القهر والحزن لا توصف"
وعن تجربتها تقول خولة الخالدي وهي مراسلة صحفية من غزة: "لست في وارد إعطاء معلومات أو أكون حيادية لكن إحنا اليوم لسنا مجرد صحفيين بل بشر استنزفنا وتعرضنا لظروف لا يستوعبها العقل البشري".
وتضيف الخالدي لـ"الغد": "هجرنا مرة ومرتين وثلاثة وفقدنا مقدراتنا وممتلكاتنا، والحياة الكريمة التي كنا نعيشا فقدانها بلمح البصر".
وتتابع: "الجرائم تزداد وأعداد الشهداء من الصحفيين كذلك".
وتصف الحال المأساوي في غزة: "عائلات بالعشرات تعيش بغرفة واحدة، لا طعام لا شراب أو دواء. نفسياتنا ومعنوياتنا مدمرة. نومنا مرتاحين ودفيانين صار من رفاهيات الحياة. ما عنا وقت حتى نحزن".
وتردف: "كمية القهر والحزن لا توصف رغم محاولة ظهورنا أمام الكاميرات أقوياء. لا بل نحن منهارون تماما، طاقتنا تستنزف لم نتخيل يوما أن نعيش هذه الظروف".
وحول تعمد استهداف الصحفيين اعتبرت الخالدي أن "الاحتلال معني بتغييب القضية الفلسطينية وأكبر دليل استهدافه كل شيء".
لكنها عادت واستطردت: "روايتنا كانت الأقوى والأصدق كشفنا زيف روايته". وختمت قائلة: "نحن له بالمرصاد حتى لو كانت أرواحنا الثمن".

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