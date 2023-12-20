صحفيو غزة.. عيون الحقيقة ومشاريع الشهادة

MENAFN - Alghad Newspaper) أحمد غنيم وشروق البو

أكثر من 97 شهيدا.. واستهداف وقتل ممنهج للصحفيين

شهادات مؤثرة من زملاء في المهنة يعملون تحت النار



عمان- لا يمكن الحديث عن "غزة" دون صحافتها والتي بدونها لما عرفنا شيئا عما يحدث لأهل القطاع من حرب إبادة جماعية يشنها الكيان الصهيوني.



خلال أكثر 75 يوما لم يهدأ أصحاب "الرسالة المقدسة" كأقرانهم في قطاعات أخرى وهم يعملون كخلية نحل ليكونوا عيوننا وحواسنا في القطاع، فمنهم من قضى نحبه ومنه من ينتظر وما بدلوا تبديلا.



وتسلط "الغد" في هذا الملف جزءا يسيرا من الضوء على ما يحدث للصحفيين في غزة من انتهاكات وجرائم هي ضمن سلسلة الجرائم والتطهير العرقي الذي يمارس بحق 2.2 مليون إنسان يقتلون ويجوعون على مرأى ومسمع العالم دون أن يحرك ساكنا.



وقدم صحفيون من غزة لـ"الغد" شهادات عن أبشع حرب عرفها العصر الحديث، متطرقين إلى الظروف التي يعايشونها مع زملائهم وأقاربهم والعمل تحت النار.

ويؤكد مختصون لـ"الغد" أن ما يجري للصحفيين في غزة هو استهداف متعمد وقتل ممنهج من قبل الاحتلال الصهيوني لمنع إيصال حقيقة ما يجري على الأرض.



وتكشف للملف عضو في الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين بعض الإحصائيات والأرقام المتعلقة بصحفيي غزة وعملهم خلال هذه الحرب البشعة.

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يحاولون قتل عين الحقيقة.. شهادات مؤثرة من صحفيي غزة لـ"الغد"

رسائل من صحفيي "الغد" إلى زملائهم في غزة



1200 صحفي وصحفية في غزة أصبحوا نازحين

مختصون: استهداف صحفيي غزة ممنهج والإفلات من العقاب شجع الاحتلال على فظائعه

