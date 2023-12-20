Thursday, 21 December 2023 08:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مختصون: استهداف صحفيي غزة ممنهج والإفلات من العقاب شجع الاحتلال على فظائعه

12/20/2023 11:21:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يرى مختصون أن ما يجري للصحفيين في غزة هو استهداف متعمد وقتل ممنهج من الاحتلال الصهيوني، لمنع إيصال حقيقة ما يجري على الأرض من حرب إبادة جماعية، فاقت فيها الجرائم أي وصف.
واعتبروا أن إفلات الاحتلال من العقاب رغم الجرائم التي ارتكبها في العقود الماضية، بحماية غربية شجعه على مواصلة فظائعه أمام عين وسمع العالم أجمع والذي لم يستطع طوال أيام الحرب الطويلة أن يحرك ساكنا ويوقف المذبحة.
نقيب الصحفيين الأردنيين راكان السعايدة، يرى أن استهداف الصحفيين في غزة بشكل مباشر - حتى أصبح عشرات الزملاء من الشهداء والجرحى، أو استهداف عائلاتهم أو المؤسسات الإعلامية التي تعرض العشرات منها للقصف- لا يمكن أن يكون محض صدفة أو نتيجة خطأ.
ويضيف السعايدة لـ"الغد"، أن "هذا الاستهداف عمل ممنهج يعيه الاحتلال جيدا، ويحقق من خلاله هدفا أساسيا؛ يتمثل بإخراج الإعلاميين في غزة من دائرة الفعل الإعلامي، وذلك بالقتل أو الترهيب؛ حتى لا ينقلوا حقيقة ما يجري من إجرام وإبادة لأهلنا في غزة".
ويتابع: "ذلك لسببين؛ الأول أن العدو لا يريد نقل الحقائق للرأي العام الإقليمي والعالمي؛ لأنه يحرك الشارع ويزيد مقدار التعاطف مع القضية الفلسطينية وأهلنا في غزة، ويلغي الرواية والسردية الإسرائيلية لصالح الفلسطينيين وهو ما يجري الآن على هذا الكيان".
ويردف: "الاحتلال لا يريد توثيق الجرائم لا بالصوت ولا بالصورة ولا بالقلم؛ لأن ذلك سيستخدم في مرحلة ما كأدلة ضد الاحتلال عند اللجوء للمحاكم الدولية؛ مثل المحكمة الجنائية الدولية، أو في حال إنشاء محكمة لمحاسبة الاحتلال على جرائمه".
ويستكمل حديثه: "نصف المعركة الحالية إعلام إن لم يكن أكثر، فالإعلام اليوم ينقل بطولات كثيرة على الأرض، حتى أنه أعاد إنتاج وعي أجيال كاملة بالقضية الفلسطينية بعد محاولات استمرت لسنوات لطمس وعي الأجيال بذلك".
ويزيد نقيب الصحفيين الأردنيين: "الوعي الجديد الذي أنشأه الإعلام لدى جميع الأجيال يتمثل بأن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للعرب والمسلمين وللعالم الحر الذي يرفض الاحتلال والاستعمار وهضم الحقوق، وهذا مؤذ للكيان وصورته ومنهجية عمله".
وفيما يتعلق بتهميش الاحتلال للقوانين والاتفاقيات الدولية، قال السعايدة إن "الاحتلال لا يقيم وزنا لقانون دولي ولا إنساني ولا معايير ولا مواثيق، وهذا ليس جديدا عليه".
ويوضح السعايدة أن الاحتلال "يمارس كل جرائمه فوق القانون والأخلاقيات؛ لأنه محمي بغطاء أميركي غربي يتدخل في كل الأحيان لحمايته من الملاحقة".
ويشير إلى أن المنظمات الحقوقية تدين وتطالب بمحاسبة الاحتلال، لكن ليست هناك خطوة على الأرض؛ لوجود دول كبرى تحمي هذا الكيان وعلى رأسها الولايات المتحدة والتي تستخدم حق النقض (الفيتو) في ذلك، ولكن من الصعب التكهن إلى متى سيستمر هذا الكيان بإدارة ظهره لكل العالم.
"أكبر مذبحة في تاريخ الإعلام"
من جهته، يقول مؤسس مركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور، إن "ما يحدث للصحفيين والصحفيات في غزة يعتبر أكبر مذبحة في تاريخ الإعلام؛ من حيث عدد الشهداء في فترة زمنية لا تتجاوز السبعين يوما وفي رقعة جغرافية صغيرة".
ويضيف منصور في تصريح لـ"الغد" أن "أي إحصائيات موثقة ورصد في نهاية العام سيظهر غزة وفلسطين في مقدمة الدول التي تقدم صحفييها شهداء نظرا لكشفهم جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني".
ويرى أن "كل هذا الاستهداف ليس بدافع الحقد فقط على الإعلام، بل يدخل ضمن جرائم الحرب والتهجير التي يرتكبها الاحتلال في غزة، إضافة إلى أنه لا يعبأ بكل الاتفاقيات التي نصت على حماية العمل الصحفي، وبالتالي، فإنه "يصبح الجميع أهدافا بالنسبة له".
ووصف ما يجري للصحفيين في غزة بأنه "قتل ممنهج ومتعمد لمنع أصواتهم من كشف ما يحدث من جرائم مروعة وبشعة".
ويتابع: "يساعده على ذلك أن الاحتلال يعتقد نفسه أنه فوق القانون، خصوصا أنه أفلت من العقاب طوال السنوات الماضية رغم ارتكاب ذات الجرائم".
ويردف مؤسس مركز حماية وحرية الصحفيين أنه "لا مجال للحديث عن حماية الصحفيين الآن وكل غزة لم يعد فيها شبر آمن، وحين يصبح الصحفيون أهدافا. فالستر والخوذ الواقية لا تمنع الموت بصاروخ طائرة أو قذيفة مدفع".
وبين أن ما يحدث في غزة ينطبق على ما قاله أحد الصحفيين وهو ينعى زميله بأن الصحفيين كلهم في القطاع أصبحوا مشاريع شهداء.
ما الحل إذن؟
انتقد منصور صمت العديد من المنظمات الدولية على ما يجري والتي تعد متواطئة بذلك مثلها مثل دول كبرى، لكنه أشار إلى وجود منظمات دولية أخرى ملتزمة بمعايير حقوق الإنسان منذ العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، وغيرها وهي التي يعمل معها المركز.
وكمركز حماية وحرية الصحفيين أوضح أنه "يرصد مع هذه المنظمات ويوثق الجرائم التي يرتكبها الاحتلال للذهاب إلى محكمة الجنايات الدولية لعلها تتحرك في جرائم الحرب التي تقع، إلى جانب الضغط على حكوماتنا للتوجه إلى محكمة العدل الدولية لمحاسبة إسرائيل".
ولفت كذلك إلى أن هذا العمل يهدف للضغط أيضا على الحكومات المتأرجحة والتي بدأت ترى الآن أنه لا يمكن السكوت عما يجري، معتبرا أن "هذا ما يمكن أن تقوم به المنظمات الحقوقية والذي يساعد في كشف جرائم الاحتلال".

MENAFN20122023000072011014ID1107636462

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث