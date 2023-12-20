رسائل من صحفيي الغد إلى زملائهم في غزة

MENAFN - Alghad Newspaper) ليس من يسمع كمن يرى وليس من يرى من بعيد كمن يعيش لحظات المأساة وفصولها الدامية؛ مثل صحفيي غزة ناقلو الحقيقة وشهودها، والعيون الساهرة على فضح جرائم الاحتلال وعدوانه وحرب إبادته الجماعية بحق الأهل في القطاع.



لم يسلم أي شيء في غزة، لا البشر ولا الحجر، ولا حتى الكلمات والشهود على الدم الذين ارتقى أكثرهم إلى الجنان ولم يكملوا نقل مشهد الموت.



لقد أثخن العدو في جراح الحقيقة، وترك أهلها إما شهداء أو جرحى، أما ما تبقى منهم، فهم ممسكون بقلم "الرسالة المقدسة" لقول ما يمكن لمن لا يسمع أو يرى أو يتكلم.



بهذه المقدمة أقول أنا أحمد غنيم بعضا من كلمتي أو جزءا يسيرا من رسالتي، وأترك لزملائي في "الغد" نقل القسم الآخر إلى القابضين على جمر الحقيقة في غزة:



غازي الذيبة:



يا آخر القناديل الصادقة في زمن الكذب والخداع والتزييف، يا من انتصرتم للحق في غزة وفلسطين كلها.. ووقفتم تحت رجيم نار نازيي العصر، فارتقى منكم الشهداء، وأصيب منكم من ما يزال قابضا على جمر الحقيقية مهما كلفه ذلك من أثمان، فأضأتم أرواحنا بأمل جديد، يحرضنا على الاقتداء بكم لقول الحقيقة ونشرها دون خوف من طائرات الـ "إف 16" أو وحشية القنابل الفسفورية، أو هراوات الطغاة.



اليوم، في "طوفان الأقصى"، نحن معكم في خندق غزة، للدفاع عن شرف الكلمة والصورة، لنكون شهودا على جرائم "قيم العالم المتصهين"، وذبابه الإعلامي المريض بالكذب.



فالسلام على أرواحكم وأرواح عائلاتكم، وهي تضيء قناديل الحقيقة.. السلام عليكم أيها الصابرون، المجروحون، يا من أزلتم الغشاوة عن عيون العالم، وقدمتم لهم غزة، واضحة، كاشفة، بحقيقتها كاملة، وأمطتم اللثام عن آلامها وجراحها، وانتشلتم أحرارها من الغرق في رواية القتلة السوداء.



سيف السيد:



هي أشياء لا تشترى، رجولتكم، صمودكم، تفانيكم.

لا تسعفنا الكلمات لإيفائكم حقكم، فمهما اجترحنا من كلمات أو نحتنا من تركيبات، تبقى اللغة -رغم اتساعها- عاجزة عن التعبير بتقديم تعزية بمن فقدتم، أو مواساة بمصابكم، أو شكر وإجلال وتقدير لمواصلة جهادكم في إظهار الفظائع التي ترون والمذابح التي تشهدون.

هو الحق يحشد أجناده، ويعتد للموقف الفاصل، تنطبق عليكم هذه الكلمات، فإن لم تكونوا أنتم أجناد الحق بإظهار الواقع للعالم، فمن يكون!؟.



هيثم حسان:



يا أهل غزة.. بأطفالها ونسائها وشيوخها ورجالها وصحفييها، إلى من ودادنا لهم واعتدادنا بهم، وامتدادنا منهم، أعذرونا، والاعتذار أدب متأخر، نبوس الأرض تحت نعالكم، فلمثلكم يزجى المديح، ولأجلكم يكتب الرثاء، شخصيا، كنت أتمنى أن أكون معكم، لأكون شاهدا أو شهيدا.. فعليكم من الله السلام.



محمود خطاطبة:



بجرأتكم، وقوتكم، ومواقفكم الأكثر من رائعة.. تنقلون إلى العالم أجمع، بالصوت والصورة والكلمة، مآلات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الذي يتعرض لمجازر وإبادة جماعية على يد آلة البطش الصهيونية.



أتضرع إلى الله عز وجل أن يثبت أقدامكم ويربط على قلوبكم، أنتم ورجال المقاومة الباسلة.. اصبروا وصابروا، فأنتم الآن الشاهد الوحيد لما يرتكبه العالم الغربي، من خلال أداته القذرة (الصهيونية)، من قتل وتدمير لأطفال ونساء وشيوخ، وبنى تحتية، وهدم بيوت على رؤوس ساكنيها.



محمد الرنتسي:



نقدر عاليا حجم التضحية التي تبذلونها في سبيل نقل وتوثيق ما يحدث، وسط الخطر الكبير الذي يحيط بكم، لكنها رسالة الحق والحقيقة التي تعلو بأصواتكم وأقلامكم مهما حاول الاحتلال بهمجيته وظلاميته طمسها.



بجهودكم وثباتكم، تقدمون دروسا عز نظيرها في المهنية والاحترافية والتصدي لروايات الكذب والخداع التي يحاول الاحتلال تسويقها للرأي العام. نتمنى لكم دائما السلامة والرحمة الواسعة لكل من استشهد وأمنيات الشفاء العاجل لمن أصيب.



سارة زايد:



لا أعلم على وجه الدقة ما الذي يتوجب لصحفية مثلي تعيش في جحيم العجز والقهر عن بعد، بأن توجه رسالة لصحفي في غزة يعيش في نعيم الصمود والمقاومة، لكني أدرك جيدا أنكم سكين الحقيقة التي ستظل تنحر كذب المحتل.. دمتم لنا عزا وبأسا، ودامت حناجركم تصدح حقا وبطولة.



طارق الدعجة:



يا ليتني كنت معكم .. يا ليتني كنت بينكم .. أنتم الصمود.. علمتمونا معنى الصبر ومعنى العطاء الحقيقي .. استمروا في إيصال الصوت.. نحن نسمعكم على الدوام ..صبحا ومساء ليلا ونهارا. لعل اللقاء يكون قريبا.. نشد على أياديكم.



محمد أبو الغنم:



زملاءنا الأعزاء في غزة العزة.. تحية أردنية مسطرة بالاحترام والتقدير والمحبة، تحية إجلال وإكرام لكم لما تقدمونه وتنقلونه لنا من خلال ممارسة أعمالكم البطولية والمهنية بحرفية عالية، وهي المهددة منذ بدء العدوان الصهيوني على أهلنا الأحرار في كافة الأراضي الفلسطينة المحتلة.



حماكم الله ورعاكم ودمتم بخير، فمنكم نستمد قوتنا ومنكم نتعلم المعنى الحقيقي لصحافة الميدان أيها الشجعان.



إسلام بدارنة:



بين شجون وهموم، رسالتي إلى الذي فارقونا من ربابنة بوصلة الحق.. الحق الذي نطقتموه بشفتيكم واستفز الاحتلال فحاول أن يسكتكم، الحق الذي صورتموه بأيديكم وقطع شرايين إفكهم.. فبتروا ساعديكم، إلى من كانوا وظلوا رموزا للتاريخ..

لينعق مفكروا الهزيمة ما استطاعوا أن ينعقوا، والله "لن ننساكم" وستظلون لنا المدرسة، فأنتم النقطة والحرف..

أنتم الكلمة والجملة.. أنتم أرباب الحرية.



رشا كناكرية:



لا أعلم هل تستطيع الكلمات أن توصل مشاعرنا لكم.. أم تقف عاجزة أمام وصفها.. جزء منا يفخر بكم وآخر يتألم معكم، وفي 75 يوما غدوتم جزءا من عائلتنا، بتنا نلاحظ اختلافاتكم البسيطة.. نقص أوزانكم وبحة أصواتكم، والحزن في أعينكم والألم في ثنايا نظراتكم.



نعلم جميعنا قدسية مهنة الصحافة التي تتملكنا.. فأنتم: "صوتنا ونحن صداكم".



غادة الشيخ:



أحيانا تتلخص مشاعرنا، مواقفنا، مبادئنا في شخص واحد، وهذا هو حالي بالنسبة لمشاعري ومواقفي ومبادئي فيما يحدث في غزة ومن فيها سواء زملاؤنا الصحفيون أو شعبها أو شهداؤها، ألخصهم بكلمتين: "وائل الدحدوح".



لن أحصي كم من درس تعلمت من الزميل وائل ليس لأنني غير قادرة على العد بل لأني لا أعلم متى سيكف عن تعليمي هذا إذا أصلا سيكف من تعليمي وغيري من الناس كل ما هو سام ونبيل من دروس سواء تعلم الصبر، الإخلاص المطلق لرسالة الصحافة، اليقين، والأهم: كظم الغيظ!.



رسالتي التي يجب أن أخصصها لزملائنا في غزة بمن فيهم الزميل الدحدوح: أرجوكم وبعد أن تنتهي الحرب بالانتصار إن شاء الله، لا تتواضعوا كثيرا وتعتبرون أنفسكم صحفيين بمعناها (الوظيفي) لأنكم وأقسم بدماء الشهداء لستم مثلنا،، لا تتواضعوا رغم أني على يقين أنكم ستفعلون!.







الزميل وائل الدحدوح يتلقى العلاج جراء إصابته بقصف استهدف الصحفيين في غزة-(وكالات)



منى أبو حمور:



يكفينا فخرا أن نكون زملاء لثلة من الصحفيين والصحفيات في قطاع غزة الذين قطعوا عهدا على أنفسهم للاستمرار في حمل رسالتهم رغم الدمار الكبير ووجع الفقد مستمرين بقوة إيمانهم وصمودهم على نقل الحقيقة.



لا نحتاج بعد حرب غزة لمن يعلمنا مبادئ وأخلاقيات الصحافة ولن يكون لدينا لبس بين الحياد والموضوعية، ستكونون أنتم القدوة والبوصلة ومدرسة الصحافة التي سيبنى عليها الإعلام الحقيقي.



ديمة محبوبة:



"غزة" وطدت العزة في نفوسنا على الرغم من كل الجراح التي أصابتنا من مصابها، وكل من تسكن فيهم ويسكون فيها.



أما الصحافة فهي قصة مختلفة، فنحن نتعلم من كل زميلة وزميل أصول المهنة بدءا من "معلش" ووصولا إلى "ما بنام 3 ساعات" وانتظارا لخبر النصر إن شاء الله.



تغريد السعايدة:



بعد أن تجاوزت الحرب المسعورة على غزة مداها في الوحشية، كانت المقاومة بالصوت والصورة وإظهار الحقيقة شكلا من أشكال استعادة الحقوق الشرعية في غزة.



لفت صحفيو غزة أنظار الرأي العام العالمي نحو معاني العزة والصمود والتحدي، من جهة ومن جهة أخرى فضحوا زيف وبشاعة الاحتلال ودمروا روايته وسرديته.



أما لشهدائهم فتليق بهم منصة "صاحبة الجلالة (الصحافة)" وحدهم.



سوسن مكحل:



إلى صحفيي الحقيقة.. يا من تكتبون وتوثقون بأرواحكم الحقيقة تحت ظلم الاحتلال، أنتم أملنا في هذا العالم، أنتم صوتنا في الظلام.



نشكركم على عملكم الشاق والتزامكم بالعدالة والوفاء لقضيتنا.. نحييكم لأنه من خلالكم بالفعل "اتضحت الصورة" بكل ما تعنيه الكلمة من معنى في عالم الصحافة والإعلام وأخلاقيات المهنة.



لقد ضحيتم بأنفسكم وعائلاتكم وأحبابكم من أجل قول الحق، إنكم المثل الأعلى لتعليم العدالة والحق.. أنتم صوت الضمير الذي كبل حناجرنا.



لا نستطيع أن نقول أكثر من أننا نشد على أياديكم ونأمل أن نلتقي يوما ما معكم لنتعلم الكثير من نضالاتكم التي كشفت النقاب عن فجوة أخلاقية كبيرة في عالم الإعلام الغربي المزيف وإزدواجية أخلاقه قبل معاييره في مهنة المتاعب.



أنتم علمتمونا معنى المهنية، والأخلاق، ونقل الحقيقة، كنتم المشهد وستبقون حتى النصر ودحر الاحتلال الصهيوني الغاشم.



موفق كمال:



نبكيكم يوميا، ونحيي بطولاتكم وشجاعتكم في تغطية أحداث الحرب من مجازر دموية وإبادة جماعية تتعرضون لها، وتكشفون للعالم كل جريمة ارتكبها الاحتلال بحق المدنيين، فأنتم تسطرون بطولات في نقل الحقيقة وتعرية آلة العدو الصهيوني، التي تضع أرواحكم كهدف عسكري.



أيها الزميلات والزملاء لقد سطرتم ببطولاتكم وتضحياتكم دروسا في نقل الحقيقة التي تسعى وسائل إعلام معادية لكتمانها، وغيرتم المعادلة في الرأي العام الأوروبي والأميركي الذي بات معظمه نصيرا لقضيتكم.



فريهان الحسن:



كنتم وستبقون مصدر الإلهام لنا جميعا.. أبطال حقيقيون، تخاطرون بحياتكم فقط من أجل إيصال الحقيقة بكل شجاعة وإقدام.



ندرك حجم التحديات والآلام والأوجاع التي تعيشونها في قطاع غزة، والخطر يواجهكم من كل مكان، تعملون ليل نهار تحت نيران القصف الهمجي وداخل مدنكم التي تفوح منها رائحة الموت أكثر من الحياة، لكننا نتعلم منكم كيف يكون الإعلام صوت الحقيقة، وكيف تكون حياتكم ثمنا لإظهار مجازر الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني المقاوم والمدافع عن أرضه، ونقل الصورة للعالم أجمع.



دوركم النبيل لم يتوقف منذ أكثر من 75 يوما، متاعب ومعاناة وحزن يفتك بكم، وأوجاع الفقد لأعز الناس على قلوبكم، لكن كل ذلك لم يمنعكم من مواصلة مهنة المتاعب بل "مهنة الموت" المنتظر في سبيل الحقيقة.



أنتم لستم مجرد زملاء لنا في مهنة واحدة، بل أنتم عائلتنا.. نعيش معكم تفاصيلكم لحظة بلحظة أمام أوجاعكم.



محمود الشرعان:



إلى شهود الحق والحقيقة.. الذين يدفعون حيواتهم ثمنا؛ للكلمة، للحرية، لتعرية الباطل، للبلاد كلها، للطفل العاري الذي فقد صدر أمه وحليبها ونام، لحسرة مسن عاش قهر الرجال أمام عائلته الموؤدة بليل أسود، لمائة حبة قمح في سنبلة وطني، إلى الذين رأوا الحلم ولم يره غير شهداء الله.



للذين كانوا عيوننا في غزة وماتوا واقفين أمام العدسات وبيدهم الأقلام وعيون العالم تنظر للإبادة بصمت.. إلى صحفيي فلسطين: ملامحكم ونبرات أصواتكم باقية ما بقيت فلسطين. سامحونا.



هبة العيساوي:



لمثلكم خلقت الصحافة والإعلام.. فنحن نتعلم منكم الدروس كل يوم.. وأصبحتم جزءا من عائلتنا التي نخاف عليها ونحرص على أن تكون بخير.



كونوا أقوياء من أجلنا وحماكم الله من كل شر وأذى.

أحمد أبو شريعة:

المقاومة بالصوت والصورة توازي المقاومة بالسلاح في الميدان، وصحفيو غزة كانوا أكثر من أبطال في فضح الاحتلال وكشف زيف روايته.

الزملاء في غزة استمروا فهم يحاولون اغتيال الحقيقة، استمروا فالنصر قادم لا محالة بعون الله.