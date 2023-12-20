القسام: استهداف 12 جندياً داخل مبنى في حي الدرج بغزة
التاريخ
12/20/2023 11:21:30 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت كتائب القسام مساء الأربعاء، إن المقاومة تمكنت من استهداف قوة صهيونية مكونة من 12 جندياً تحصنت داخل مبنى في حي الدرج شمال شرق مدينة غزة بقذيفتي أفراد وعدد من القنابل اليدوية وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.
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