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مستشفيات غزة تئن.. بين التوقف عن الخدمة وتهديدات الاحتلال

12/20/2023 11:21:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) غزة - القصف الصهيوني على قطاع غزة كما العملية البرية لا يستثنيان مرفقا حتى ولو كان صحيا أو إنسانيا.
ومن الواضح أن المستشفيات في القطاع تشكل هدفا للعملية العسكرية للاحتلال، ما تسبب بتوقف الكثير منها في القطاع، وآخرها مستشفى كمال عدوان الذي خرج من الخدمة، وفق ما أكدت منظمة الصحة العالمية.
كما تسبب هذا الاستهداف بأوضاع مأساوية في مستشفيات أخرى، وجديد هذه الممارسات في مستشفى العودة، حيث أفادت مصادر طبية بأن القوات الصهيونية حولته إلى ثكنة عسكرية، حيث تحتجز 240 شخصا من الكوادر الطبية والمرضى إضافة إلى نازحين مقيمين داخله.
إزاء هذا الواقع، نددت كل من منظمة الصحة العالمية واليونيسف باستمرار استهداف المستشفيات في قطاع غزة. وحذرتا من التراجع الكبير في عدد العاملين في مجال الرعاية الصحية في غزة.
وأعلنت منظمة اليونيسف أن الأطفال الذين يتعافون من عمليات بتر الأطراف بالمستشفيات يقتلون داخل المستشفيات نفسها. ووصفت المنظمة غزة بأنها أخطر مكان في العالم بالنسبة للأطفال.
وقال ممثل منظمة الصحة العالمية ريتشارد بيبركورن في غزة أن الوضع في مستشفيات غزة محزن وكارثي للغاية، وأضاف أن جميع المرضى في مستشفى كمال عدوان تم إجلاؤهم إما لمستشفى الأهلي أو الشفاء.
كما أعلن مدير المستشفى الأهلي في غزة توقف العمل في المستشفى، بعد أن اقتحمته القوات المحتلة وقامت باعتقال عدد من الأطباء والممرضين والجرحى.
وإجمالا، بات أكثر من 22 مستشفى خارج الخدمة إضافة إلى 138 مؤسسة صحية بسبب الأضرار الناجمة عن القصف الصهيوني ونقص الوقود والعاملين.
في حين تتعرض المستشفيات التي ما تزال مفتوحة لضغوط متصاعدة وخانقة إما من جراء القصف وإما من جراء الأعداد الكبيرة من المرضى والجرحى الذين يصلون تباعا إليها.
وصرحت المسؤولة عن الاتصالات في اليونيسف، تيس إنغرام، بشأن استهداف المستشفيات المتكرر والمتعمد في قطاع غزة، أن هذا الاستهداف ليس إلا استهدافا للنساء والأطفال الذين يلجؤون للمستشفيات للحصول على الحماية.
وأضافت تيس إنغرام: تعيش غزة معركة يومية أمام هذه الهجمات المتكررة التي لن تنتهي، مؤكدة محاولة أربعة آلاف شخص الاحتماء بالمستشفيات.
وأضافت ساهمت الهجمات على المشافي في مزيد من تدهور الوضع وتعريض آلاف الأشخاص للخطر، وعليه فمن الضروري أن ينتهي هذا القصف وأن تكون هناك حماية جدية للمدنيين وخاصة الأطفال منهم.
وقالت تحولت غزة إلى أحد أخطر الأماكن في العالم بالنسبة للأطفال خاصة أمام تضور العديد منهم من الجوع لأيام وندرة المياه النقية الصالحة للشرب.
وتابعت كلامها بأنه يجب إنهاء هذا النوع من الهجمات على الأطفال فلا مكان آمن يستطيع الأطفال الذهاب إليه سوى المستشفيات.
واشارت الى ان من حق أطفال غزة العيش في سلام وأن لا يموتوا بنيران الاحتلال.
تبذل اليونيسف قصارى جهدها وتستخدم جميع قدراتها المتاحة لحماية أطفال غزة من هذه الأخطار.
وقالت لا يمكن للمساعدة التي نجلبها عبر المعابر أن تلبي كافة الاحتياجات، وذلك بسبب كثافة العدوان ونقص الوقود والاتصالات التي تسمح لنا القيام بعملنا، موضحة ان الطريقة الوحيدة لإنهاء معاناة الأطفال هي إنهاء الحرب.
قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، إن الأطفال النازحين حديثا في جنوب قطاع غزة يحصلون على كميات من الماء أقل كثيرا من المطلوب للبقاء على قيد الحياة، وتوقعت وفاة عدد أكبر من الأطفال بالقطاع "في الأيام المقبلة" بسبب الحرمان والمرض.-(وكالات)

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