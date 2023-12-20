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مرحلة جديدة من حرب غزة.. ماذا سيحدث في 1 يناير؟

12/20/2023 11:21:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أبوظبي - ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، أن مسؤولي إدارة جو بايدن يريدون أن ينتقل الاحتلال إلى مرحلة "أقل حدة" من حربها في قطاع غزة "قريبا"، وبالتحديد بحلول 1 كانون الثاني(يناير) المقبل.
ووفقا لكاتب مقالات الرأي دافيد إغناتيوس، فإن وزارة الخارجية الأميركية أعدت وثيقة مكونة من 20 صفحة، تطرح خيارات لغزة ما بعد العدوان.
ويقول إغناتيوس إن الوثيقة تشير إلى أن "الأمن في غزة يمكن التعامل معه من قبل الفلسطينيين الذين لا ينتمون إلى حماس، الذين هم على استعداد للتعاون مع القوات الصهيونية، التي ما تزال تطوق الحدود".
وأضاف: "من الناحية المثالية، سيتم تعزيز قوة الأمن هذه بقوات أجنبية تعمل بموجب تفويض من الأمم المتحدة".
وذكر إغناتيوس أيضا أن الاحتلال يستكشف إمكانية إنشاء ما سماها "جزر إنسانية" شمالي غزة، مع تحول القتال بشكل متزايد نحو الجنوب.
وأشار إلى أن "المسؤولين الأميركيين والصهاينة يرون نقطة انعطاف تقترب في حرب غزة".
وتابع: "قد تشمل المرحلة التالية إحياء مفاوضات إطلاق سراح الرهائن مع حماس، وما يصاحب ذلك من وقف لإطلاق النار يدوم لعدة أسابيع، يعقبه انسحاب تدريجي للقوات الاحتلالية، وخاصة في شمال غزة".
ويصر كبار المسؤولين الصهاينة على أن الحرب ستستمر لعدة أشهر، لكن، وفق الكاتب الأميركي، فإن قادة الاحتلال يدركون أنهم في الحاجة إلى "الانتقال إلى مرحلة جديدة"، بهدف السماح لجنود الاحتياط بمغادرة الخطوط الأمامية والعودة إلى وظائفهم.
وأضاف: "يتحدث بعض المسؤولين الصهاينة عن عملية انتقالية في شهر يناير أو بعده، لكن هناك اعترافا واضحا بأن مرحلة جديدة مقبلة".
الى ذلك، اعربت روسيا وجامعة الدول العربية، امس، عن أملهما في صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وطالبتا الولايات المتحدة بعدم عرقلته مجدداً، وذلك خلال مؤتمر مشترك في المغرب.
وقال وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف خلال مشاركته في المنتدى العربي الروسي المنعقد بمراكش: "محاولاتنا المتعددة مع من يشاركوننا نفس الأفكار لدفع مجلس الأمن إلى تبني قرار يفرض وقفاً دائماً لإطلاق النار، يعترضها للأسف نفس الموقف الأحادي المعتاد للولايات المتحدة".
وأضاف في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الذي حضره ممثلون عن دول عربية "نأمل أن مجلس الأمن سيرفع صوته لصالح القرار".
من جهته قال الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط في كلمة عبر الفيديو من القاهرة إن "كل من يقف ضد وقف فوري لإطلاق النار في غزة يحمل على يديه دماء الأبرياء".
وتابع أبو الغيط الذي غاب لعارض صحي: "نثمن عاليا الدول التي اتخذت منذ البداية خيار الانحياز إلى الجانب الصحيح من التاريخ، وعبرت بوضوح عن موقف متوازن جوهره أن الاحتلال واستمراره هو لب المشكلة وأصل القضية".-(وكالات)

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