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رغم تضييق الحكومات.. كيف كسبت القضية الفلسطينية تعاطف العالم؟

12/20/2023 11:21:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عواصم - ما يزال جيش الاحتلال يعلن عن رغبته في مواصلة حربه على قطاع غزة حتى النهاية، رغم أن هذه الحرب أفضت -حتى الآن- إلى ارتقاء أكثر من 19 ألف شهيد فلسطيني أغلبهم من الأطفال والنساء. ولكن رغم كل الدعم السياسي الذي امتلكه جيش الاحتلال، فإن القضية الفلسطينية تكتسب مع مرور كل يوم منذ السابع من تشرين الأول(أكتوبر) 2023 داعمين وأنصارا جددا في مختلف بقاع العالم.
منذ بداية الحرب على غزة التي استهدفت النساء والأطفال انتقاما من عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال ونظام الفصل العنصري الصهيوني، انتفضت المظاهرات لتعم جميع أرجاء العالم تعبيرا عن التضامن مع الشعب الفلسطيني. في العاصمة النيوزلندية "ويلينغتون" خرجت المظاهرات بالآلاف إلى مبنى البرلمان تهتف "فلسطين حرة" حاملة أعلام فلسطين، وفي النرويج رقد المتظاهرون في محطة القطارات المركزية بالعاصمة مرتدين أكفانا ملطخة بالدماء للتنديد بالاحتلال. أما في أيرلندا فلم يتوقف نشاط الناس في التعبير عن تضامنهم الكامل مع القضية الفلسطينية منذ الأيام الأولى للحرب، بل امتد التضامن هناك لملاعب كرة القدم، إذ أنشدت الجماهير في المدرجات هتافات التضامن مع غزة وفلسطين، وتبرعت الأندية الرياضية لصالح أهالي غزة.
في اليابان، رغم صمت الحكومة عما يحدث في غزة خوفا على مصالحها الاقتصادية مع دولة الاحتلال، خرجت المظاهرات في طوكيو بالآلاف للتنديد بسلوكيات دولة الاحتلال، بينما شهدت شوارع لندن مظاهرات غير مسبوقة للتضامن مع فلسطين شارك فيها مئات الآلاف وفق تقديرات الشرطة نفسها، رغم التهديدات والاعتقالات التي شهدتها صفوف المناصرين لفلسطين. وكذلك في النمسا لم يحل تساقط الثلوج والحظر الذي فرضته السلطات على المظاهرات المناصرة للقضية من تجمع المتظاهرين الذين هتفوا من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار.
وفي يوم "حقوق الإنسان" في 10 كانون الأول(ديسمبر) عمت الاحتجاجات أوروبا، إذ خرجت المظاهرات في بلجيكا بالأعلام الفلسطينية داعية إلى وقف الحرب الانتقامية لجيش الاحتلال رافعين شعار "أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة"، و"القدس عاصمة فلسطين"، بينما في ألمانيا كانت الهتافات أكثر انتقادا للحكومة بسبب دورها في الحرب، حيث صدحت قائلة: "ألمانيا تمول وإسرائيل تقصف"، ولوح بعض سكان برلين للمظاهرة بالتحيات والأعلام الفلسطينية.
وفي اليوم نفسه سارت مظاهرة في العاصمة السويدية ستوكهولم في اتجاه السفارة الصهيونية مطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات لأهالي غزة دون شروط، بل دعت المظاهرة صراحة لمقاطعة الاحتلال. أما في هولندا في ذلك اليوم فقد كانت الهتافات أكثر جرأة "من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر"، والسبب أن هناك حكما قضائيا يقضي بأن هذا الهتاف ليس عنصريا أو معاديا للسامية، وهاجمت الهتافات الحكومة الهولندية مباشرة قائلة إن يديها ملطخة بالدماء.
من جهة أخرى، ومنذ الأيام الأولى للحرب، كتب 800 موظف في الاتحاد الأوروبي عريضة لرئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين" يحتجون فيها على تحيز الاتحاد لدولة الاحتلال، مؤكدين أن طلبهم هو أن يسعى الاتحاد في طريق وقف المذبحة ضد الفلسطينيين، وأن تلك الحرب لم تشهد تفعيلا لأي قيمة من القيم التي بني عليها الاتحاد الأوروبي. جدير بالذكر أن التضامن العالمي تجلى حتى في قطاع الأزياء، إذ ارتفعت مبيعات "الكوفية" الفلسطينية على نحو كبير في الولايات المتحدة منذ بداية تشرين الأول(اكتوبر) وحتى الآن، رغم ما يتعرض له مرتدوها من اعتداءات لفظية وجسدية في بعض الأحيان. إن التضامن مع القضية الفلسطينية ليس محمود العواقب في الدول الغربية، وخاصة في هذه المرة التي تبدو فيها الحكومات الغربية متحدة لحماية الاحتلال، فقد شهد العديد من المتضامنين مع القضية الفلسطينية في الدول الغربية أزمات عدة في الأسابيع الماضية منذ تشرين الأول(أكتوبر) 2023.-(وكالات)

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