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الوزراء سيواجهون قريبا خيبة اليمينيين من نتائج الحرب بغزة

12/20/2023 11:21:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس
بقلم: رفيت هيخت 20/12/2023

مجلس الحرب يحاول بث اندفاعة إلى الأمام على خلفية الثمن الدموي الثابت الذي تجبيه الحرب، فضلا عن احتدام الخلاف المؤلم بين "معسكر المخطوفين" و"معسكر إبادة حماس" في المجتمع الإسرائيلي. ادعاءات المعسكر الأول تجددت صحتها بعد حادثة الشجاعية الفظيعة في يوم الجمعة الماضي، وهي تظهر الآن أكثر منطقية حتى لو لم يتم الغاء اعتبارات "معسكر ابادة حماس". وتؤكد ضرورة تدمير هذه المنظمة. حماس في الحقيقة تشترط اطلاق سراح المخطوفين بالوقت الكامل للقتال، وبالتالي هي تخطط بذلك للبقاء على قيد الحياة. لكن أعضاء في كابنت الحرب يقولون إن القتال سيتغير في القريب ولن يستمر بالقوة الحالية (المعتدلون يتحدثون عن ثلاثة أسابيع، والصقور في اليمين يضيفون أسبوعين على ذلك). بعد 15 سنة من الإهمال من قبل نتنياهو، هل من الصحيح أخلاقيا بناء ردع إسرائيل على اكتاف هؤلاء البائسين بالذات؟.
"لو أن الجنود في العملية في الشجاعية كانوا تصرفوا بشكل مختلف والعملية انتهت بانقاذ المخطوفين لكانت هناك نشوة وتأييد للعملية العسكرية"، قال أحد الوزراء. "أنا لا أفهم الحديث عن المراوحة في المكان. هل اعتقد أي أحد بأنه يمكن خلال يومين القضاء على كل المنظومة الموجودة تحت الأرض في غزة؟ هل اعتقد أي أحد بأن هذا سيكون أمرا سهلا؟".
وزراء في الحكومة يقولون بأن معظم الشعب في إسرائيل يؤيد الحرب. ويمكن التقدير أنهم لا يخطئون في هذه المرحلة، لكن أيضا يتوقع أن يواجهوا في القريب أيضا التشكك الآخذ في الازدياد في اوساط الجمهور. هذا ليس فقط معارضة اليسار التلقائية للحرب أو القلق الدائم على مصير المخطوفين. ايضا في اوساط اليمين الذي يرغب في استمرار القتال ويريد ترميم الكرامة الوطنية التي تم سحقها، لا يوجد رضا كبير أو تصميم على تحقيق الانجازات. هذا الشعور الحامض ينبع أيضا من نقطة الانطلاق الفظيعة للمذبحة والأعمال المخيفة، أيضا الخسارة الكبيرة جدا، لكن أيضا بسبب أن الأهداف تختفي تحت غطاء مفاهيم مجردة وشعارات، التي لا تتطابق مع الواقع.
أصحاب الميل الكهاني (اليمين المتطرف) الذين يريدون القضاء على الفلسطينيين، سواء بواسطة الترانسفير أو طرق أخرى، لن يكونوا راضين في أي حال. الجمهور الباقي، حتى اليمين، تعب من الحرب وهو لا يعرف في الحقيقة لماذا يجب عليه الانتظار. الحكومة نفسها لا يوجد لها أي فكرة عن كيفية كيف سيظهر هذا التدمير المرغوب فيه لحماس، وأيضا كيف سيظهر القطاع في اليوم التالي. الغضب والصدمة من المذبحة، مهما كانا كبيرين ومبررين، لا يكفيان بحد ذاتهما لمواصلة القتال المعقد والدموي، نفسيا واجتماعيا، لفترة طويلة.
الدعم الكبير للحرب يمكن أن "ينقلب" بالتحديد على اليمين في الحكومة الذي يديرها. باستثناء الطائفة البيبية (اتباع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو) التي لا يمكنها عزل نفسها عن مسيحها الكاذب، وغوغاء الكهانيين الذين يصدرون الكثير من الضجة بدون اسهام حقيقي، يوجد اساس معقول للاعتقاد بأن اللاعبين الحاليين في الحكومة لن يكونوا الذين سيلتقطون مشاعر التوجه نحو اليمين في المجتمع الإسرائيلي. وفي نفس الوقت يشكر الإسرائيليون غانتس وايزنكوت لأنهم بشر يهتمون بمصير شعب إسرائيل، وليسوا محتالين وماكرين. مع ذلك، اعادة انتشار القوات المحدث في اليمين يمكن أن تؤثر ايضا عليه.
هذا الأمر سيؤدي إلى من يقومون بتسخين خط التماس في الملعب والذين يمكن أن يكونوا ملتهمي الأصوات الانتخابية لنتنياهو (باستثناء الطائفة) – نفتالي بينيت ويوسي كوهين – وهم من اليمين الذي يعتبر الآن البديل عن نتنياهو – يمكنهما وراثة مقاعد من الليكود مع اضافة من اليسار التي ستأتي في اعقاب المذبحة. في هذا الملعب يلعب ايضا افيغدور ليبرمان الذي سيتقوى بعد اثبات نفسه كمناهض ثابت لبيبي وكمحذر من حماس. وجدعون ساعر الذي يدهنه الآن نتنياهو بالعسل من اجل بقائه الشخصي. اذا طال عمر ساعر في حكومته فان من شأنه أن يصاب بعدوى الفشل الذي واكب نتنياهو.
حسب اقوال مصادر في المعسكر الرسمي فان يوسي كوهين هو الوحيد الذي سيجلب وبحق مقاعد من الليكود. في حين أن التنافس المستقل لبينيت سيقضم بالاساس منها، الامر الذي في نهاية المطاف سيخدم نتنياهو. هناك شك كبير اذا كان كوهين قد نزل الى الملعب كي يزيح نتنياهو بشكل نهائي والتورط في تشكيل منصة سياسية مستقلة، في حين أن الليكود في الحقيقة ينتظره.
لكن جميع التقديرات السياسية هي بمثابة فقاعة طالما أن الحرب لم تنته في غزة وجبهة الشمال ما تزال لم تفصح عن الاتجاه. من بين كل المهمات المحزنة والمستعجلة التي توجد على طاولة إسرائيل، فإن مهمة منع الغرق في وحل غزة هي في هذه الاثناء هي الأكثر الحاحا.
هناك أيضا وزير العدل ياريف لفين ذكر بوجوده عندما أعلن عن عقد لجنة تعيين القضاة لمناقشة تعيين رئيس اللجنة. منذ انهاء الرئيسة استر حيوت لمنصبها والمحكمة العليا تتم ادارتها بتشكيلة ناقصة وبدون رئيس، حيث اعضاء اللجنة الائتلافية ولفين نفسه يعارضون تعيين اسحق عميت. التقديرات بخصوص استمرار خطواته متباينة.
هناك من يقدرون أن لفين يدرك الوضع الذي يوجد فيه الاصلاح القضائي، مشروع حياته الذي مات. وحسب قولهم فانه حتى 7 تشرين الأول (اكتوبر) لم يبق منه الكثير، وبالتأكيد لم يبق أي شيء بعده. بحسب اقوالهم فإنه في اطار "صفقة" معينة، التي فيها سيتم تعيين قاضيين محافظين وقاض واحد ليبرالي في المحكمة العليا – سينضم الى استر حيوت وعنات بارون في التقاعد ايضا هذه السنة عوزي فوغلمان. ايضا عميت سيحصل أخيرا على كرسي الرئيس. في المقابل، هناك جهات كثيرة منها اعضاء اللجنة الآخرين الذين لا يوافقون على رياح التسوية، ويقولون بأن لفين يحاول كسب الوقت من اجل التملص من رعب المحكمة العليا بعد الالتماس الذي قدم ضده بسبب رفضه عقد لجنة تعيين القضاة في محاولة للدفع قدما بتغيير تشكيلة المحكمة.
"إن عدم وجود رئيس للمحكمة العليا حتى الآن يعتبر فضيحة. وأنا اشك في أن أرى تعيين واحد لقاض في الفترة القريبة"، قالت كارين الهرار ممثلة المعارضة. "أريد أن أرى قضاة مهنيين ومستقلين. ولا يهمني اذا كانوا من المحافظين أو الليبراليين. أنا لا أريد قاض عنصري أو قاض يكون مدين بحياته للسياسيين. ما هذه المهزلة؟".

MENAFN20122023000072011014ID1107636456

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