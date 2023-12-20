سموتريتش يدهور الاقتصاد

بقلم: أسرة التحرير 20/12/2023





الجدية والمصداقية هما ميزتان حرجتان لإدارة سياسة اقتصادية مسؤولة، ولشدة الأسف ليس لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش لا هذه ولا تلك. وآخر مثال هو معالجته لضريبة المشروبات المحلاة. فمع إقامة الحكومة الغى – وفقا لمطلب الأحزاب الحريدية – الضريبة التي فرضت في عهد الحكومة السابقة واستهدفت تقليص المرض الذي ينطوي على شرب المشروبات المحلاة. في الأسابيع الأخيرة أخفقت علاقات سموتريتش مع الحريديين واساسا مع آريه درعي رئيس شاس، بسبب رفض درعي تأجيل الانتخابات للسلطات المحلية. يعتقد سموتريتش بان فرص المرشحين من حزب الصهيونية الدينية في الانتخابات تتضرر بسبب الحرب، كون بعضهم يخدم الآن في الاحتياط – بخلاف أناس شاس، الذين يخدمون أقل في الاحتياط. شاس عارضت وفجأة في يوم الجمعة الأخير تبين أن الضريبة على المشروبات المحلاة تعود – هكذا وفقا لمسودة مرسوم نشرته وزارة المالية.

للحظة قصيرة كان يمكن الاعتقاد بان سموتريتش استخدم المنطق السليم وفهم بأن الغاء الضريبة يمس بالصحة وبمداخيل الدولة على حد سواء، بل وأثرى شركات انتاج المشروبات التي لم تسارع إلى دحرجة الربح إلى المستهلك – وعليه صحا وقرر إعادة الضريبة. لكن سرعان ما تبين بان هذا ليس سوى مباراة انزال ايدي بينه وبين درعي. وأعلن سموتريتش بان "النشر قبل يومين صدر بالخطأ" وانه لا يعتزم إعادة ضريبة السكر. وهذا لم يحصل الا بعد أن فهم من درعي بانه سيوافق على ان يؤجل لشهر الانتخابات للسلطات المحلية بل وسيؤيد ضخ أموال ائتلافية أخرى الى المستوطنات. بدلا من أن يتخذ سياسة اقتصادية عاقلة غايتها تحقيق أهداف مهمة – مثل تخفيض مستوى المرض وإيجاد مصادر لتمويل الكلفة الهائلة للحرب – يستخدم سموتريتش الصندوق العام كي يحقق أهدافا سياسية. لا غرو انه في الاستطلاعات الأخيرة لا يجتاز نسبة الحسم.ان انعدام جديته ومصداقيته انكشفا أيضا في ما قاله في احتفال تمديد ولاية محافظ بنك إسرائيل في بداية الأسبوع. فقد قال سموتريتش بالنسبة لميزانية الدولة للعام 2024 ما يلي: "نحن نقف في مفترق طرق سيتطلب منا اتخاذ قرار فيما اذا كنا سندخل حقل الألغام هذا المتعلق بسلم الأولويات وبضرورة اشعال نار الخلاف، ام نجد السبيل للقفز عنه، وإيجاد السبيل للنجاعة، لتقليص النفقات وزيادة المداخيل وعمل هذا في مجال الاجماع. هذا العويل اللفظي بلا أساس ويعبر عن خطه: اذا ما لمستم اموالي الائتلافية فسأمس بأموركم المهمة. وهكذا يجد تعبيره سوء فهم الوظيفة المركزية للحكومة أن تقرر سلم أولويات. ولاية سموتريتش تدهور اقتصاد إسرائيل.