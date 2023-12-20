أوربان: انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي سيدمر اقتصاده

(MENAFN
- Alghad Newspaper) صرح رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان بأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيكلف ما بين 150 و190 مليار يورو، ما سيدمر اقتصاد أوروبا، حسب رأيه.
وقال أوربان في حديث لقناة "تي في 2": "إذا كان الاتحاد الأوروبي يريد ضم أوكرانيا بالفعل، فإنه سيضطر لجمع من 150 إلى 190 مليار يورو إضافيا".
واعتبر أن الاقتصاد الأوروبي "سيدمر" في هذه الحال. وكالات
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