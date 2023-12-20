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أوربان: انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي سيدمر اقتصاده

12/20/2023 11:21:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صرح رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان بأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيكلف ما بين 150 و190 مليار يورو، ما سيدمر اقتصاد أوروبا، حسب رأيه.


وقال أوربان في حديث لقناة "تي في 2": "إذا كان الاتحاد الأوروبي يريد ضم أوكرانيا بالفعل، فإنه سيضطر لجمع من 150 إلى 190 مليار يورو إضافيا".


واعتبر أن الاقتصاد الأوروبي "سيدمر" في هذه الحال. وكالات


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