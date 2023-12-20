Thursday, 21 December 2023 08:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


واشنطن تؤكد: ملتزمون بإقامة دولة فلسطينية

12/20/2023 11:21:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، التزام بلاده مع ثلاث دول أوروبية بإقامة دولة فلسطينية.


وقال بلينكن في اتصال بنظرائه من فرنسا وألمانيا وبريطانيا "ملتزمون بإقامة دولة فلسطينية".

وأدان بلينكن "هجمات الحوثيين على سفن ب‍البحر الأحمر"، وحث على "تعاون الشركاء لدعم الأمن البحري".



وشدد على "أهمية الاستجابة العاجلة للاحتياجات الإنسانية في غزة"، كما شدد على "ضرورة تقليل الخسائر في صفوف المدنيين ب‍غزة والحاجة لمنع تصعيد الصراع". وكالات


MENAFN20122023000072011014ID1107636453

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث