واشنطن تؤكد: ملتزمون بإقامة دولة فلسطينية

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أكد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، التزام بلاده مع ثلاث دول أوروبية بإقامة دولة فلسطينية.
وقال بلينكن في اتصال بنظرائه من فرنسا وألمانيا وبريطانيا "ملتزمون بإقامة دولة فلسطينية".
وأدان بلينكن "هجمات الحوثيين على سفن بالبحر الأحمر"، وحث على "تعاون الشركاء لدعم الأمن البحري".
وشدد على "أهمية الاستجابة العاجلة للاحتياجات الإنسانية في غزة"، كما شدد على "ضرورة تقليل الخسائر في صفوف المدنيين بغزة والحاجة لمنع تصعيد الصراع". وكالات
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