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موت إسرائيل‏

12/20/2023 11:21:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ترجمة: علاء الدين أبو زينة كريس هيدجز* - (‏شير بوست) 2023/12/18
تتمتع الدول الاستعمارية الاستيطانية بفترة صلاحية وتاريخ انتهاء لهذه الصلاحية. وإسرائيل ليست استثناء.‏ وهي دولة منبوذة. وقد ظهر هذا على الملأ في 12 كانون الأول (ديسمبر) عندما صوتت 153 دولة عضوا في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح وقف إطلاق النار، مع معارضة 10 دول فقط -بما فيها الولايات المتحدة وإسرائيل- وامتناع 23 دولة عن التصويت. ‏
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‏سوف تبدو إسرائيل منتصرة بعد أن تنهي حملة الإبادة الجماعية التي تنفذها ‏‏في غزة‏‏ ‏‏والضفة الغربية‏‏.
‏سوف تحقق، بدعم من الولايات المتحدة، هدفها المجنون. سوف تبيد نوبات هيجانها القاتلة وعنفها الإبادي الفلسطينيين في فلسطين أو تطهرهم عرقيا.
سوف يتحقق حلمها بإقامة دولة لليهود حصرًا، بينما يكون أي فلسطيني يتبقى مجردًا من حقوقه الأساسية. سوف تستمتع بانتصارها الملطخ بالدماء. وسوف تحتفل بمجرمي حربها.
‏سوف يتم محو الإبادة الجماعية التي تمارسها من الوعي العام ورميها في الثقب الأسود الضخم لفقدان الذاكرة التاريخي في إسرائيل. وأما أولئك الذين لديهم ضمير في إسرائيل، فسيتم إسكاتهم ‏واضطهادهم.
‏ولكن، بحلول الوقت الذي تحقق فيه إسرائيل تدميرها لغزة -تتحدث إسرائيل ‏‏عن‏‏ أشهر من الحرب- ستكون قد وقَّعت على حكم إعدامها هي.
‏سوف تكون واجهة التحضر التي تغلف بها نفسها، واحترامها المفترض لسيادة القانون والديمقراطية، وقصتها الأسطورية عن الجيش الإسرائيلي الشجاع الذي لا يُقهر، والولادة المعجزة للأمة اليهودية، قد أصبحت كلها جميعًا أكوامًا من الرماد.
سيكون رأس المال الاجتماعي لإسرائيل قد أُهدِر. وسيكون جوهرها الحقيقي قد افتُضح كنظام فصل عنصري قبيح، قمعي، مليء بالكراهية ومنفِّرٍ بالنسبة للأجيال ‏‏الشابة‏‏ من اليهود الأميركيين. ومع وصول الأجيال الأميركية الجديدة إلى السلطة، سوف تنآى راعيتها، الولايات المتحدة، بنفسها عن إسرائيل بالطريقة التي تنأى بها بنفسها الآن عن أوكرانيا.
‏سوف يأتي دعمُها الشعبي، الذي تآكل بالفعل في الولايات المتحدة، من ‏‏الفاشيين‏‏ المسيحيين في أميركا الذين يرون هيمنة إسرائيل على الأراضي التوراتية القديمة مقدمة لـ"المجيء الثاني"، وفي إخضاعها للعرب تماهيًا مع العنصرية والتفوقية البيضاء.
سوف يمهد الدم والمعاناة الفلسطينيان -عدد الأطفال الذين ‏‏قتلوا‏‏ في ‏‏غزة يعادل 10 أضعاف الذين قتلوا في عامين من الحرب في أوكرانيا- الطريق إلى ذهاب إسرائيل إلى ثقب النسيان. وسوف تحقق عشرات، وربما مئات آلاف الأشباح انتقامها الخاص.
‏سوف تصبح إسرائيل مرادفًا لضحاياها كما أن الأتراك مرادفون للأرمن، والألمان للناميبيين واليهود في وقت لاحق، والصرب للبوسنيين.
أُمَّة آسنة
‏سوف يتم القضاء على الحياة الثقافية والفنية والصحفية والفكرية في إسرائيل. وستكون إسرائيل دولة آسنة حيث سيهيمن المتعصبون الدينيون، والمتحمسون والمتطرفون اليهود الذين استولوا على السلطة، على الخطاب العام.
‏سوف تجد إسرائيل حلفاءها بين الأنظمة الاستبدادية الأخرى فقط. وسوف تكون التفوقية العرقية والدينية البغيضة لإسرائيل هو سمتها المميزة، وهو السبب في أن أكثر أنصار التفوق الأبيض رجعية في الولايات المتحدة وأوروبا، بمن فيهم الساميون الفلسفيون مثل ‏‏جون هاغي،‏‏ ‏‏وبول غوسار،‏‏ ‏‏ومارفوري تايلور غرين‏‏، يدعمون إسرائيل بحماس. إن المعركة المتبجحة ضد معاداة السامية هي في حقيقتها احتفال مقنَّع بـ"القوة البيضاء".‏
يمكن أن توجد الأنظمة الاستبدادية بعد فترة طويلة من استحقاق تاريخ انتهائها. لكنها تظل محطات نهائية. وليس عليك أن تكون عالمًا في الكتاب المقدس لترى أن ‏‏شهوة‏‏ إسرائيل لأنهار الدم تتناقض مع القيم الأساسية لليهودية. لن تكون للتسليح الانتهازي للهولوكوست، بما في ذلك وصف الفلسطينيين بالنازيين، فعالية تذكر عندما يقوم المرء بتنفيذ إبادة جماعية يتم بثها على الهواء مباشرة ضد 2.3 مليون إنسان محاصرين في معسكر اعتقال.‏
إن الدول تحتاج إلى أكثر من القوة للبقاء. إنها تحتاج إلى هالة من السحر. وتوفر هذه الهالة الغاية، والكياسة -وحتى النبل لإلهام المواطنين التضحية من أجل الأمة. وتقدم الهالة الأمل في المستقبل. وهي توفر المعنى. توفر الهوية الوطنية.
‏وعندما تنفجر الهالة؛ عندما تتكشف وتُفصِح عن حقيقتها كمجرد أكاذيب، ينهار الأساس المركزي لسلطة الدولة. وكنتُ قد غطيت وكتبت عن موت الهالات الشيوعية في العام 1989 خلال الثورات في ألمانيا الشرقية، وتشيكوسلوفاكيا ورومانيا. وعندئذٍ، قررت قوات الشرطة والجيش أنه لم يتبق شيء للدفاع عنه.
سوف يولِّدُ اضمحلال إسرائيل النوع نفسه من التراخي واللامبالاة. لن تكون قادرة على تجنيد متعاونين من السكان الأصليين، مثل جماعة "السلطة الفلسطينية" -التي يلعنها ‏‏معظم‏‏ الفلسطينيين- لتنفيذ أوامر المستعمرين.
‏يشير المؤرخ رونالد روبنسون إلى عدم قدرة الإمبراطورية البريطانية على تجنيد حلفاء من السكان الأصليين باعتبارها نقطة انعطاف تحوّلَ فيها التعاون إلى عدم تعاون، وهي لحظة حاسمة لبدء انتهاء الاستعمار. ويوضح روبنسون أنه بمجرد أن يتحول عدم تعاون النخب المحلية إلى معارضة نشطة، فإن "التراجع السريع" للإمبراطورية سيكون مضمونًا.
الآن، ‏كل ما تبقى لدى إسرائيل هو تصعيد العنف‏‏، ‏‏بما في ذلك التعذيب‏‏، مما يسرع من أفولها. ذلك أن هذا العنف الشامل يعمل على المدى القصير، كما حدث في الحرب التي شنها الفرنسيون في ‏‏الجزائر‏‏، والحرب القذرة التي شنتها الديكتاتورية العسكرية في الأرجنتين، وخلال الصراع البريطاني في أيرلندا الشمالية. لكنّه يكون عملاً انتحاريًا على المدى الطويل.‏
لاحظ المؤرخ البريطاني ‏‏أليستير هورن‏‏ ‏‏أنه "ربما تقولُ أن معركة الجزائر كُسِبت من خلال استخدام التعذيب‏‏، لكن الحرب، الحرب الجزائرية، خُسِرت".‏
حولت حملة الإبادة الجماعية في غزة مقاتلي "حماس" إلى أبطال في العالم الإسلامي والجنوب العالمي. وربما تتمكن إسرائيل من القضاء على قيادة "حماس". لكن الاغتيالات السابقة -والحالية- لعشرات القادة الفلسطينيين لم تفعل أيَّ شيء يُذكر لإضعاف المقاومة.
‏لقد أنتج الحصار والإبادة الجماعية في غزة جيلاً جديدًا من الشباب والشابات الذين أصيبوا بصدمة عميقة وغضب عارم، ممن قُتِلت أسرهم ودُمِّرت مجتمعاتهم. وهم مستعدون تمامًا ليحلوا محل القادة الشهداء. لقد أرسلت إسرائيل مخزون خصمها إلى طبقة الستراتوسفير.‏
في حرب مع نفسها
‏كانت إسرائيل في حالة حرب مع نفسها قبل 7 تشرين الأول (أكتوبر). كان الإسرائيليون ‏‏يحتجون‏‏ لمنع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، من إلغاء استقلال القضاء. وقد شن ‏‏المتعصبون والمتطرفون‏‏ ‏‏الدينيون، الذين هم في السلطة حاليًا، هجومًا صارمًا على العلمانية الإسرائيلية.
ومنذ الهجمات أصبحت وحدة إسرائيل تحت الخطر. وهي وحدة سلبية، يتم وصل أجزائها معًا بالكراهية. ولكن، حتى هذه الكراهية لا تكفي لمنع ‏‏المتظاهرين‏‏ من التنديد بتخلي الحكومة عن الرهائن الإسرائيليين في غزة.‏
‏والكراهية سلعة سياسية خطيرة.‏‏ فبمجرد الانتهاء من عدو، سوف يبحث أولئك الذين يؤججون الكراهية عن عدو آخر. وعندما يتم القضاء على "الحيوانات البشرية" الفلسطينية، أو إخضاعها، سيتم استبدالها بمرتدين وخونة من اليهود‏‏. ‏والمجموعة التي تجري شيطنتها لا يمكن تخليصها أو علاجها. وسوف تشكل سياسة الكراهية عدم استقرار دائم يستغله أولئك الذين يسعون إلى تدمير المجتمع المدني.‏
‏وكانت إسرائيل قد قطعت شوطًا طويلاً على هذا الطريق في 7 تشرين الأول (أكتوبر) عندما أصدرت سلسلة‏‏ من ‏‏القوانين التمييزية‏‏ ضد غير اليهود، تشبه‏‏ قوانين نورمبرغ‏‏ العنصرية التي حرمت اليهود في ألمانيا النازية من حقوقهم. ويسمح "قانون قبول المجتمعات" للمستوطنات اليهودية حصريًا بمنع المتقدمين للحصول على الإقامة على أساس "الملاءمة للنظرة الأساسية للمجتمع".
غادر العديد من أفضل المتعلمين والشباب في إسرائيل البلاد إلى أماكن مثل كندا وأستراليا والمملكة المتحدة، مع انتقال ما يصل إلى ‏‏مليون‏‏ شخص إلى الولايات المتحدة. وحتى ألمانيا شهدت تدفقًا ل‏‏حوالي‏‏ 20.000 إسرائيلي في العقدين الأولين من هذا القرن. ‏
‏كما غادر نحو 470.000 إسرائيلي البلاد ‏‏منذ‏‏ 7 تشرين الأول (أكتوبر). وفي داخل إسرائيل، يتعرض نشطاء حقوق الإنسان والمثقفون والصحفيون -الإسرائيليون والفلسطينيون- للهجوم باعتبارهم خونة في حملات تشهير ترعاها الحكومة، ويوضعون تحت مراقبة الدولة ويتعرضون للاعتقالات التعسفية. والنظام التعليمي الإسرائيلي هو ‏‏آلة تلقين‏‏ للجيش.‏
حذر ‏‏الباحث الإسرائيلي، ‏‏يشعياهو ليبوفيتز،‏‏ من أنه إذا لم تقم إسرائيل بفصل الكنيسة عن الدولة وإنهاء احتلالها للفلسطينيين، فسوف يؤدي ذلك إلى ظهور حاخامية فاسدة، يكون من شأنها أن تشوه اليهودية وتحولها إلى عقيدة فاشية. وقال: "إن إسرائيل (عندئذٍ) لن تستحق الوجود، ولن يكون من المجدي الحفاظ عليها".‏
‏بعد عقدين من الحروب الكارثية التي خاضتها أميركا في الشرق الأوسط والهجوم على مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني (يناير)، أصبحت الهالة العالمية للولايات المتحدة ملوثة مثل حليفها الإسرائيلي.
وقد تجاوزت ‏‏إدارة بايدن، في حماسها لدعم إسرائيل من دون قيد أو شرط واسترضاء اللوبي الإسرائيلي القوي، عملية مراجعة الكونغرس مع وزارة الخارجية للموافقة على نقل 14.000 قذيفة من ذخيرة الدبابات إلى إسرائيل. وجادل وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، بأن "هناك حالة طوارئ موجودة، تتطلب البيع الفوري". وفي الوقت نفسه، دعا إسرائيل باستخفاف إلى تقليل الخسائر في صفوف المدنيين.‏
‏الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين
لا تنوي إسرائيل التقليل من الخسائر في صفوف المدنيين. وقد ‏‏قتلت‏‏ بالفعل 18.800 فلسطيني، أي 0.82 في المائة من سكان غزة -ما يعادل حوالي 2.7 مليون أميركي بالنسبة والتناسب. وأصيب 51.000 آخرون.
‏كما يتضور نصف سكان غزة ‏‏ جوعًا‏‏، وفقًا للأمم المتحدة. وتم تدمير جميع المؤسسات والأجهزة الفلسطينية التي تحافظ على الحياة -المستشفيات (حيث 11 فقط من أصل 36 مستشفى في غزة ما تزال "‏‏تعمل جزئيا‏‏")، ‏‏ومحطات معالجة المياه‏‏، وشبكات الطاقة، ‏‏وشبكات الصرف الصحي‏‏، ‏‏والإسكان‏‏، ‏‏والمدارس‏‏، ‏‏والمباني‏‏ ‏‏الحكومية‏‏، و‏‏المراكز الثقافية‏‏، و‏‏أنظمة الاتصالات‏‏، و‏‏المساجد‏‏، و‏‏الكنائس‏‏، ونقاط توزيع الأغذية التابعة للأمم المتحدة‏‏.
كما اغتالت إسرائيل ‏‏ما لا يقل عن‏‏ 80 صحفيا فلسطينيا إلى جانب العشرات من أفراد أسرهم وأكثر من ‏‏130‏‏ من عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة إلى جانب أفراد أسرهم.
‏والخسائر في صفوف المدنيين هي بيت القصيد. إنّ هذه ليست حربًا ضد حماس. إنها حرب ضد الفلسطينيين. والهدف هو قتل أو ‏‏ترحيل‏‏ 2.3 مليون فلسطيني من غزة.
‏إن ‏‏إطلاق النار‏‏ على ثلاث رهائن إسرائيليين فروا على ما يبدو من خاطفيهم واقتربوا من القوات الإسرائيلية وقد خلعوا قمصانهم، ولوحوا بعلم أبيض ونادوا طالبين المساعدة باللغة العبرية ليس مأساويا فحسب، وإنما هو لمحة عن قواعد الاشتباك الإسرائيلية في غزة. وهذه القواعد هي: اقتل أي شيء يتحرك.‏
وكما ‏‏كتب‏‏ ‏‏اللواء الإسرائيلي المتقاعد، غيورا آيلاند، الذي ترأس سابقًا مجلس الأمن القومي الإسرائيلي‏‏، في صحيفة "‏‏يديعوت أحرونوت"‏‏ الإسرائيلية اليومية، فإنه:
‏"ليس أمام دولة إسرائيل خيار سوى تحويل غزة إلى مكان يستحيل العيش فيه بشكل مؤقت ولا دائم... إن خلق أزمة إنسانية حادة في غزة هو وسيلة ضرورية لتحقيق الهدف". ‏وأضاف: "سوف تصبح غزة مكانًا لا يمكن أن يوجد فيه إنسان"‏‏.
وأعلن اللواء غسان عليان‏‏ أنه في غزة، "لن تكون هناك كهرباء ولا ماء، بل سيكون هناك دمار فقط. لقد أردتم الجحيم؛ وسوف تحصلون على الجحيم".
إن الدول ‏‏الاستعمارية الاستيطانية التي دامت، بما في ذلك الولايات المتحدة، قامت بالإبادة الجماعية من خلال نشر الأمراض والعنف، لما يقرب من جميع سكانها الأصليين. وقد قتلت أوبئة العالم القديم التي جلبها المستعمرون إلى الأميركتين، مثل الجدري، ما يقدر بنحو ‏‏56 مليون إنسان‏‏ من السكان الأصليين على مدار حوالي 100 عام في أميركا الجنوبية والوسطى والشمالية.‏
‏وبحلول العام 1600 كان قد بقي أقل من عُشْر السكان الأصليين. ولا يمكن لإسرائيل أن تقتل على هذا النطاق، حيث يعيش ما يقرب من 5.5 مليون فلسطيني تحت الاحتلال و9 ملايين آخرين في الشتات.‏
‏وترتبط رئاسة بايدن، التي من المفارقات أنها ربما تكون قد وقَّعَت شهادة وفاتها السياسية الخاصة هي الأخرى، بالإبادة الجماعية في إسرائيل. وسوف تحاول أن تنأى بنفسها خطابيًا، لكنها في الوقت نفسه ستحول مليارات الدولارات من الأسلحة التي تطلبها إسرائيل -بما في ذلك‏‏ 14.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية التكميلية التي تنضم إلى 3.8 مليار دولار من ‏‏المساعدات السنوية‏‏- من أجل "إنجاز المهمة". ‏وهي ‏‏شريك كامل‏‏ في مشروع الإبادة الجماعية الإسرائيلي.‏
‏إن إسرائيل هي دولة منبوذة. وقد ظهر هذا الواقع على الملأ في 12 كانون الأول (ديسمبر) عندما صوتت 153 دولة عضوا في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح وقف إطلاق النار، مع معارضة 10 دول فقط -بما فيها الولايات المتحدة وإسرائيل -وامتناع 23 دولة عن التصويت.
‏تعني حملة الأرض المحروقة الإسرائيلية في غزة أنه لن يكون هناك سلام. لن يكون هناك حل دولتين. سوف يُعرِّف الفصل العنصري والإبادة الجماعية إسرائيل، وهو ما ينذر بصراع طويل، طويل؛ صراعٍ لا يمكن للدولة اليهودية أن تفوز به في نهاية المطاف.‏

‏*كريس هيدجز Chris Hedges: صحفي حائز على جائزة بوليتزر. كان مراسلا أجنبيا لمدة 15 عاما لصحيفة ‏‏"نيويورك تايمز"‏‏، حيث شغل منصب مدير مكتب الشرق الأوسط ورئيس مكتب البلقان للصحيفة. عمل سابقًا في الخارج لصالح صحف "‏‏دالاس مورنينغ نيوز"‏‏ ‏‏و"كريستيان ساينس مونيتور"‏‏ و"الراديو الوطني". وهو مضيف البرنامج الحواري "تقرير كريس هيدجز".‏
*نشر هذا المقال تحت عنوان: The Death of Israel

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