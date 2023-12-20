تأجيل جديد لتصويت مجلس الأمن على قرار بشأن غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال دبلوماسيون أمس الأربعاء إن تصويت مجلس الأمن على محاولة تعزيز وصول المساعدات إلى غزة ومطالبة المنظمة الدولية بمراقبة تسليم المساعدات الإنسانية في القطاع الفلسطيني، تأجل مرة أخرى.
وصرح دبلوماسيون بأنه تم تأجيل التصويت إلى اليوم الخميس 21 ديسمبر.
وقال دبلوماسي بالأمم المتحدة مطلع على المفاوضات لـ"رويترز" إن "المفاوضات مستمرة وتحتاج لمزيد من الوقت"، مشيرا إلى أن التصويت المتعجل لا يبدو أنه سينتهي بشكل جيد" في إشارة إلى احتمال استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) على مشروع القرار.
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