تأجيل جديد لتصويت مجلس الأمن على قرار بشأن غزة

وقال دبلوماسي بالأمم المتحدة مطلع على المفاوضات لـ"رويترز" إن "المفاوضات مستمرة وتحتاج لمزيد من الوقت"، مشيرا إلى أن التصويت المتعجل لا يبدو أنه سينتهي بشكل جيد" في إشارة إلى احتمال استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) على مشروع القرار.

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