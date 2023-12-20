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تأجيل جديد لتصويت مجلس الأمن على قرار بشأن غزة

12/20/2023 11:21:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال دبلوماسيون أمس الأربعاء إن تصويت مجلس الأمن على محاولة تعزيز وصول المساعدات إلى غزة ومطالبة المنظمة الدولية بمراقبة تسليم المساعدات الإنسانية في القطاع الفلسطيني، تأجل مرة أخرى.


وصرح دبلوماسيون بأنه تم تأجيل التصويت إلى اليوم الخميس 21 ديسمبر.

وقال دبلوماسي بالأمم المتحدة مطلع على المفاوضات لـ"رويترز" إن "المفاوضات مستمرة وتحتاج لمزيد من الوقت"، مشيرا إلى أن التصويت المتعجل لا يبدو أنه سينتهي بشكل جيد" في إشارة إلى احتمال استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) على مشروع القرار.


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