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شركة شحن نرويجية تعلق عمليات النقل عبر البحر الأحمر

12/20/2023 11:21:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت شركة النقل النرويجية Hoegh Autoliners، تعليق عمليات النقل عبر البحر الأحمر، بعد رفع المديرية البحرية النرويجية مستوى التهديد في تلك المنطقة لأعلى مستوى.

ونقلت وكالة "رويترز" عن بيان الشركة: "سنواصل تقييم الوضع بانتظام بناء على توصيات السلطات المختصة وتعديل سياساتنا إذا لزم الأمر".


وتعمل شركة Hoegh Autoliners في النقل البحري للسيارات والشاحنات وعربات السكك الحديد ومعدات البناء والزراعة والتعدين والسفن الصغيرة والمعدات الصناعية. وكالات

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