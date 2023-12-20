شركة شحن نرويجية تعلق عمليات النقل عبر البحر الأحمر

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت شركة النقل النرويجية Hoegh Autoliners، تعليق عمليات النقل عبر البحر الأحمر، بعد رفع المديرية البحرية النرويجية مستوى التهديد في تلك المنطقة لأعلى مستوى.
ونقلت وكالة "رويترز" عن بيان الشركة: "سنواصل تقييم الوضع بانتظام بناء على توصيات السلطات المختصة وتعديل سياساتنا إذا لزم الأمر".
وتعمل شركة Hoegh Autoliners في النقل البحري للسيارات والشاحنات وعربات السكك الحديد ومعدات البناء والزراعة والتعدين والسفن الصغيرة والمعدات الصناعية. وكالات
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