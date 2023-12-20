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السعودية توضح حقيقة انتشار وباء جديد

12/20/2023 11:21:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكدت هيئة الصحة العامة في السعودية"وقاية"، يوم الأربعاء، أنه لا صحة لما يتم تداوله من مخاطر وتحذيرات من وباء جديد.


ونشرت الهيئة في صفحتها على موقع "X": "نؤكد أنه لا صحة لما يتم تداوله من مخاطر وتحذيرات من وباء جديد، فمتحور "JN.1" يعتبر من المتحورات المتفرعة لـ كوفيد19، كما أن فاعلية التحصين بلقاح كوفيد19 المطور قائمة ولا يوجد ما يستدعي القلق ولا يوجد حاجة لتطبيق إجراءات مشددة، كما نوصي الجميع بأخذ المعلومات من المصادر الرسمية الموثوقة".

وفي سياق متصل، قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان في مصر، إنه من المعتقد أن المتحور 1.JN ذو معدل انتشار كبير وله قدرة على إصابة الحالات التي سبق تطعيمها بالتطعيمات القديمة ضد فيروس كورونا المستجد، ومع ذلك فإنه حتى الجرعات الأولية من لقاح كوفيد من المحتمل أن تساعد في الحماية ضد المتغير الفرعي الجديد 1.JN. وكالات

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