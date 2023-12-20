أوكرانيا.. انفجارات في العاصمة كييف وتفعيل أنظمة الدفاع الجوي

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت سلطات كييف، اليوم الخميس، عن سماع دوي انفجارات في العاصمة كييف، وتفعيل أنظمة الدفاع الجوي.
وعزت الإدارة العسكرية لمقاطعة كييف أصوات الانفجارات التي سمعت في المقاطعة إلى عمل أنظمة الدفاع الجوي، حيث نشرت في قناتها على"تلغرام": "تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في المنطقة". ولم تقدم الإدارة تفاصيل أخرى.
وتم إعلان حالة التأهب للغارات الجوية في مقاطعات مفينيتسا وكييف وخميلنيتسك. وكالات
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