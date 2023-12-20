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أوكرانيا.. انفجارات في العاصمة كييف وتفعيل أنظمة الدفاع الجوي

12/20/2023 11:21:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت سلطات كييف، اليوم الخميس، عن سماع دوي انفجارات في العاصمة كييف، وتفعيل أنظمة الدفاع الجوي.


وعزت الإدارة العسكرية لمقاطعة كييف أصوات الانفجارات التي سمعت في المقاطعة إلى عمل أنظمة الدفاع الجوي، حيث نشرت في قناتها على"تلغرام": "تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في المنطقة". ولم تقدم الإدارة تفاصيل أخرى.

وتم إعلان حالة التأهب للغارات الجوية في مقاطعات مفينيتسا وكييف وخميلنيتسك. وكالات


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