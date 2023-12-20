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ترامب يدعو المحكمة العليا لرفض طلب المحقق الخاص بشأن النظر في حصانته

12/20/2023 11:21:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المحكمة العليا لرفض الطلب الذي وجهه إليها المحقق الخاص جاك سميث، لتحدد المحكمة في إجراء عاجل ما إذا كان ترامب يتمتع بحصانة.


وجاء في وثيقة قدمها محامو ترامب للمحكمة، أن "المحقق الخاص يطلب من المحكمة تجاهل الإجراءات المعتادة، بما في ذلك أولوية النظر في القضية لمحكمة استئناف واحدة على الأقل، والتي كانت قائمة منذ فترة طويلة".


وأضاف المحامون أنه على المحكمة العليا رفض هذا الطلب، واعتبروا أن المحقق جاك سميث يسعى لحث المحكمة العليا على "الاستعجال باتخاذ قرار متهور".


وأشارت الوثيقة، التي قدمها المحامون، إلى أنه "في غضون الـ 234 من التاريخ الأمريكي، لم يتعرض أي رئيس للملاحقة الجنائية بسبب أعماله الرسمية... ولم تنظر أي محكمة في مسألة وجود حصانة من مثل هذه الملاحقة. وحتى الآن لم تنظر أي محكمة استئناف في هذه القضية". وكالات


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