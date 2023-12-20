تونس تشدد على وقف إطلاق النار في غزة

MENAFN - Alghad Newspaper) ترأس كاتب الدولة لدى وزير الخارجية التونسي منير بن رجبية، الوفد التونسي المشارك في اجتماع منتدى التعاون العربي الروسي في دورته السادسة بمدينة مراكش المغربية.



وحضر منتدى التعاون العربي الروسي وزراء خارجية الدول العربية وروسيا الاتحادية والأمين العام لجامعة الدول العربية.



وقالت وزارة الخارجية في بيان إن منير بن رجبية "جدد موقف تونس الثابت والواضح من العدوان الغاشم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني من جيش الاحتلال".



وأضافت أن منير بن رجبية "شدد على الوقف النهائي والفوري لهذا العدوان الهمجي والعمل على إيصال المساعدات الإغاثية العاجلة والكافية للشعب الفلسطيني وإنهاء الحصار الظالم المفروض عليه في قطاع غزة وكافة الأراضي الفلسطينية".



