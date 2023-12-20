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غياب الصكوك والسندات الخضراء

12/20/2023 11:21:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

السندات أو الصكوك الخضراء هي وسيله لتعبئة الأموال بهدف تمويل مشروعات متصلة بالمناخ أو البيئة، تساهم في رفع النمو الاقتصادي عموماً، وفي زيادة النمو المستدام بشكل خاص.
للعلم هذا السوق ضخم يحتاجه اقتصادنا، فوفق البنك الدولي وحتى كانون الثاني (يناير) 2023 تم تعبئة 2.5 تريليون دولار من السندات الخضراء على مستوى العالم لمساندة المشروعات الخضراء والمستدامة. وقامت حكومات بلدان الأسواق الصاعدة بتعبئة 74 مليار دولار، وهو ما لا يزيد على 2 % من إجمالي السندات الخضراء التي صدرت على مستوى العالم.
من شروط هذه الأوراق المالية تخصيص حصيلة الاكتتاب بالكامل لمشروعات خضراء تحقق أهدافا بيئية محددة تلتزم بضوابط صارمة، بحيث يتم الاستعانة بأحد الجهات الحيادية المستقلة ذات الخبرة بالاستدامة البيئية، كما يتعين استخدام آليات التحقق لدي رابطة أسواق المال الدولية (ICMA).
ادراجها كأداة مالية تتداول في البورصة يتطلب الإفصاح في نشرة الإصدار عن تخصيص حصيلة الاكتتاب بالكامل في مشاريع التكيف مع تغير المناخ، مثل التحول إلى اقتصاد دائري، ومنع التلوث أو الحد من الكربون من خلال تخزينه، ومشاريع الحفاظ على التنوع البيئي البري والمائي، ومشاريع توليد الطاقة المتجددة، وكفاءة استخدامها في المباني الجديدة أو المجددة، ومشاريع الإدارة المستدامة بيئيا للموارد الطبيعية بما في ذلك الأراضي الزراعية، وغيرها من المشاريع سواء كانت جديده، أو تلك المزمع تحويلها إلى مشاريع خضراء.
بعد ذلك تضاف حصيلة الاكتتاب إلى حساب مصرفي مستقل بهدف فصل استثمارات المشاريع الخضراء الصديقة للبيئة عن أي مشاريع أخرى مغايرة، ويتم مراقبة مدى توافق أهداف الاستدامة مع مؤشرات الأداء الرئيسية للصك أو السند، وخصائصه كتأثره بسعر الفائدة، او فقدانه لصفه الاستدامة والاخضرار.
في الأردن من المهم أن تندرج السندات الخضراء السيادية في مشاريع الموازنة المستقبلية كأحد مصادر التمويل، تلزم الحكومة بالبرامج البيئية بهدف منع التلوث والحد من هدر الموارد والأصول خاصة المائية، وربما إطفاء خسائر قطاع الكهرباء والتحول نحو استخدام الأموال في مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجينية، وإدارة مستدامة بيئياً للموارد الزراعية.
في الأردن هذه الاداة المالية تحتاج لتشريع ينظم الإصدار والادراج والتداول في البورصة، بما في ذلك منحها مزايا خاصة لتشجيع الإقبال عليها، حيث هي غائبة عن شاشات التداول كغيرها من الأدوات المالية التي نحتاج لأضاءتها على شاشات التداول.
لعل تلك الأوراق الخضراء تكون فاتحة خير لإصدار هيئة الأوراق المالية لتشريعات وازنة نحتاجها ويفتقر لها سوق رأس المال من حيث إثراء التنوع في الأدوات وفي الاقتصاد الأردني،‏ وفي نفس الوقت يحقق متطلبات الاستدامة والحد من التلوث الذي فاقم الاحتباس المطري وزاد التصحر والاحترار الصيفي.

MENAFN20122023000072011014ID1107636445

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