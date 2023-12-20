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التصعيد الإقليمي عبر تصدير الأزمات

12/20/2023 11:21:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هي جبهة حرب مفتوحة منذ عام 2022 حين أعلن الملك نفسه تلك الحرب الدفاعية عن الحدود وصار الجيش على الجبهة وتحولت المواجهات من عمل أمني بوليسي إلى عملية عسكرية لا تتوقف وتستنزف الجهد والطاقة والمال لحماية الدولة والإقليم كله بالضرورة.
العملية الأخيرة التي كشفت عن كمية سلاح نوعي يتم تهريبها بالإضافة إلى المخدرات بأنواعها وفي ظرف استثنائي على حدودنا الغربية المستنفرة من أي حماقة إسرائيلية محتملة في ظل حكومة يمين مهووس بتصدير أزماته الداخلية، وفي محيط إقليمي مشدودة أوتاره على أقصى التوتر حتى وصل باب المندب، وإيقاع المذابح الإنسانية اليومية في غزة والتصعيد المحتمل يصبح الحديث المزاود زائدا عن الحاجة وفيضا من لزوميات ما لا يلزم.
غالبا ما تكون قضايا المخدرات وضبطها والحد من تهريبها ملفا أمنيا تتولاه الأجهزة "البوليسية" ووحدات مكافحة تابعة لها متخصصة في مواجهتها، لكن الحالة التي أعلن عنها الملك في فبراير من عام 2022 وما سبق ذلك مطلع العام نفسه، حين أعلن الجيش الأردني ببيان "لافت جدا" قراره بتغيير قواعد الاشتباك أشارت بوضوح أن ملف المخدرات الذي أصبح قضية "أمن وطني وإقليمي" لم يعد ملفا تدير المواجهات فيه قوات أمنية شرطية بل هو ملف "استراتيجي" على مستوى الإقليم، ويبدو أن المعلومات الواردة إلى الأجهزة الاستخبارية العسكرية في الأردن تفيد بحضور "استراتيجية عدائية" ممنهجة تشير أصابع الاتهام فيها على طهران التي تحاول استخدام "الإرهاب الأبيض" ويستهدف في غاياته النهائية الوصول إلى إغراق الشارع المستهدف بالمخدرات وتقويض البنى الاجتماعية عبر تدمير الشباب "المعطل والمقهور واليائس" أصلا.
عمق الجنوب السوري حالة فوضى أمنية، ومنطقة خصبة لحضور إيراني مباشر أو عبر قوات عسكرية سورية نظامية "منفلتة عن سيطرة النظام في دمشق"، ولم يعد خافيا سيطرة طهران "المطلقة" على غالبية الجغرافيا السورية واختطافها القسري لقرارات دمشق السياسية، خصوصا بعد انشغال "الشريك الروسي في احتلال سورية" بحربه الطويلة على ما يبدو في أوكرانيا، وحضور إيران في سورية لا يخرج عن سياقها التاريخي منذ ثورة الملالي فيها بتصدير "نموذجها الثوري في الدولة الإسلامية" وقد وجدت في الخواصر الأكثر ضعفا في المشرق العربي جغرافيا مناسبة لتصدير أزماتها مع بسط السيطرة الإقليمية تحت شعارات المقاومة والصمود وتوظيف "القضية الفلسطينية" كمظلومية كاملة الأهلية تقودها طهران، وتحاول اليوم مع العدوان المجنون والمتطرف على غزة أن تخطف المشهد وتوظفه بكل ما تملك من إدارة فوضى في المنطقة.
الملف لم يعد أمنيا، فالاستهداف هنا يتجاوز كامل الدولة الأردنية إلى كامل الإقليم، ومصطلح تغيير قواعد الاشتباك، هي لهجة تخفف حدة الوصف الحقيقي للحالة: الحرب، خصوصا مع تلك الكمية من الأسلحة المضبوطة بنوعها وعددها الذي يكشف مشروع فوضى مرعب يطل برأسه من الثغور المتاحة.
وهي حرب التقطها الجيش الأردني مبكرا جدا، بمعلومات استخبارية لا التباسات فيها، واستخبارات الجيش الأردني معروفة بانضباطيتها وتميزها عن باقي الأجهزة "الأمنية" في الأردن أنها لا تنشغل بالسياسة ومهتمة بعقيدتها العسكرية الواضحة والمحددة بحماية الحدود واستقرار مؤسسات الدولة، انتهى تراكم المعلومات المتسارع والدقيق بالجيش إلى تغيير قواعد اشتباكه نحو حرب معلنة على عدو غير معلن، حرب باسم الإقليم وبتفويض "الضرورة" الواضح لا بمزاجية القرار السياسي الملتبس.
منذ بداياتها كانت ثورة الخميني تتبنى مبدأ "تصدير الثورة" والتي تحولت فيما بعد الحرب العراقية – الإيرانية والخسائر الفادحة إلى "تصدير أزمات داخلية" في إيران، والمفارقة ان مبدأ تصدير الأزمات إلى الخارج كان دوما سياسة نتنياهو المفضلة في كل حكوماته اليمينية التي راكمت اليمين المتطرف الذي نراه اليوم بكامل جنونه يبحث عن مخارجه من حربه الدموية المتوحشة في غزة..والضفة.

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