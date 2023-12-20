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الأردن.. أعداء وأشباه خصوم

12/20/2023 11:21:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

دولة بعمر الأردن على مدى قرن من الزمان لديها تجارب ومحطات صعبة شكلت في النهاية قائمة أعدائها وانصاف أعدائها ومن ينتظرون الزمن الصعب للتحول إلى أعداء أو محرضين على هذا البلد وأهله.
لا خلاف ان كيان الاحتلال كان وسيبقى عدوا بحكم سياساته مع القضية الفلسطينية ورفضه اعطاء الفلسطيني حقوقه على أرضه وما يشكله هذا من فتح أبواب لمشاريع وافكار تستهدف الأردن وفلسطين معا.
وما يجري في هذه المرحلة من عدوان على غزة أكد موقع كيان الاحتلال على قائمة الأعداء بعمله على فكرة التهجير من غزة لسيناء أو من الضفة للأردن، كذلك تبنيه خيارات أمنية وعسكرية مع القضية الفلسطينية وليس مسارا سياسيا ينصف أهلها.
اما إيران فليست عدوا للأردن فقط بل هي ورغم كل النعومة السياسية وحديث الأخوة وحسن الجوار إلا انها تعمل على مشروع خطير فارسي الهوية اما الأدوات فهي قضية فلسطين والشيعة العرب المؤمنين بولاية الفقيه أي مرجعية إيرانية تجعلهم جنودا عقائديين لها، وتعمل على استغلال كل أزمة في الإقليم لتدخل عاصمة وتهيمن على قرارها وصناعة ميليشيا تتبع لقم وتلغي أي ولاء للدولة.
الأمر ليس نظريا بل مشروع يراه الجميع على الأرض في اليمن وسورية ولبنان والعراق ودول أخرى في عالم المسلمين في آسيا وأفريقيا، ومشكلتها التي تتحول إلى حقد هي الدول التي فشلت في اختراقها مثل الأردن.
إيران لم تكن على حدود مع الأردن ولم يكن لها ميليشيات في بلادنا، لكن أزمات المنطقة جعلتها قريبة حدوديا عبر العراق وسورية بنسبة خطر متفاوتة، وهي اليوم على حدودنا الشمالية بميليشيات طائفية تتبع لها أو تجند البعض من قوى اجتماعية بحكم الحاجة الاقتصادية.
إيران واضحة في عدائها للأردن وراينا كل محاولاتها التي تستخدم المخدرات كتجارة لكن جوهرها أمني عسكري وآخرها محاولات اختراق الحدود بإعداد كبيرة خلال الأسبوع الأخير.
إيران عدو مباشر للأردن، ومهما أظهرت من ملمس ناعم الا انها في داخلها افعى سامة حاقدة على الأردن وتعمل ما امكنها لإلحاق الاذى بالأردن وأهله مستغلة تواطؤ جزء من الدولة السورية وضعف الجزء الآخر.
وفي علاقات كل دولة علاقات هشة من السهل ان تتحول من علاقة جيدة إلى عداء أو توتر، ونحن في الأردن عبر قرن من الزمان كانت لنا هذه التجارب وكنا نرى ودا مع دول في مراحل ينقلب لأسباب يمكن تجاوزها إلى حشود عسكرية وهناك انظمة ثورية كانت لا تؤمن بأي علاقة مع دولة عربية أخرى إلا إذا كانت تقوم على التبعية وليس العلاقة السوية.
وهناك علاقات مهما مرت بظرف صعب فإن عوامل قوتها تجعلها عصية على انتكاسة كبرى أو تحولات ومن السهل أن تعود إلى أفضل حال...
وأخيرا فإن الطرف الأصعب في قائمة الخصوم أو انصاف الأعداء هم الاشبه بالخلايا النائمة في تنظيمات الإرهاب، فهم كامنون بلا أي فعل بل ربما يمارسون ظاهر الود وفي لحظة ضعف أو قلق تمر بها يظهر الوجه الحقيقي ويحتلون أعلى قائمة أعداءك.

MENAFN20122023000072011014ID1107636443

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