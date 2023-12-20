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الموازنة في النواب

12/20/2023 11:21:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2024 بات اليوم بين يدي مجلس النواب لمناقشته وإقراره وفق أحكام الدستور، وهي مناسبة اقتصادية مهمة لها اعتباراتها الخاصة في المشهد العام للدولة.
محاولات النواب على الدوام في إحداث تغييرات جوهرية في شكل ومضمون قانون الموازنة العامة تبوء بالفشل، وذلك لأسباب اقتضتها ظروف دستورية فرضت اتجاهات معينة في نقاشات الموازنة، دون القدرة على إحداث التغييرات التي ينادي بها الجميع، إضافة إلى عدم وجود اتجاهات فكرية واضحة ومحددة في مجلس النواب خلال جلسات المناقشات للقانون أمر طبيعي نظرا لغياب التخصص والعمل النيابي الجماعي.
وهنا تنتقل الحوارات النيابية حول مشروع القانون إلى خطابات نيابية مطالبة وخدمية، مُقدمة للحكومة في هذه الجلسات التي عادة ما تكون تحت أعين الإعلام وشاشات الفضائيات.
والحقيقة، التي أقولها بكل صراحة، هي أن هناك محاولات مستمرة من قبل فئة قليلة من السادة النواب لتأسيس حوار اقتصادي رشيد تحت قبة البرلمان أثناء جلسات نقاش الموازنة، لكن دون فائدة.
فالحوار الاقتصادي المسؤول كان يغيب في جلسات النقاش، التي كانت تتحول إلى موسم لصراخ وشتم الوزراء والحكومة، والتحول إلى مطالب خدمية مناطقية ضيقة، موجهة لأغراض انتخابية لا أكثر.
نعم، الأمر مؤسف لمشهد غالبية النقاشات الاقتصادية للسادة النواب، والأمر ليس مقتصرا على الموازنة العامة.
اليوم، يعيش الاقتصاد الوطني ظروفاً خاصة نتيجة تداعيات حرب الإبادة التي يقودها الاحتلال الإسرائيلي ضد أهالي غزة. لا شك أن لهذه الحرب الإجرامية سيكون تداعيات عميقة على قطاعات اقتصادية عديدة، مما قد يجعل الاقتصاد الوطني يدخل في مرحلة من حالة عدم اليقين، خاصة إذا -لا سمح الله- ما أمد هذه المجازر.
هذا الأمر يتطلب تحركاً نيابياً مسؤولاً هذه المرة في نقاشاتهم تجاه الموازنة، أقول هذا لأن الوضع يفرض ذلك؛ فتبعات الحرب تضع الأردن في موضع خطير من الناحية الاقتصادية، وهو ما يستدعي تحركاً مالياً مسانداً للحكومة لاتخاذ قرارات مالية جريئة، باتجاه تعزيز مبدأ التحوط المالي استعداداً لمواجهة أية سيناريوهات لتداعيات حرب غزة قد تستجد في المرحلة المقبلة، فكل الاحتمالات واردة.
المطلوب هو تحرك اقتصادي نيابي باتجاه إعادة ضبط الموازنة العامة، خاصة في بند النفقات العامة، وان يكون هنالك تحديد أكثر دقة في إعداد حزمة المشاريع التي تخدم الاقتصاد الكلي وتحقق المنفعة العامة باتجاه النمو الاقتصادي، ويجب الابتعاد قدر الإمكان عن المشاريع والمطالب الخدمية المناطقية التي لا تولد سوى مزيد من الضغط المالي على الخزينة.
النواب مطالبون بتعزيز بند الطوارئ المالية، استعداداً لتقديم أية مساعدات أو احتياجات مالية لأي قطاع متضرر، لا سمح الله، أو حتى للاستعداد لنفقات طارئة تحسباً لأسوأ السيناريوهات المحتملة.
عادةً ما تتحجج الحكومات بمطالب النواب المختلفة لتبرير تنامي عجز الموازنة، حيث تمثل غالبية النفقات الرأسمالية جزءاً أساسياً من مطالب النواب على الحكومة لبناء مناطقهم الانتخابية. ويتم رصدها استجابة لتلك الضغوط النيابية، رغم عدم جدواها التنموية، لكنها تأتي في إطار المفاوضات والتفاهمات الحكومية مع النواب ضمن صفقات محددة، مثل الموافقة على الموازنة أو نيل الثقة، على سبيل المثال لا الحصر.
التحرك النيابي نحو إصلاح مشروع قانون الموازنة، وبالتفاهم المشترك مع الحكومة، هو الوسيلة الفاعلة لتعزيز مبدأ التحوط وحماية الاقتصاد من أي طوارئ ومستجدات مقبلة، وهو الأمر الكفيل بتقليل خسائر الاقتصاد في حال مواجهة أية سيناريوهات إقليمية أو دولية، لا سمح الله، والصمود بالاعتماد على الموارد الذاتية قدر الإمكان.

MENAFN20122023000072011014ID1107636442

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