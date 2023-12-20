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الفلسطينيون.. آلاف اللدغات والجحر واحد!

12/20/2023 11:21:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

منذ ما يقارب الـ75 عاما، وبالتحديد منذ العام 1948، أو ما تُسمى النكبة، والفلسطينيون يقعون في نفس الأخطاء، ويعقدون الآمال نفسها على دول، من غير المُستبعد أن تكون شريكة في التخاذل أو الخيانة، التي تعرضوا، وما يزال، على امتداد أراضيهم المُحتلة.
من نكبة إلى أخرى، ومن نكسة إلى ثانية، ومن نزوح إلى آخر، ومن تهجير جماعي، بشكل مخفي، إلى جديد علني، بُث على شاشات التلفاز والفضائيات مُباشرة.. ما يزال الفلسطينيون يتشبثون بخيوط، أقل ما يُقال عنها بأنها أوهن من بيت العنكبوت، لإنصاف قضيتهم.
باستثناء الأردن، الذي تربطه مع الأشقاء في فلسطين، روابط عديدة، أهمها الدم والجيرة والقُربى، ويبذل جهودا مُضنية من أجل إنصاف قضيتهم، ويجوب مسؤولوه العالم، ليلًا نهارا، من أجل تسليط الضوء على القضية الفلسطينية (المركزية)، وإسماع العالم الحُر الظلم والاضطهاد الذي يعيشه الفلسطيني، فضلا عما قدمه أبناء الأردن من دماء روت الأراضي الفلسطينية، في سبيل نُصرة القضية الأهم، حتى يتمكن أهلها من إقامة دولتهم المُستقلة على ترابهم الوطني.
آلاف القرى والبلدات، طُمست عن بكرة أبيها، وأصبحت أثرا بعد عين، جراء وحشية الصهاينة، الذين لم يسلم منهم حتى الحجر والشجر، والفلسطينيون هم كذلك، يلجأون بعد الله عز وجل إلى أولئك المُتاجرين بقضيتهم، والذين لجأوا إليهم قبل عشرات السنين، فكانت ردات فعلهم، كما هي، لم تتغير، وكأنهم فعلًا لا يتعظون من ماض أليم.
بعضهم كان يافعًا، يتمتع بقوة وشباب، ولديه طموحات وأمنيات ينوي أو يأمل تحقيقها.. واليوم أصبحوا في أواخر أعمارهم، إن لم تكن قد أصابتهم الأسقام في مقتل، وألزمتهم الفراش، ناهيك عن أولئك الذين أصبحوا لا يستطيعون المشي إلا بعصا، تُساعدهم على إنجاز خطوات.. وما يزال الفلسطينيون يرتكبون نفس الأخطاء، إن جاز التعبير، ويأملون أن يصطف بجانبهم بعض الأشقاء والأصدقاء، الذين تاجروا في قضيتهم.
مئات الآلاف من الفلسطينيين، فقدوا بيوتهم، وأماكن سكناهم، فضلًا عن أراضيهم، التي كانت مصدر رزقهم الوحيد، وبمعنى أصح أولئك طردهم الكيان الغاصب، وبشكل جماعي، من منازلهم وأراضيهم.. وما يزال الفلسطينيون يمنون النفس بوقفة من هذه الدولة أو تلك، أو نجدة من أُناس، يجمعهم الدين واللغة والدم والعرق، تُعيد لهم الحياة، أو على الأقل المُساعدة في التغلب على ما يتعرضون لهم من ظلم وإبادة.
من تدمير للبُنى التحيتة، إلى آخر، أقوى وأشد عنفًا وهمجية، إذ إن جُل، إن لم يكن كُل، البنى التحتية في الأراضي الفلسطينية المُحتلة، قد تم تدميرها، بفعل مُتفجرات وآليات العصابات الصهيونية.. وما يزال الفلسطينيون يأملون بعون المُتآمرين والمُتخاذلين، أو الناصرين لقضيتهم وعدالتها، لعل وعسى أن يُساهم في كشف الغُمة، التي تستحوذ عليهم.
معالم تاريخية وأثرية وسياحية، وأُخرى دينية، لم تعد موجودة، إثر عنجهية وصلف اليهود الحاقدين، وكأنهم يُريدون محو أو إزالة كل دليل أو معلم يدل على أن الفلسطينيين هم أصحاب الأرض الأصليين.. وما يزال الفلسطينيون متمسكين بأوهام، لا تُسمن ولا تُغني من جوع.
لا ألوم الأشقاء الفلسطينيين، لكن هذه رسالة بألا يعتمدوا بعد الآن على أحد، جماعة كانت أم أحزابًا، فليس لهم سوى الله جل في علاه، ومن ثم الاعتماد على أنفسهم فقط، وبالمقاومة التي أبلت بلاء حسنا حتى كتابة هذه السطور.. فمن لم يتعظ بعد مرور 75 عاما، تخللتها نكبات ونكسات ونزوح ولجوء وتهجير، فإن ذلك يوحي إما بأنه ((طويل الأمل))، أو أنه مُتمسك بعروبته وقوميته ودينه حتى النخاع!.
منذ عقود من الأعوام، والفلسطينيون يتعرضون من قبل المُتاجرين بقضيتهم، لخذلان عامًا بعد عام، وخيانات مُتتالية، يبدو أنها لن تنتهي، وتواطؤ لم ير العالم له مثيلًا.. كُل ذلك يحدث أمام الكثير من الدول، الذين راهن عليهم الفلسطينيون، الذين تعبوا كثيرا وهم يلهثون من أجل الوصول إلى بر الأمان، وإنصافهم وقضيتهم، إذ ما تزال أراضيهم مُحتلة، ويتعرضون لأبشع وأعنف المجازر الجماعية والإبادات، استخدمت فيها كل الأسلحة.

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