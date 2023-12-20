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فلسطين ما بعد الحرب..!

12/20/2023 11:21:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

في الحقيقة، ليس هناك شيء مثل "ما بعد الحرب" في النضال الفلسطيني من أجل التحرر، إذا كان المقصود حرب غزة. فـ"الحرب" لم تتوقف أبدا منذ أربعينيات القرن الماضي، بل أبكر إذا أضفنا حقبة الاستعمار البريطاني. لكن الحرب الحالية نقطة مفصلية إلى حد كبير وفصل مهم في قصة الصراع.
كانت النقطة المفصلية الأخيرة المهمة في هذه القصة هي تحولات "أوسلو" التي شهدت سيادة تيار فلسطيني رأى أن الأساليب الكفاحية السابقة لم تسفر عن شيء يُعتد به على طريق التحرير. واعتقد ذلك التيار بأن الكفاح المسلح تسبب في مشكلات للفلسطينيين أكثر مما أثر على العدو. ولا بد أن يكون التفكير في تلك الفترة قريبا من أنّ المقاومة الفلسطينية المسلحة أبعدت عن محيط فلسطين الجغرافي إلى ما لا يقل عن تونس واليمن. وبذلك، فإن الاحتمال الممكن لاستعادة المبادرة بطريقة ما هو العثور على أي موضع قدم في فلسطين نفسها، ثم محاولة إدارة الصراع من هناك بطريقة ما –ربما عن طريق مفاوضات تفضي إلى إقامة كيان فلسطيني من أي نوع يمكن البناء منه وعليه نحو شيء أكثر تقدما.
ولكن، ربما لم يتم التفكير كما ينبغي بخطط العدو في تلك الفترة، والشكل في النوايا وراء موافقته على جلب المقاومة الفلسطينية إلى الضفة وغزة. كما مُنح الكثير من الثقة إلى الولايات المتحدة، التي تولت بعد ذلك إدارة "عملية السلام" كوسيط. وسرعان ما تبين، بعد مرور الفترة المخصصة لحل النقاط العالقة وقيام الدولة الفلسطينية فعليا، أنها ليس ثمة جدية على الإطلاق لدى العدو الصهيوني، ولا لدى حليفه وراعيه الأميركي، لتحقيق السلام بشرط إقامة دولة فلسطينية مهما كانت مواصفاتها.
غني عن البيان أن "السلطة الفلسطينية" التي أفرزتها "أوسلو" تشبثت أكثر بكثير من اللازم بوهم "عملية السلام"، وتغاضت عمدًا عن العيوب الهيكلية التي رافقت هذا التشبث، حتى بدت القيادة الفلسطينية غبية، ضعيفة، سلطوية، وشديدة التنازل إلى حد التهافُت. وعندما تحدثت في أي وقت عن "الدفاع عن الشعب الفلسطيني ومصالحه"، فإنها في الواقع دافعت عن مصالحها وبقائها وما تُدعى "امتيازات" الحركة التي تسيطر عليها، بينما لم تستطع حفظ حياة واحدة –إلا بمقدار الاحتماء بالصمت والخضوع والتسليم. وكانت الحصيلة خسارات صافية في الأراضي الفلسطينية لصالح الاستيطان، وشرعنة الاحتلال عن طريق إظهار الكيان الصهيوني وكأنه في حالة "مفاوضات" ومستعد لإنهاء الاحتلال إذا لبى الفلسطينيون شروطه، وهكذا.
كان آخر تطور بشأن "أوسلو"، إذا كان جديا حقا، هو تصريح حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مساء الثلاثاء على شاشة "الجزيرة"، بأن "اتفاقية أوسلو ماتت ودفنت تحت جنازير الدبابات الإسرائيلية". وهو اعتراف متأخر جدا (وأود التأكيد على الشك في جدية التصريح). وقد جاء التصريح في محاولة للتراجع عن تصريحات سابقة للشيخ على قناة "العربية"، جلبت عليه الكثير من الانتقادات.
في مقابلته مع "الجزيرة"، قال المسؤول الرفيع أن هناك حاجة إلى إجراء مراجعة شاملة للنهج الفلسطيني، وأن يكون الشعب الفلسطيني مخولا بالحكم على الأمور ومحاسبة الجميع على أدائهم، بمن فيهم "السلطة"، بعد أن كان قد طالب بمحاسبة "حماس". وأيًا كانت النية من وراء هذا الاقتراح، فإنه واجب حقًا، من دون أن ننسى أن الاعتراف بفشل "أوسلو" ينبغي أن يتبعه نقض تبعاتها، بما في ذلك حل السلطة الفلسطينية وسحب الاعتراف بالكيان الصهيوني.
يجب العودة إلى الأساسيات، مثل أن أي جهود تفاوضية في ظروف مثل الظروف الفلسطينية، لن تنجح مطلقا إذا لم يكن هناك جناح سياسي وجناح عسكري، يتكاملان لمنح المفاوض أوراق ضغط. ولن ينفع أن يصرخ طرف يتفاوض بأنه مسكين، ومظلوم، وبأنه مسالم ولا يحمل سلاحًا ولا يحب السلاح ولا المسلحين. ولا ينفع أن يكون المفاوض متعاونا أمنيا مع العدو على أساس إعلان حُسن النية. ولا ينفع التذرع بأن التنازل اللانهائي والانبطاح أمام العدو المدجج هو حماية لأرواح الفلسطينيين وحماية لهم من الاشتباك. ولم يعد ينفع التفكير بأن المفاوض الفلسطيني ذكي جدّا وبعيد النظر بحيث أنه يعرف أن الطريق الذي بطول 30 سنة سينتهي حتمًا بخداع العدو والحصول على "الدولة" العارية التي ستحرر باقي فلسطين.
الفلسطينيون في حاجة إلى وقفة تشبه (ولا عيب في التعلُّم من العدو) مؤتمر بازل الذي وضع المشروع والخطة لنشوء الكيان الصهيوني. ينبغي قدوم فلسطينيين من الداخل الفلسطيني والشتات، من أناس معروفين بالنزاهة وليست لهم مصالح ومناصب وامتيازات سوى تمسكهم بهويتهم وعدالة قضيتهم. ويجب أن لا يأتوا بهدف السيطرة على فلسطيني آخر أو تحييده، وإنما للاستماع والاقتراح. وينبغي أن يؤدي ذلك إلى مشروع تحرري يثبت الأساسيات، ويعيد التعريفات، ويبحث في كيفيات تكوين وإدامة تكوين عسكري فاعل يقلق الكيان الاستعماري ويهدده بكل ما هو متاح أو يمكن اجتراحه من إمكانيات، خاصة الآن وقد أصبحت لدى الفلسطينيين تجربة يمكن البناء عليها في غزة.
يجب طي الرايات الفصائلية المعيبة ورفع العلم الفلسطيني، وتوكيل قيادة تعددية وليست فردية، بتنفيذ المشروع المتفق عليه والخضوع للمساءلة أمام الشعب الفلسطيني. وبالتأكيد، لن تكون هناك قصور رئاسية وطائرات، وإنما مخابئ ومعسكرات كما ينبغي لقادة ثورة تحرر وطني. وفي الحقيقة، أتاحت معركة غزة فرصة للفلسطينيين، يجب أن لا يضيعوها كما ضيعها العرب، لتصويب المسار. وهي تشكل استفتاء عمليٍا ينبغي أن يتنحى على أساسه أصحاب المشاريع المرفوضة أو يصوبوا المسار.

MENAFN20122023000072011014ID1107636440

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