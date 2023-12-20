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نقص العمالة وارتفاع الكلف يهددان بإغلاق مزارع الدواجن في جرش

12/20/2023 11:19:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صابرين الطعيمات جرش – تواجه غالبية مزارع إنتاج الدجاج اللاحم في محافظة جرش، نقصا في الأيدي العاملة يهدد استمرارها بالعمل، في وقت يسعى أصحابها إلى الوصول لأقصى طاقة إنتاج في أوقات زيادة الطلب، من أجل تحقيق التوازن بين ارتفاع الكلف وانخفاض الأسعار.
وفيما يطالب مزارعون بضرورة استقدام العمالة الوافدة لسد النقص الحاصل، أكد مصدر مطلع في مديرية عمل جرش لـ "الغد" أن قرار وقف استقدام العمالة مركزي ومرتبط بالوزارة، موضحا أن مثل هذه القرارات يتم اتخاذها لتوفير فرص عمل للعمالة المحلية والتخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة.
غير أن أصحاب مزارع دواجن، أكدوا لـ"الغد"، أن أعمالهم تعتمد بشكل كامل على العمالة الوافدة في ظل عزوف المحلية عن العمل بالقطاع، واستمرار نقص العمالة يهدد بوقف عملهم.
ويضاف إلى مشكلة نقص العمالة، جملة من التحديات الأخرى التي تهدد ديمومة العمل في قطاع تربية الدواجن بمحافظة جرش، ومن أهمها ارتفاع كلف الإنتاج من أثمان محروقات وفواتير كهرباء وحجم الضرائب، فضلا عن مشكلة تدني أسعار البيع في أحيان كثيرة والتي تعتمد على العرض والطلب.
وتعد جرش الأولى بين المحافظات بعدد مزارع الدواجن، إذ تضم قرابة 120 مزرعة، ويصل إنتاجها حاليا إلى قرابة 600 ألف طير شهريا، بينما تواجه في أحيان كثيرة صعوبة بالتسويق وانخفاضا في الأسعار.
ووفق المزارع إبراهيم عقيل، فإن أكبر مشاكل تربية الدواجن حاليا هو نقص العمالة الوافدة، لا سيما وأن هناك عزوفا من أبناء المنطقة للعمل في هذا القطاع.
وأوضح أن وزارة العمل منعت استقدام عمالة حتى توفر فرص عمل لأبناء البلد، الذين يرفضون العمل في مزارع الدواجن، ويواجه المزارعون صعوبة كبيرة في الحصول على عمال ويضطرون إلى استخدام عمال مخالفين.
المزارع عقيل قال أيضا، إن مزارعي الدواجن في هذه الفترة يتعرضون للخسارة، إذ انخفض سعر بيع كيلوغرام الدجاج، وتراجعت القوة الشرائية رغم انخفاض الاسعار في "النتافات"، لكن ذلك لا يتناسب مع تكاليف الإنتاج، مقدرا نسبة الخسائر بـ 30 % في كل مزرعة، وقد ترتفع النسبة أكثر في حال استمر الوضع على ما هو عليه.
وتوقع عقيل بأن تتوقف عشرات المزارع عن العمل الأسابيع المقبلة، لتفاقم كلف الانتاج في مقابل انخفاض أسعار المنتج، ما يضاعف من الخسائر، في وقت يستعد فيه المزارعون لتجهيز دورة انتاجية جديدة لشهر رمضان المقبل، كون الإنتاج خلاله يعتبر من أفضل المواسم، ويمكنه تعويض جزء من خساراتهم، مقارنة بالفترة الحالية التي يتعرضون فيها للخسائر.
واستدرك، انه ومع استمرار نقص العمالة فإن المزارعين لن يكونوا قادرين على رفع الطاقة الانتاجية، وهذا يعني ضياع موسم الربح والبقاء في دائرة الخسائر.
وأوضح أن سعر طن العلف كان يباع بـ 350 دينارا، ومن ثم ارتفع قبل عدة شهور ليصل إلى 450 دينارا، لافتا إلى أن مزرعته تحتاج شهريا لأكثر من 100 طن من الأعلاف شهريا، وبتكلفة إضافية تقدر بـ 10 آلاف دينار عما كان عليه الوضع سابقا.
ولفت عقيل لارتفاع كلفة التدفئة التي يجب أن تستمر في المزارع على مدار الساعة في فصل الشتاء، وتستمر هذه العملية حتى أيار (مايو) المقبل، مبينا أن مزرعته تحتاج شهريا لأكثر من 3 آلاف دينار كلفة لتدفئة دورات الدواجن على مدار الساعة، ما يفاقم عجز ميزانيته، وهو لم يقترب بعد من الارتفاعات الكبيرة في قيمة استهلاك الكهرباء التي ستشهدها الشهور المقبلة، وهذا بالتالي سيدمر القطاع.
ويدعو عقيل إلى ضرورة تخفيض أسعار مدخلات الإنتاج لديمومة عمل القطاع، وارتباطه بالمواطنين ذوي الدخل المحدود مباشرة، وحاجة البيوت للدواجن باستمرار، لكن ارتفاع أسعاره ستهدد الأسر ذات الدخل المحدود وتؤثر عليهم.
وأكد المزارع خليل عبد الجواد، أنه اضطر لإغلاق مزرعته في الشهور الماضية، وبحث عن عمل آخر، علما بأنه يعمل في قطاع تربية الدواجن منذ عشرات السنين، وقد ورث هذا العمل عن عائلته، ونظرا لزيادة الديون المتراكمة عليه، اضطر لإغلاق المزرعة وإيقاف الإنتاج، لحين سداد جزء من ديونه، بخاصة وأنه عاجر عن إنتاج دورات من الدواجن مجددا لارتفاع تكاليف الإنتاج.
وأضاف أن عدم توافر أيدي عاملة لهذا القطاع الذي يحتاج إلى 1200 عامل، بسبب عزوف أبناء المحافظة عن العمل، يلجأ القطاع الى العمالة الوافدة، وهذا يكبدهم تكاليف تصاريح عمل وهي متوقفة أصلا، إضافة إلى دفع اشتراكاتهم لمؤسسة الضمان الاجتماعي المرتفعة، والتي يتحملها المزارع وحده، مشيرا الى ارتفاع الكلف خلال فصل الشتاء أوصل قيمة الكيلو الغرام الواحد في المزرعة إلى 125 قرشا، بينما يباع بـ 105 قروش، بخسارة 20 قرشا في كل كيلو غرام.
وأوضح عبد الجواد، أن العمالة المحلية ترفض العمل بمزارع تربية الدواجن، وأنه حاول أكثر من مرة استخدام عمالة محلية للعمل بأجور مناسبة وميزات إضافية، لتعويض نقص العمالة الوافدة، لكنهم كانوا يرفضون، نظرا لظروف العمل وأجواء رعاية الدواجن، وهذا بالتالي يلقي أعباء على مربي الدواجن، تنعكس على التكاليف الباهظة لجلب عمالة وافدة.
من جانبه، قال مدير زراعة جرش الدكتور فايز الخوالدة، إن هناك ما يزيد على 80 مزرعة دواجن في جرش، منها مزارع لشركات كبرى ومشاريع إنتاجية صغيرة لمئات من الأسر وهي توفر الآلاف من فرص العمل.
وأكد أن مديرية الزراعة تحرص كل الحرص على متابعة المزارع وفحص الدواجن فيها وترخيصها والتأكد من توفر الأعلاف والأدوية اللازمة لها لضمان وصول المنتج بأعلى المواصفات الصحية للمستهلك.
وأضاف أن مديرية الزراعة تتابع مزارع الدواجن بشكل مباشر للتأكد من إعطاء المطاعيم كذلك وتوفير شروط الرعاية الصحية للدواجن، سيما وأن المحافظة من أكبر المحافظات التي تضم مزارع دجاج، ويوزع إنتاجها على مختلف محافظات المملكة واكتسب الدجاج الذي يتم إنتاجه في محافظة جرش سمعة وجودة عالية على مستوى المملكة.
بدورها، قالت رئيسة قسم الثروة الحيوانية في زراعة جرش الدكتورة غدير غسان إن محافظة جرش تتميز بمزارع الدواجن التي تغطي حاجة العديد من المحافظات القريبة كونها بيئة مناسبة لتربية الدواجن وقريبة من كافة المحافظات وفيها مزارع للدجاج البياض ومزارع للدجاج اللاحم.
وأوضحت أن مديرية الزراعة تتابع عملها وتقوم بعمل جولات ميدانية على المزارع والتأكد من حصولها على المطاعيم اللازمة والعلاجات التي تؤمن من القطاع الخاص على حساب المزارعين.

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