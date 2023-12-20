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برقش.. 15 عاما بانتظار تفويضها أراضي حرجية للاستثمار

12/20/2023 11:19:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) احمد التميمي إربد - يقف عدم تفويض قطع أراض حرجية في غابات برقش لبلدية برقش من قبل وزارة الزراعة، عائقا أمام البدء بمشاريع استثمارية لتنمية المنطقة التي يؤمها آلاف المتنزهين سنويا لما تتمتع به من طبيعة خلابة بتضاريسها الفريدة.
ويقول رئيس البلدية خالد الفقيه، إن وزارة الزراعة وافقت أخيرا على تفويض البلدية 50 دونما، من أراضي الحراج في منطقة برقش لاستثمارها بعد مطالبة مستمرة منذ قرابة 15 عاما، وتم إحالة الملف إلى مجلس الوزراء الذي بدروه أحال المعاملة إلى ديوان الرأي والتشريع، متأملا أن توافق رئاسة الوزراء على التفويض ليرى أحد أهم المشاريع السياحية التي تعتزم البلدية تنفيذه النور في أقرب وقت.
وأكد الفقيه، أن المنطقة بحاجة ماسة إلى متنزه واستراحة سياحية، حيث أن المنطقة يزورها سنويا عشرات الآلاف من المتنزهين نظرا لما تمتع به من مناظر خلابة ولا يوجد هناك أي خدمة تقدم للزوار في المنطقة.
وأشار إلى أن البلدية قامت منذ سنوات ومن خلال وحدة التنمية، بالطلب أكثر من مرة من الزراعة بتفويض أراضي حرجية لصالحها لإقامة مشاريع استثمارية وبكلفة ما يقارب 600 ألف دينار وبالتعاون مع القطاع الخاص، إلا أن الزراعة كانت ترفض، ما أدى إلى تأجيل المشاريع رغم ما يمكن أن ترفده من مبالغ مالية كبيرة لموازنة البلدية حسب دراسة الجدوى، إضافة إلى خلق فرص عمل لأبناء المنطقة.
ولفت إلى أن قطعة الأرض التي كانت تعتزم البلدية إقامة مشروعها السياحي عليها حرجية، ومساحتها 50 دونما، وتقع في بلدة جديتا وقريبة من مشاريع البنية التحتية في البلدية وهناك 5 اطلالات في الموقع من أروع المناظر في المنطقة.
وبررت وزارة الزراعة رفضها بسبب تعارض المشروع مع قانون الزراعة رقم 44 لسنة 2002 والسياسة العامة في اقامة المشاريع العامة على الأراضي الحرجية.
وأكد الفقيه، أنه وفي حال وافقت الحكومة على تفويض الأرض فإن البلدية على ستحرص على عدم الاعتداء على الأشجار الحرجية بل المحافظة عليها وعدم إقامة أي منشآت عليها تخل بالطبيعة والبيئة، مشيرا أن البلدية في سنوات سابقة عرضت على وزارة الزراعة مبدأ الاستئجار إذا تعذر التفويض.
وأوضح أن تفويض أراض من شأنه المحافظة على الأشجار الحرجية من التقطيع من قبل تجار الحطب الذي يتعمدون قطع الاشجار في اوقات مختلفة، إضافة إلى حمايتها من الحرائق من خلال تعيين حراس في الموقع يقومون بحماية الموقع على مدار الساعة.
من جانبهم، يبدي مواطنون في لواء الكورة استيائهم لعدم وجود مشاريع سياحية في المنطقة رغم ما تمتع به جمالية وغابات واشجار حرجية هي الاعلى كثافة ما بين محافظات المملكة، داعين غلى ضرورة تنمية المنطقة سياحية نظرا للأعداد الكبيرة السياحية التي تتوافد على المنطقة في فصل الربيع للتمتع بالأجواء الخلابة.
وقال رئيس جمعية التنمية للإنسان والبيئة الأردنية الدكتور أحمد جبر الشريدة إن غابات برقش الطبيعية تقع في الجزء الجنوبي الشرقي من لواء الكورة وعلى مساحة تقدر بـ(12) ألف دونم.
وأضاف أن منطقة برقش تعد من أجمل المناطق الطبيعية الريفية الهادئة في الأردن، وهي ذات بيئة خلابة ساحرة في تنوع غطائها الغابي والنباتي؛ حيث يسود نمط غابات كثيفة من السنديانات والأشجار عريضة الأوراق ودائمة الخضرة، التي تغطي جبالها وأوديتها ويتخللها أنواع شجرية وعشبية أخرى.
وأشار إلى أنه يوجد في الغابة (47) نوعا من الأشجار الحرجية الطبيعية، والتي من أهمها البلوط "الملول"، الشجرة الوطنية للأردن، و(القطلب، والبطم الفلسطيني، الزعرور، العبهر، الخروب، الشربين، البلان، الدوم، الزان، الميس، السرو، السدر، النبق) إضافة إلى الصلمون والسماق والشوح والزعرور، كما أنها تمثل آخر امتداد لغابات الصنوبر في شمال الكرة الأرضية.
وتمتاز المنطقة بطابع جمالي نادر لم تطله يد الإنسان ويلبي الكثير من رغبات محبي الطبيعة، حيث المواصفات الطبيعية والمناخية المتنوعة والمتعددة من غطاء غابي ونباتي كثيف، والهدوء والسكون والطقس الجميل والهواء النقي البارد النظيف والطرق الريفية الطبيعية، ومشاهد طبيعية رائعة عبر الجبال والأودية والتلال.
واعتبر الشريدة أن الغابة تعتبر مكانا مناسبا لمحبي المشي في الطبيعة والتخييم، إضافة إلى مشاهد ومناظر طبيعية لهواة التصوير الفوتوغرافي، فالمناظر الطبيعية الخلابة التي تقدمها هذه الغابة بجمالها وممراتها الجبلية تكفي لتفتن الزائر وتحثه على التفكير في العودة إليها.
وأكد أن المنطقة مغيبة عن الخريطة السياحية، ولا يوجد هناك مشاريع سياحية لإدامة مدة إقامة السائح العربي والأجنبي كفندق أو استراحة، مؤكدا أن إقامة المشاريع السياحية في المنطقة يجب أن تكون أولوية للحكومة في ظل العدد الكبير من المتنزهين الذين يأتون للمنطقة.
وأشار إلى أن الجمعية تقوم بشكل دوري بتنظيم مسارات سياحية وثقافية للمواطنين ومؤسسات المجتمع المحلي بهدف تعريف المواطن ببيئته وجمال الطبيعة الخلاب في أرجاء المملكة، مؤكدا أن إقامة المشاريع في المنطقة يعتبر ايضا متنفسا لأبنائها، ويزيد من فرص تسويقها سياحيا.
وقال المواطن علي الخشاشنة إن منطقة برقش تفتقر للمشاريع السياحية التي تجعلها جاذبة للسياحة، مؤكدا أن هناك مشاريع ينفذها القطاع الخاص وافراد وهي عبارة عن اكواخ خشبية في وسط الغابات للمبيت، معتبرا أن هذه المشاريع الصغيرة في ظل ما تمتع به المنطقة من مناظر خلابة غير كافية وجيب أن يكون هناك مشاريع كبيرة تتبناها الحكومة.
وأكد أن جميع الامكانيات متوفرة في المنطقة لتكون نقطة جذب سياحية عالمية، مطالبا بضرورة تفويض الاراضي الحرجية للبلديات من أجل قدرتها على الاستثمار في ظل عدم وجود أراض مملوكة لخزينة الدولة في المنطقة سوى الأحراش وخصوصا وأن الحكومة سمحت في مناطق أخرى بتفويض قطع أراض للبلديات لغايات الاستثمار.

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