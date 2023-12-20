جرش: وفاة شخص بانفجار أسطوانة غاز

(MENAFN
- Alghad Newspaper) توفي، مساء الأربعاء، شخص من جنسية عربية إثر انفجار اسطوانة في أحد المخابز ببلدة سوف بمحافظة جرش.
وقال مصدر في مديرية الأمن العام، إن غرفة العمليات التابعة لمديرية شرطة جرش تلقت بلاغا بوجود حريق داخل أحد المخابز في بلدة سوف، حيث تحركت كوادر الدفاع المدني إلى الموقع على الفور، مبينا بأن انفجار الاسطوانة نتج عنه وفاة وأضرار مادية.
وبيّن المصدر بأن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا للوقوف على تفاصيل الحادثة. -(بترا)
MENAFN20122023000072011014ID1107636437
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.