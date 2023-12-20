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جرش: وفاة شخص بانفجار أسطوانة غاز

12/20/2023 11:19:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) توفي، مساء الأربعاء، شخص من جنسية عربية إثر انفجار اسطوانة في أحد المخابز ببلدة سوف بمحافظة جرش.
وقال مصدر في مديرية الأمن العام، إن غرفة العمليات التابعة لمديرية شرطة جرش تلقت بلاغا بوجود حريق داخل أحد المخابز في بلدة سوف، حيث تحركت كوادر الدفاع المدني إلى الموقع على الفور، مبينا بأن انفجار الاسطوانة نتج عنه وفاة وأضرار مادية.
وبيّن المصدر بأن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا للوقوف على تفاصيل الحادثة. -(بترا)

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