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22 سعودية يدخلن عالم التصميم وصناعة الأزياء

12/20/2023 11:14:14 PM
(MENAFN- Al Watan) احتفلت، أمس، جمعية المواساة الخيرية للخدمات الاجتماعية في القارة، بتخريج 22 سعودية، ودخولهن عالم التصميم وصناعة الأزياء، وذلك بعد اجتيازهن دورتين تدريبيتين متخصصتين في تصميم وخياطة وتطريز العباءات، بنماذج متنوعة، وتصاميم مختلفة، استمرتا 3 شهور، بواقع 40 ساعة عمل لكل دورة، وأنتجن 150 عباءة، على أيادي مدربات ذات خبرة، وذلك بدعم من مؤسسة عبدالمنعم الراشد الإنسانية.
الذوق العام أبان رئيس الجمعية الدكتور أحمد اللويمي، أن المشروع، يقرأ في أبعاد أوسع من مفهوم المشاريع التنموية للجمعية، وتمكين وتنمية مهارات الفتيات في هذا المجال، بل هو استجابة متقدمة، وحضور واع للاستجابة للتحولات المدنية، التي يشهدها المجتمع لتلبية التغير في الذوق العام، الذي يشهده مجتمعنا في كافة الأصعدة، وحمل المشروع الإبداع والتميز في التصميم والتنفيذ، ليكون بمستوى تطلعات المرأة السعودية التي تكتنفها مظاهر التحديث ومخرجات الحداثة، لافتًا إلى أن بعد المشروع الأعمق، هو مساهمة فاعلة لتطوير كفاءة المتدربات في الحس الجمالي من خلال التوغل في مفاهيم التصميم المستجدة والتعرف على أبعاد الأذواق التي أفرزتها رياح الحداثة.
بدورها، أوضحت المشرفة على المشروع شكرية العباس لـ((الوطن))، أن سوق العباءات في السعودية، من أكثر الأسواق حيويةً، فالطلب على العباءات مستمر طوال العام، فالسعوديات أكثر اعتمادًا على العباءة في ملبسهن الأساسي، لذا نراهن يطلبن دومًا الجديد في السوق، وأن الفتيات، سيدخلن السوق، الذي يعاني من قلة تواجد العنصر النسائي في متاجر ومعامل خياطة وتصميم العباءات، مؤكدة أن دراسة الجدوى الاقتصادية في تلك المشاريع عالية الإيرادات المالية، ومنخفضة في تكاليف تجهيزات المشروع، فهو لا يتطلب ميزانية مالية كبيرة، فتستطيع المرأة افتتاح مشروع للخياطة والتصميم من خلال توفير ماكينة خياطة، وبعض المستلزمات الإضافية الأخرى.
وأكدت العباس أن المتدربات، أصبحن يملكن مهارات عالية في الإنتاج والتصميم، وفتح مشاريع فردية أو جماعية، وأصبحن يمتلكن خبرة، تنافس أشهر المصممات والمصممين، ويستخدمن وتستخدم شتى أنواع الخامات والأقمشة، والإضافات التي تجعلهن ينتجن قطعًا متميزة وغير متكررة. بدورهن، أشارت متدربات في البرنامج إلى أنهن تسعى كل منهن إلى إطلاق علامة ((تجارية)) متخصصة لها في العباءات، وإنتاج عالٍ بتصاميم جذابة لعباءات سوداء وملونة.

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