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ريناد: مقتل أصم دفعني للفوز بجائزة أفضل مخترعة

12/20/2023 11:14:14 PM
(MENAFN- Al Watan) أبدت طالبة كلية الطب بجامعة الملك سعود بالرياض المخترعة ريناد بنت مساعد الحسين، سعادتها الغامرة عقب تحقيقها إنجازا عالميا بارزا بتحقيقها المركز الأول في جائزة أفضل امرأة مخترعة لعام 2023، على مستوى العالم في المسابقة العالمية للاختراعات ICAN2023 بكندا، وأهدت فوزها لوطنها المملكة العربية السعودية.
ذهبيتان وفضية
قالت ريناد الحسين: بتوفيق من الله حصدت ميدالية ذهبية وجائزة خاصة من Toronto International Society of Innovation & Advanced Skills. ونلت الميدالية الذهبية والفضية في المسابقة العالمية للاختراعات KIWIE2023 بكوريا الجنوبية لتضاف هذه الإنجازات إلى سلسلة الإنجازات السابقة.
فئة الصم
تحدثت ريناد عن تفاصيل الاختراع والجوائز فقالت، إن الفكرة نبعت من اختراع يساعد فئة غالية على قلوبنا في مجتمعنا والمجتمعات الأخرى وهم فئة (الصم) وهو عبارة عن مستشعرات تتعرف على الأصوات الخارجية وتترجم وترسل إلى الشاشة المعلومات ويتعرف الأصم على الأصوات الخارجية ويعرف مصدر الصوت، ولأن كثيراً من الصم لديهم ضعف في القراءة والكتابة قمت بإضافة الألوان والصور في الاختراع وتم إضافة 3 ألوان في الاختراع هي: اللون الأحمر والبرتقالي والأصفر، وكل لون لفئة معينة من الأصوات المهمة، وإضافة صورة لمصدر الصوت كما تمت إضافة محدث الصوت ومدى قرب المصدر الصوت وبعده.
فكرة اختراع
وحول الأسباب التي دفعتها لهذا الاختراع، أكدت ريناد الحسين أنها قرأت في إحدى الصحف خبراً حول مقتل أصم بيد الشرطة الأمريكية لأنهم كانوا يحاولون إيقافه ولم يسمعهم، وتم إطلاق النار عليه اعتقاداً منهم أنه يحاول الهرب ولكن في الواقع أنه لم يكن يسمع، وبعد هذه الواقعة بدأت في فكرة اختراع يساعد على حل هذه المشكلة.

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