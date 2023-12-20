ريناد: مقتل أصم دفعني للفوز بجائزة أفضل مخترعة

(MENAFN
- Al Watan) أبدت طالبة كلية الطب بجامعة الملك سعود بالرياض المخترعة ريناد بنت مساعد الحسين، سعادتها الغامرة عقب تحقيقها إنجازا عالميا بارزا بتحقيقها المركز الأول في جائزة أفضل امرأة مخترعة لعام 2023، على مستوى العالم في المسابقة العالمية للاختراعات ICAN2023 بكندا، وأهدت فوزها لوطنها المملكة العربية السعودية.
ذهبيتان وفضية
قالت ريناد الحسين: بتوفيق من الله حصدت ميدالية ذهبية وجائزة خاصة من Toronto International Society of Innovation & Advanced Skills. ونلت الميدالية الذهبية والفضية في المسابقة العالمية للاختراعات KIWIE2023 بكوريا الجنوبية لتضاف هذه الإنجازات إلى سلسلة الإنجازات السابقة.
فئة الصم
تحدثت ريناد عن تفاصيل الاختراع والجوائز فقالت، إن الفكرة نبعت من اختراع يساعد فئة غالية على قلوبنا في مجتمعنا والمجتمعات الأخرى وهم فئة (الصم) وهو عبارة عن مستشعرات تتعرف على الأصوات الخارجية وتترجم وترسل إلى الشاشة المعلومات ويتعرف الأصم على الأصوات الخارجية ويعرف مصدر الصوت، ولأن كثيراً من الصم لديهم ضعف في القراءة والكتابة قمت بإضافة الألوان والصور في الاختراع وتم إضافة 3 ألوان في الاختراع هي: اللون الأحمر والبرتقالي والأصفر، وكل لون لفئة معينة من الأصوات المهمة، وإضافة صورة لمصدر الصوت كما تمت إضافة محدث الصوت ومدى قرب المصدر الصوت وبعده.
فكرة اختراع
وحول الأسباب التي دفعتها لهذا الاختراع، أكدت ريناد الحسين أنها قرأت في إحدى الصحف خبراً حول مقتل أصم بيد الشرطة الأمريكية لأنهم كانوا يحاولون إيقافه ولم يسمعهم، وتم إطلاق النار عليه اعتقاداً منهم أنه يحاول الهرب ولكن في الواقع أنه لم يكن يسمع، وبعد هذه الواقعة بدأت في فكرة اختراع يساعد على حل هذه المشكلة.
MENAFN20122023000089011017ID1107636420
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.