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الثقافة أولوية مهرجان جازان

12/20/2023 11:14:14 PM
(MENAFN- Al Watan) استنفرت منطقة جازان جهودها، في رسم خارطة طريق الموسم الشتوي المقبل، والذي ينطلق مطلع يناير المقبل ويستمر 60 يوما، إذ أكملت كافة الترتيبات والخطط، لتعزيز جودة الحياة، والشراكة المجتمعية، في وقت تتصدر الفعاليات الثقافية الموسم الشتوي بـ30 فعالية مختلفة تغطي جميع محافظات جازان.
8 عروض
تتمثل الفعاليات المعتمدة في شتاء جازان في 8 عروض ممثلة في الفعاليات الثقافية، والاجتماعية، والسياحية، والرياضية، والفنية، والأدبية، والتسويقية، والترفيهية، وتتضمن كافة الاحتياجات للفئات العمرية ومختلف الجنسين، وأنهت اللجان المنظمة كافة الاستعدادات لإبراز الوجه الحسن للموسم الشتوي، والذي سيكون فريدا من نوعه في الموسم الحالي، ويغطي جميع المحافظات سهلا وبحرا وجبلا دون استثناء.
30 فعالية
تحظى الفعاليات الثقافية باهتمام كبير في منطقة جازان، واستحوذت على النصيب الأكبر من البرامج والفعاليات التي سيتم تنفيذها، وتبلغ نحو 30 فعالية ثقافية متنوعة تتمثل في: معرض الفن التشكيلي، والأمسيات الشعرية والأدبية، ويوم التأسيس، ومعرض الخط العربي، والشارع الثقافي، وشارع الفود ترك، والأسر المنتجة، ومعرض شبل جازان، والعزف المنفرد، وعروض الفنون التشكيلية، والحوارات الشبابية، ومعارض العطور، والتقنية، والأسر المنتجة، ومؤتمرات جازان عطاء ونماء، وأبحاث البن، وجازان الخضراء، والملتقى الشعري السنوي بفرسان، والليالي والعروض الشعبية، والحفلات الغنائية، والمسرحيات، والقرية التراثية، ومسرح الطفل، وعروض الجاليات وغيرها.
مسؤولية مجتمعية
أكد المشرف العام على شتاء جازان المهندس يحيى الغزواني، أن الموسم الشتوي يهدف إلى التعريف بمنطقة جازان كواجهة سياحية واقتصادية، حيث سيتم تنظيم حزمة من الفعاليات والبرامج المتنوعة في مواقع مختلفة، وتتضمن عروضا ثقافية واجتماعية وسياحية وتسويقية وترفيهية وغيرها، مشيرا إلى أنها تمثل فرصة متميزة للقطاع الخاص في تفعيل المسؤولية المجتمعية، وتعزيز فرص الناتج المحلي، مما ينعكس إيجابيا على نمو الإيرادات للجهات المشاركة، في رعاية الفعاليات، وتحقيق ما تتطلع إليه المنطقة من مستهدفات التنمية، ورفع جودة الحياة، وتعزيز المسؤولية المجتمعية.

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