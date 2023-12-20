الثقافة أولوية مهرجان جازان

(MENAFN
- Al Watan) استنفرت منطقة جازان جهودها، في رسم خارطة طريق الموسم الشتوي المقبل، والذي ينطلق مطلع يناير المقبل ويستمر 60 يوما، إذ أكملت كافة الترتيبات والخطط، لتعزيز جودة الحياة، والشراكة المجتمعية، في وقت تتصدر الفعاليات الثقافية الموسم الشتوي بـ30 فعالية مختلفة تغطي جميع محافظات جازان.
8 عروض
تتمثل الفعاليات المعتمدة في شتاء جازان في 8 عروض ممثلة في الفعاليات الثقافية، والاجتماعية، والسياحية، والرياضية، والفنية، والأدبية، والتسويقية، والترفيهية، وتتضمن كافة الاحتياجات للفئات العمرية ومختلف الجنسين، وأنهت اللجان المنظمة كافة الاستعدادات لإبراز الوجه الحسن للموسم الشتوي، والذي سيكون فريدا من نوعه في الموسم الحالي، ويغطي جميع المحافظات سهلا وبحرا وجبلا دون استثناء.
30 فعالية
تحظى الفعاليات الثقافية باهتمام كبير في منطقة جازان، واستحوذت على النصيب الأكبر من البرامج والفعاليات التي سيتم تنفيذها، وتبلغ نحو 30 فعالية ثقافية متنوعة تتمثل في: معرض الفن التشكيلي، والأمسيات الشعرية والأدبية، ويوم التأسيس، ومعرض الخط العربي، والشارع الثقافي، وشارع الفود ترك، والأسر المنتجة، ومعرض شبل جازان، والعزف المنفرد، وعروض الفنون التشكيلية، والحوارات الشبابية، ومعارض العطور، والتقنية، والأسر المنتجة، ومؤتمرات جازان عطاء ونماء، وأبحاث البن، وجازان الخضراء، والملتقى الشعري السنوي بفرسان، والليالي والعروض الشعبية، والحفلات الغنائية، والمسرحيات، والقرية التراثية، ومسرح الطفل، وعروض الجاليات وغيرها.
مسؤولية مجتمعية
أكد المشرف العام على شتاء جازان المهندس يحيى الغزواني، أن الموسم الشتوي يهدف إلى التعريف بمنطقة جازان كواجهة سياحية واقتصادية، حيث سيتم تنظيم حزمة من الفعاليات والبرامج المتنوعة في مواقع مختلفة، وتتضمن عروضا ثقافية واجتماعية وسياحية وتسويقية وترفيهية وغيرها، مشيرا إلى أنها تمثل فرصة متميزة للقطاع الخاص في تفعيل المسؤولية المجتمعية، وتعزيز فرص الناتج المحلي، مما ينعكس إيجابيا على نمو الإيرادات للجهات المشاركة، في رعاية الفعاليات، وتحقيق ما تتطلع إليه المنطقة من مستهدفات التنمية، ورفع جودة الحياة، وتعزيز المسؤولية المجتمعية.
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