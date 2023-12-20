أمير الشرقية يضع حجر الأساس لمشروع الأڤنيوز الخبر

(MENAFN
- Al Watan) رعى أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبد العزيز، بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء وأصحاب السمو الأمراء، حفل وضع حجر الأساس لمشروع الأڤنيوز – الخبر The Avenues - Khobar، والمتوقع تدشينه في مطلع عام 2027.
وأكد سموه أن هذه المشاريع تأتي نتاج لما وضعته الدولة وفقها الله من تسهيلات لخدمة المواطن والمقيم، وهذا المشروع من المشاريع العملاقة التي نسعد بوضع حجز أساسه اليوم، ويعتبر انطلاقة مميزة وسنرى مشاريع أخرى تأتي تباعاً بإذن الله ، ولا شك بأن المنطقة الشرقية فيها ميز نسبية متعددة وتمتلك بنية تحتية كبيرة وجاذبة للاستثمارات"
وفي كلمة لمعالي مساعد وزير الاستثمار م. إبراهيم بن يوسف المبارك ألقاها نيابة عن معالي وزير الاستثمار قال: أود أن أعبر عن سروري بالمشاركة في حفل وضع حجر الأساس لهذا المشروع العظيم، الذي يقع في هذه المنطقة الغالية التي تمثل لكل السعوديين منبع الخير وعنوان النماء والرافد الأهم لنهضة ونمو وتسارع الاقتصاد السعودي.
وأكّد أنه سيكون لهذا المشروع أثر اقتصادي واجتماعي ملموس؛ كونه استثمار مميز يضاف لسجل الاستثمارات التي تمكنت المملكة من جذبها، بما يساهم في تحسين جودة الحياة في هذه المنطقة وتوسيع خيارات التسوق والترفيه.
وبهذه المناسبة صرح رئيس مجلس إدارة شركة شمول القابضة أ. محمد عبد العزيز الشايع عن سعادته بوضع اللبنة الأولى لهذا المشروع الذي يمثل الركيزة الثانية لاستثمارات الشركة مع شركائها في المملكة، وامتدادًا لنجاحات الأڤنيوز في الكويت على مدار خمسة عشر عامًا، وتوسعها لتشمل البحرين والرياض وأخيرًا وليس آخرًا الخبر، معربًا عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على تشريفه ورعايته حفل وضع حجر أساس مشروع الأڤنيوز – الخبر.
وأبدى أ. عبد الله الفوزان نائب رئيس مجلس إدارة شركة شمول القابضة: إن تشريف سمو أمير المنطقة الشرقية لنا هذا اليوم وكلماته التي غمرنا بها جميعًا تمثّل دافعًا كبيرًا للنجاح، ولمواصلة السعي لتحقيق طموحات مجموعتنا وشركائنا، مضيفًا أن مشروع الأڤنيوز – الخبر سيصبح معلمًا فريدًا ووجهة جاذبة ليس لأهل المنطقة الشرقية -وأنا منهم- فحسب؛ بل لكافة المواطنين والمقيمين والزوار من داخل وخارج المملكة.
ومن جانبه أكّد الرئيس التنفيذي لشركة شمول أ. وليد خالد الشريعان أن الشركة تركز استثماراتها على المملكة بصفتها سوقًا جاذبًا، ولما يشهده اقتصادها من نمو وازدهار مستمر؛ الأمر الذي يشجع على التوسع في المشاريع النوعية، حيث إن مشروع (الأڤنيوز – الخبر) هو ثاني مشاريع الأفنيوز في المملكة، بعد (الأڤنيوز – الرياض) المخطّط افتتاح المرحلة الأولى منه في الربع الثالث من عام 2026.
يذكر أن مشروع الأڤنيوز – الخبر يقع في الركن الشمالي الغربي من مدينة الخبر، وتبلغ مساحته الإجمالية 833,000 متر مربع، والمساحات القابلة للتأجير 170,000 متر مربع، كما سيضم 8 مناطق تسوق، روعي في تصميميها إرضاء مختلف الأذواق، وتلبية رغبات الزوار والمتسوقين وتحقيق تطلعاتهم، وهي: السوق، تاون سكوير، غراند أڤنيو، بلازا، اربن ووك، المول، إلكترا، إضافة إلى منطقة الجاردنز.
كما يضم المشروع الذي تتجاوز قيمته 7.2 مليار ريال مساحات متعددة للترفيه، بالإضافة إلى برجين، وفندقين، ومكاتب وقاعات مؤتمرات، ويتميّز بتصاميم حديثة وعناصر تعكس طبيعة المنطقة الشرقية، بأفضل المعايير للحفاظ على البيئة والطاقة وتعزيز استدامتها، مواكبةً لأهداف رؤية المملكة 2030.
MENAFN20122023000089011017ID1107636418
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