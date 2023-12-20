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أمير الشرقية يضع حجر الأساس لمشروع الأڤنيوز الخبر

12/20/2023 11:14:14 PM
(MENAFN- Al Watan) رعى أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبد العزيز، بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء وأصحاب السمو الأمراء، حفل وضع حجر الأساس لمشروع الأڤنيوز – الخبر The Avenues - Khobar، والمتوقع تدشينه في مطلع عام 2027.
وأكد سموه أن هذه المشاريع تأتي نتاج لما وضعته الدولة وفقها الله من تسهيلات لخدمة المواطن والمقيم، وهذا المشروع من المشاريع العملاقة التي نسعد بوضع حجز أساسه اليوم، ويعتبر انطلاقة مميزة وسنرى مشاريع أخرى تأتي تباعاً بإذن الله ، ولا شك بأن المنطقة الشرقية فيها ميز نسبية متعددة وتمتلك بنية تحتية كبيرة وجاذبة للاستثمارات"
وفي كلمة لمعالي مساعد وزير الاستثمار م. إبراهيم بن يوسف المبارك ألقاها نيابة عن معالي وزير الاستثمار قال: أود أن أعبر عن سروري بالمشاركة في حفل وضع حجر الأساس لهذا المشروع العظيم، الذي يقع في هذه المنطقة الغالية التي تمثل لكل السعوديين منبع الخير وعنوان النماء والرافد الأهم لنهضة ونمو وتسارع الاقتصاد السعودي.
وأكّد أنه سيكون لهذا المشروع أثر اقتصادي واجتماعي ملموس؛ كونه استثمار مميز يضاف لسجل الاستثمارات التي تمكنت المملكة من جذبها، بما يساهم في تحسين جودة الحياة في هذه المنطقة وتوسيع خيارات التسوق والترفيه.
وبهذه المناسبة صرح رئيس مجلس إدارة شركة شمول القابضة أ. محمد عبد العزيز الشايع عن سعادته بوضع اللبنة الأولى لهذا المشروع الذي يمثل الركيزة الثانية لاستثمارات الشركة مع شركائها في المملكة، وامتدادًا لنجاحات الأڤنيوز في الكويت على مدار خمسة عشر عامًا، وتوسعها لتشمل البحرين والرياض وأخيرًا وليس آخرًا الخبر، معربًا عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على تشريفه ورعايته حفل وضع حجر أساس مشروع الأڤنيوز – الخبر.
وأبدى أ. عبد الله الفوزان نائب رئيس مجلس إدارة شركة شمول القابضة: إن تشريف سمو أمير المنطقة الشرقية لنا هذا اليوم وكلماته التي غمرنا بها جميعًا تمثّل دافعًا كبيرًا للنجاح، ولمواصلة السعي لتحقيق طموحات مجموعتنا وشركائنا، مضيفًا أن مشروع الأڤنيوز – الخبر سيصبح معلمًا فريدًا ووجهة جاذبة ليس لأهل المنطقة الشرقية -وأنا منهم- فحسب؛ بل لكافة المواطنين والمقيمين والزوار من داخل وخارج المملكة.
ومن جانبه أكّد الرئيس التنفيذي لشركة شمول أ. وليد خالد الشريعان أن الشركة تركز استثماراتها على المملكة بصفتها سوقًا جاذبًا، ولما يشهده اقتصادها من نمو وازدهار مستمر؛ الأمر الذي يشجع على التوسع في المشاريع النوعية، حيث إن مشروع (الأڤنيوز – الخبر) هو ثاني مشاريع الأفنيوز في المملكة، بعد (الأڤنيوز – الرياض) المخطّط افتتاح المرحلة الأولى منه في الربع الثالث من عام 2026.
يذكر أن مشروع الأڤنيوز – الخبر يقع في الركن الشمالي الغربي من مدينة الخبر، وتبلغ مساحته الإجمالية 833,000 متر مربع، والمساحات القابلة للتأجير 170,000 متر مربع، كما سيضم 8 مناطق تسوق، روعي في تصميميها إرضاء مختلف الأذواق، وتلبية رغبات الزوار والمتسوقين وتحقيق تطلعاتهم، وهي: السوق، تاون سكوير، غراند أڤنيو، بلازا، اربن ووك، المول، إلكترا، إضافة إلى منطقة الجاردنز.
كما يضم المشروع الذي تتجاوز قيمته 7.2 مليار ريال مساحات متعددة للترفيه، بالإضافة إلى برجين، وفندقين، ومكاتب وقاعات مؤتمرات، ويتميّز بتصاميم حديثة وعناصر تعكس طبيعة المنطقة الشرقية، بأفضل المعايير للحفاظ على البيئة والطاقة وتعزيز استدامتها، مواكبةً لأهداف رؤية المملكة 2030.

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