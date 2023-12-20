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اللغة العربية.. هوية وانتماء وأصالة

12/20/2023 11:14:14 PM
(MENAFN- Al Watan) اللغة العربية؛ لغة القرآن ولسان الرحمن وهي لغة أهل الجنة، وهي الأجمل شعرًا، والأعظم بلاغة، والأعمق فصاحة، والأثرى محتوى، هي لسان ناطق وحروف تتكلم، ومعان غنية بأبعادها وتفسيراتها، تحمل كلماتها رسائل وحروفها مغازي، وتشكيلها معاني، ومرادفات متباينة يندر وجود مثلها بين اللغات العالمية، ولذا يقال عن اللغة العربية بأنها لسان وغيرها لغات، ينطق بحروفها كِتابنا المنُزل بما يحمله من شرائع وتفصيلات، وتكلم بها نبينا محمد -عليه أفضل الصلاة والسلام- خاتم الأنبياء والمرسلين، بها وُثقّت الأحاديث، وتحدث الرواة وتناقلتها الأجيال لقرون مضت، تحمل بين ثناياها وسجلاتها تاريخ أمة وحضارة شعوب، تكلمت بها وتدارستها في علومها ومجتمعها، حتى تناقلتها شعوب أخرى لا تتكلم بها لترجمتها والاستفادة من محفوظاتها ومكنوناتها لترتقي بعلومها ومعارفها، والتي حفظ تدوينها بلغاتهم لتنسب إليهم وتمحو تاريخ أمة وشعوب آمنت بها.
مع هذا الكم، وذلك العمق من القيمة المعنوية والتاريخية والثقافية والدينية للغتنا الأم؛ نتساءل هل تستشعر مجتمعاتنا العربية والإسلامية اليوم قيمة هذه اللغة وما تحمله بين ثناياها من مبادئ ومواعظ ومعارف وعلوم وفنون وأدب وشعر، بل وتاريخ يُسجل عظمتها وثراءها المعرفي الموروث والحاضر؟!، ما نشاهده اليوم هو تهميش واضح للغتنا العربية، واستبعاد مستهدف لقيمها ومبادئها، وما تحمله من تاريخ يوثق أصالة شعوبها، ويسجل حضارة أمة تكاد تندثر معالمها وحضارتها في خضم زحف الحضارات الأخرى التي اعتزت بلغتها شعوبها، فارتقت وشاعت فانتشرت بين الأمم والشعوب التي لا تتكلم بها، ولا تمثل هويتها أو رمزها الوطني والمجتمعي.
قيمة اللغة بصفة العموم، وذلك ليس قاصرًا على اللغة العربية؛ إنها تمثل أهم مقومات الهوية للشعوب المتحدثة بها، وهي في ذلك تفوق الدين في قوة تأثيرها وانعكاسها على الهوية الشخصية والوطنية، صحيح أن الأمة الإسلامية أكبر مساحة وأكثر عددًا من الشعوب التي تتكلم العربية، وفيها الكثير ممن يلتزمون بتعلم اللغة العربية لكونها لغة القرآن الذي يعتنقونه ويتدارسون تعاليمه وشريعته؛ ولكن اللغة العربية رغم أنها تضم أديانًا مختلفة إلا إنهم جميعهم يتكلمون العربية، بل وحتى على النطاق العالمي، فاللغات عالمية الانتشار كالإنجليزية والفرنسية تحتضن شعوبًا مختلفين في دياناتهم ومذاهبهم؛ ولذلك فإن اللغة هي عمود الهوية وسنامه الأعلى، وعليه تستحق الاهتمام والرعاية بقدر القيمة التي تشكلها والرمز الذي تعني به لشعوبها.
جميع لغات العالم لا تحمل قيمتها من فراغ، ولا تنتشر ويشاع استخدامها دون جهود قومية من شعوبها ومتكلميها، فاللغة لا تنتشر عشوائيًا، ولا تثقُل مكانتها فجأة لتكون هي اللغة الأولى المتداولة بين شعوب العالم أو الثانية أو الثالثة، إنما ذلك مرهون بتاريخ يؤثر على قوتها وحجم انتشارها، وكذلك بسياسات وطنية لشعوبها تسعى للمحافظة عليها رغم كل التحديات التي قد تتعرض لها قديمًا أو حديثًا، فحيوية اللغة وانتشارها وقوتها مرهون بحجم وقوة إيمان شعوبها بها، وذلك لا يتأتى بالحديث عنها أو الترويج لها محليًا عند المناسبات الخاصة باللغة مثل (#يوم_اللغة-العربية_العالمي)، وإنما يكون بقوة الايمان والاعتزاز بأهمية استخدامها في المحافل والمؤتمرات والندوات العالمية والمحلية، سواء للمتحدثين أو الحضور، أو في طبيعة الدراسات والمشاركات الدولية، ناهيك عن التعاملات الداخلية للمؤسسات الوطنية وقطاعاتها المختلفة.
اللغة العربية وسام تتحلى به شعوبها، ورمز يترجم تاريخ وحضارة ودين أثرّت مخرجاتها في تقدم الحضارة العالمية سواء في تاريخها القديم وما شهدتها تلك الحقبة من إنجازات حضارية وانتشار في العالم المعروف آنذاك، أو في تاريخها الحديث بعد أن خضعت معظمها للاستعمار الغربي وسياساته التي استهدفت طمس الهوية العربية وتاريخها، بعد أن فرضت لغاتها كلغات وطنية لشعوب لا تتكلم بها، رغم استلابها إبان ذلك الاستعمار لكثير من موروثنا التاريخي والثقافي لينسب لهم ولحضارتهم المستبدة، لم يعملوا على تطوير أو تنمية تلك الشعوب في استعمارها، وإنما رسخوا فقط لغتهم لتكون اللغة المتداولة والرسمية لإدراكهم بأهمية رمزيتها، فكانت النتيجة إفراز أجيال ترتبط بالمستعمر ثقافيًا وحضاريًا، بل وقد تتنكر لأصولها العربية بينما تعتز بانتمائها الغربي.
لا ننكر أن التقدم المعرفي الذي حققته الدول الغربية وغيرها من الدول المتقدمة، كان عامل قوة وسندًا لانتشار لغاتهم وتعميمها، بعد أن أصبحوا مصدرًا للعلوم والتقنيات المتقدمة التي استفادت منها الدول الأخرى؛ ولكن ذلك لا يبرر ضعف ثقتنا بلغتنا وتهميشنا لها ليس فقط في المحافل العالمية، وإنما حتى في محافلنا الوطنية، وذلك ينعكس على اهتزاز في الثقة بأنفسنا كشعوب وأفراد، ويشعرنا بالخذلان والضعف المستمر لهويتنا العربية أمام جبروت ذلك الدعم والانتشار للغات العالمية الأولى والثانية.
الاعتزاز بالهوية العربية والثقة بأصالتها وقيمتها وما تحمله لغتنا من موروث وحاضر نسعى إليه، يُولد احترام وتقدير لها من الشعوب الأخرى، وذلك يتطلب جهود متكاملة تلتزم بها جميع القطاعات الوطنية والإقليمية، ويُعد الإعلام مسؤولا رئيسيًا عن الترويج لذلك بما يقدمه من دعم وتحفيز وبرامج تدعو لاسترجاع القيمة المفقودة للغتنا الأم.
في إطار الجهود الوطنية نفتخر ونشيد بـ((مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية))، الذي يعمل على تعزيز دور اللغة العربية إقليميًا وعالميًا، ويسعى نحو إبراز قيمتها المعبرة عن العمق اللغوي للثقافة العربية والإسلامية ليكون مرجعية على الصعيد الوطني فيما يتعلق باللغة العربية وعلومها، وليسهم إسهامًا مباشرًا في تحقيق أهداف برنامج القدرات البشرية أحد برامج رؤية السعودية 2030، ومما نعتز به أن المجمع يعمل على العناية بتحقيق الدراسات والأبحاث والمراجع اللغوية ونشرها، ويشجع العلماء والمختصين في اللغة العربية، بل ويعمل على نشر استخدام اللغة العربية، ويتابع سلامة استخدامها في المجالات المختلفة.
لتطرح الجهود ثمارها، ونتمكن من تصحيح المسار في استخدام اللغة العربية والترويج لاستعمالها، يتطلب ذلك جهودًا تشاركية مؤسسية ومجتمعية تؤمن بأن تعزيز الهوية الوطنية والفردية والقومية يكون بالاعتزاز والفخر باستعمال اللغة العربية في مختلف فعالياتنا ومناسباتنا الوطنية؛ وبذلك نكون قد بدأنا في تصويب البوصلة نحو الاتجاه الصحيح في المحافظة على هويتنا والارتقاء بمخرجاتها بما يناسب ما نعيشه من مرحلة تنموية رائدة.

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