Thursday, 21 December 2023 08:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


التجار والسياحة

12/20/2023 11:14:14 PM
(MENAFN- Al Watan) في مارس الماضي كتبنا مقالا بعنوان (الوعي المالي للتجار في السياحة الداخلية)، وذكرنا أهمية السياحة في الاقتصاد الوطني وأنها من الركائز المهمة لدورة الاقتصاد في البلد ولها أهميتها الاستثنائية فهي ليست موردا اقتصاديا حيويا فقط بل تعتبر من أهم ركائز خلق الوظائف في أي اقتصاد، وتكلمنا عن أهمية أن يتحد الجميع لدعم القطاع السياحي ودعم مجهودات وزارة السياحة سواء أفرادًا أو قطاعات حكومية أو قطاعًا خاصًا، وذكرنا نقطة مهمة في المقال هو إمكانية التوسع في استخدام البطاقات الائتمانية للمحلات ونقاط البيع وذكرت الإحصاءات أن الشخص يصرف بالبطاقة حوالي خمسة أضعاف ما يصرفه لو دفع كاش (نقدًا)، وفي نهاية المطاف أنت تريد السائح أن يصرف أكثر مع تجربة سياحية مميزة حتى يكون الجميع فائزا !
قبل أيام عدت للوطن في إجازة قصيرة خصوصا نهاية السنة على الأبواب، وما زلت أتفاجأ عند بعض محطات البنزين وبعض المحلات بأول جملة يبدأ فيها ويسألك قبل أن يعبي أو تشتري، لا نقبل البطاقات الائتمانية فقط كاش أو مدى!، ولا يلام العامل أو الموظف لأنه لا يريد أن يعبي لك أو تطلب أو تشتري شيئا وأنت تحمل بطاقة ائتمانية لن يقبلها وحتى لا تصير مشاكل!
قل بالنسبة لنا كسعوديين عندنا حساب بنكي سعودي والأمور تتيسر بس لو كان سائحا خارجيا كيف سيصبح الحال هل سيبحث بين المحلات أو عن المحطات التي فقط تقبل البطاقات الائتمانية!
القطاع السياحي ووزارة السياحة حققت نجاحات في الفترة السابقة لدرجة أنه زاد العدد المستهدف للسياح من 100 مليون إلى 150 مليون سائح ! وهذا إنجاز مميز، وفي المقابل نحتاج من بعض التجار مرونة لدعم القطاع السياحي وتسهيل تجربة السائح الخارجي ! لا أستطيع تفهم مثلا أن يستثمر التاجر 15-20 مليونا في محطة ما ولا يقبل البطاقات الائتمانية، نحن نعرف أن بعض التجار يرى نسبة الاستقطاع في البطاقات الائتمانية عالية والحجج المعروفة التي يذكرها البعض، لكن في نهاية المطاف هذا هو السوق العالمي وهذه هي الطريقة المتعارف عليها بين السياح عالميا وهي استخدام البطاقات الائتمانية، والآن ليس هناك الكثيرون الذين يفضلون حمل مبالغ كبيرة من الكاش.
أعتقد أنه لو تعاون الجميع سيجدون حلا وسطا يرضي الجميع فيما يخص البطاقات الائتمانية ورسومها وانتشارها في نقاط البيع، الوضع يحتاج تعاونا ومرونة من التجار، نحن نتكلم عن أعداد مئات الملايين من السياح مستقبلا وفي نهاية المطاف هي من مصلحة التاجر والمستثمر كلما زاد العدد وكلما زاد حجم الصرف وإنفاق السائح.
أعتقد أن السياحة في الوطن لها مستقبل مبهر وهناك العديد من المقومات الناجحة والجاذبة للسياحة، وهناك تنوع ومزيج فريد من أنواع السياحة في المملكة، نحتاج من بعض التجار أن يقوموا بدورهم وأن يكونوا أعضاء فاعلين ونشطاء في عملية السياحة ومستهدفاتها.

MENAFN20122023000089011017ID1107636416

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث