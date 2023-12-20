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في الإنترنت ستجد بدائل

12/20/2023 11:14:14 PM
(MENAFN- Al Watan) في بداية ظهور برامج الكمبيوتر، أذكر جيدًا كيف كان البعض يحاول الحصول عليها سواء عبر شرائها أو البحث عن كوبون خصم، والبعض يستخدم طرق تحميل من مواقع غير موثوقة قد تعرضه لزرع ملفات تجسس مضرة على جهازه وتفتح منافذ للمخترقين، إضافة لعدم قانونيتها وانتهاكها للملكية والحقوق الفكرية. وأتذكر كذلك جيدًا حين بدأ كثير من الشركاء والمطورين بابتكار برامج وتطبيقات مفتوحة المصدر أو مجانية. وفي التقنية يا أصدقائي ستجدون كل شيء، حيث توجد كثير من البدائل المجانية لكل البرامج سواء كانت برامج هندسية، جداول، كتابة، تصميم، مونتاج وغيرها. الفكرة الجميلة كذلك في البرامج المفتوحة المصدر تكمن في أنها أكثرالإبداعات تلتقي من حول العالم في برمجية واحدة! لنأخذ على سبيل المثال
(نظام الأندرويد) أو (نظام اللينكس)، حيث برمجته شركة أو منشأة، ومن ثم وضعت أمام الجميع الكود البرمجي حتى تستقبل مقترحات من مبرمجين من حول العالم لتطويره، وهو الذي يسهم في تطويره باستمرار واكتشاف ثغرات وغلقها وإضافة مميزات، وتحسين البرمجة والأداء، إلا أنها تحتاج لأن تكون شهيرة أو لديها عدد كبير من المستخدمين، وتحتاج لمن يؤمن بها حتى تضمن أنها ستستمر وتكون مدعومة، فليست كل برمجية مفتوحة المصدر قد تحصل على الانتباه والتطوير الدائم والاستمرارية سواء من المستخدمين أو المبرمجين والمطورين أنفسهم.
لنعد الآن للبدائل، كما قلت مسبقًا البدائل موجودة، وبالطبع لن تكون نسخة طبق الأصل من البرامج أو التطبيقات المدفوعة، ولكنها ستكون أفضل بكثير كطريقة آمنة لاستخدام تطبيقات وبرامج مجانية بطريقة سليمة، والطريقة الأسهل للحصول عليها عبر البحث، وسأطرح مثالا تكتبه في محرك بحث قوقل مثلا: "بدائل فوتوشوب" أو "Photoshop Alternative" وتستطيع البحث عن كل البرامج والتطبيقات وستجد كثيرًا من النتائج، ولكن الأهم انتبه جيدًا من تحميل برامج أو تطبيقات غير معروفة المصدر أو تشتبه بها، لذلك أنصحك بشدة تأكد من الموقع الذي ترغب التحميل منه، كذلك استخدم متاجر البرامج والتطبيقات الرسمية للتحميل منها، ولكن عندما تستعين بالبحث ضع في حسبانك أنك ترغب في معرفة الاسم للتطبيقات والبرامج، وكذلك الاستدلال ببعض الشروحات التي قد تعطيك لمحة كافية عن التطبيق أو البرنامج وستجد ما تبحث عنه.
ختامًا، البرامج متنوعة ومنها برامج وتطبيقات تشتريها ومنها مفتوحة المصدر ومجانية، وهنالك كذلك المتوفرة عبر اشتراك شهري أو سنوي، وينطبق هذا المثال على عدة أمور، مثل إذا كنت تبحث عن إنشاء متجر الكتروني أو موقع شخصي أو حتى بريد الكتروني، كما أن هنالك بدائل للسلع في الأسواق! الإنترنت مليء بالبدائل وأفضل البدائل هي الموثوقة المصدر.

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