في الإنترنت ستجد بدائل

(MENAFN
- Al Watan) في بداية ظهور برامج الكمبيوتر، أذكر جيدًا كيف كان البعض يحاول الحصول عليها سواء عبر شرائها أو البحث عن كوبون خصم، والبعض يستخدم طرق تحميل من مواقع غير موثوقة قد تعرضه لزرع ملفات تجسس مضرة على جهازه وتفتح منافذ للمخترقين، إضافة لعدم قانونيتها وانتهاكها للملكية والحقوق الفكرية. وأتذكر كذلك جيدًا حين بدأ كثير من الشركاء والمطورين بابتكار برامج وتطبيقات مفتوحة المصدر أو مجانية. وفي التقنية يا أصدقائي ستجدون كل شيء، حيث توجد كثير من البدائل المجانية لكل البرامج سواء كانت برامج هندسية، جداول، كتابة، تصميم، مونتاج وغيرها. الفكرة الجميلة كذلك في البرامج المفتوحة المصدر تكمن في أنها أكثرالإبداعات تلتقي من حول العالم في برمجية واحدة! لنأخذ على سبيل المثال
(نظام الأندرويد) أو (نظام اللينكس)، حيث برمجته شركة أو منشأة، ومن ثم وضعت أمام الجميع الكود البرمجي حتى تستقبل مقترحات من مبرمجين من حول العالم لتطويره، وهو الذي يسهم في تطويره باستمرار واكتشاف ثغرات وغلقها وإضافة مميزات، وتحسين البرمجة والأداء، إلا أنها تحتاج لأن تكون شهيرة أو لديها عدد كبير من المستخدمين، وتحتاج لمن يؤمن بها حتى تضمن أنها ستستمر وتكون مدعومة، فليست كل برمجية مفتوحة المصدر قد تحصل على الانتباه والتطوير الدائم والاستمرارية سواء من المستخدمين أو المبرمجين والمطورين أنفسهم.
لنعد الآن للبدائل، كما قلت مسبقًا البدائل موجودة، وبالطبع لن تكون نسخة طبق الأصل من البرامج أو التطبيقات المدفوعة، ولكنها ستكون أفضل بكثير كطريقة آمنة لاستخدام تطبيقات وبرامج مجانية بطريقة سليمة، والطريقة الأسهل للحصول عليها عبر البحث، وسأطرح مثالا تكتبه في محرك بحث قوقل مثلا: "بدائل فوتوشوب" أو "Photoshop Alternative" وتستطيع البحث عن كل البرامج والتطبيقات وستجد كثيرًا من النتائج، ولكن الأهم انتبه جيدًا من تحميل برامج أو تطبيقات غير معروفة المصدر أو تشتبه بها، لذلك أنصحك بشدة تأكد من الموقع الذي ترغب التحميل منه، كذلك استخدم متاجر البرامج والتطبيقات الرسمية للتحميل منها، ولكن عندما تستعين بالبحث ضع في حسبانك أنك ترغب في معرفة الاسم للتطبيقات والبرامج، وكذلك الاستدلال ببعض الشروحات التي قد تعطيك لمحة كافية عن التطبيق أو البرنامج وستجد ما تبحث عنه.
ختامًا، البرامج متنوعة ومنها برامج وتطبيقات تشتريها ومنها مفتوحة المصدر ومجانية، وهنالك كذلك المتوفرة عبر اشتراك شهري أو سنوي، وينطبق هذا المثال على عدة أمور، مثل إذا كنت تبحث عن إنشاء متجر الكتروني أو موقع شخصي أو حتى بريد الكتروني، كما أن هنالك بدائل للسلع في الأسواق! الإنترنت مليء بالبدائل وأفضل البدائل هي الموثوقة المصدر.
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