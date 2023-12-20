(MENAFN
- Al Watan) من مبدأ ((أن الشمال المغناطيسي يختلف عن الشمال الحقيقي))، أي إن الشمال الذي تراه في البوصلة يتغير اتجاهه قليلا نتيجة لتغير في مغناطيسية الأرض كل 25 ألف سنة -المسافة الحقيقية بينهما عند القطب الشمالي هي 1900كم- استخدم بيل جورج المؤلف والأستاذ الجامعي هذا المصطلح لتفسير اكتشاف الفرد لذاته الحقيقية، ((شمال الشخصية الحقيقي)).
الشمال المغناطيسي في الحياة هو ما تقاد إليه عن طريق الفرص الممكنة لك على صعيد العمل أو العلاقات أو الأعمال. والشمال الحقيقي هو ما تجيده أنت وتجد نفسك فيه، لكن الفرص لا تطابقه، مع وجود الفرق بين الشمال المغناطيسي (التيار) والشمال الحقيقي (حقيقة ما تجيده وترغبه) استمرارك في وجهة التيار المغناطيسي سيوصلك لوجهة مجهولة لا تعرفها، وغالباً ليس ما تريده ولن تسعد به، هنا يكون التحدي. وغالباً في بداياتك وفي أي مجال منها، حتى تجد شمالك الحقيقي يجب عليك الالتزام بالشمال المغناطيسي لفترة حتى تفهم ذاتك أولاً ثم تكون لديك المعرفة بما تريده وما لا تريده، ثم تستطيع صناعة الفرص التي تطابق شمالك الحقيقي بصناعة المعطيات وتصدير الرغبات والبحث عنها حتى وإن كانت بأقل من الطموح الموجود. ستجد شمالك الحقيقي، الذي يناسبك فعلاً بكل معطياته مع الالتزام بالفرص التي تشبهه أو تقود إليه.
شمالك الحقيقي هو شخصيتك الحقيقية التي لا تعلم عنها أمام قوة تيار وتأثير الشمال المغناطيسي العام، إيجادها يتطلب منك كثيرا من العمل وبعض التضحيات في الفرص المتاحة حتى تصل إليها، وصولك لها أهم من ممارستها، أن تعرفها فقط هو التحدي الأصعب، باختصار.. شمالك الحقيقي هو أن تجيب عن الأسئلة التالية كما لخصها الأستاذ في جامعة هارفارد ((بيل جورج)):
متى كانت آخر مرة شعرت فيها بالفرحة الخالصة؟
ماذا ستفعل لو علمت أنك لا يمكن أن تفشل، ما الذي يمنعك من القيام بذلك؟
ما أكثر ما يقلقك بشأن المستقبل؟
ما الذي يجعلك تقوم من السرير في الصباح؟
ما المعارك التي خضتها وتغلبت عليها في قصة حياتك؟
لو كان بإمكانك إعادة الزمن إلى الوراء، ما الذي كنت ستفعله بشكل مختلف، ولماذا؟
ما جوانب حياتك التي يمكنك التحكم فيها؟
ما الأفكار التي تشتت انتباهك عندما تحاول النوم؟
إذا كان بإمكانك استخدام خمس كلمات فقط، كيف تصف نفسك؟
من معلموك الذين يلهمونك أكثر؟
ما أفضل ثلاثة قرارات اتخذتها في حياتك؟
لو عشت اليوم مرة أخرى، ما الذي كنت ستفعله بشكل مختلف؟
ما المخاطر التي تعرضت لها أخيرًا، ولماذا؟
ما الذي أنت ممتن من أجله؟
اكتب مواهبك وشغفك وقيمك. وكيف يمكنك استخدامها لخدمة المجتمع والمساهمة فيه؟
كيف يبدو النجاح بالنسبة لك؟
ما الثمن الذي ستدفعه للتخلي عن أحلامك، ما الثمن الذي ستدفعه لتحقيقها؟
لو كان لديك مزيد من الوقت لتفعل ما تحب، ماذا ستفعل؟
لو أتيحت لك الفرصة، ماذا ستقول لنفسك في المستقبل؟
قم بإعداد قائمة بالأشخاص الموجودين في حياتك الذين يؤمنون بك ويدعمونك بصدق. لماذا يعني دعمهم الكثير بالنسبة لك؟
كيف تغيرت عما كنت عليه قبل خمس سنوات؟
لو كان بإمكانك الهروب إلى أين ستذهب ولماذا؟
لو لم يكن المال مشكلة، فما الذي كنت ستتبعه؟
ما النصيحة التي تقدمها لطفلك البالغ من العمر 5 سنوات، 16 سنة هل أنت، الآن؟
ما هو الشيء الذي تحبه في نفسك، ولكنك لا تريد الاعتراف به بصوت عال؟
كيف يبدو يومك المثالي؟
ما العادة التي تود التخلص منها أكثر، ما العادة التي تود أن تبدأ بها أكثر؟
ماذا تريد أن يكون إرثك؟
الآن بعد أن أجبت عن هذه الأسئلة، ما خطة العمل الخاصة بك، ما الخطوات التي ستتخذها نحو النمو شخصيًا ومهنيًا؟
أخيراً.. تعلمنا أن الشمال المغناطيسي هو الوجهة الصحيحة لأي تائه في الطريق، لكن كلما زادت المسافة -غير الحقيقية- انحرف الطريق تباعاً وعليه ستصل لوجهة مجهولة، لذا شمالك الحقيقي هو خارطة طريقك الصحيحة التي تتبعها.
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