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شمالك الحقيقي

12/20/2023 11:14:14 PM
(MENAFN- Al Watan) من مبدأ ((أن الشمال المغناطيسي يختلف عن الشمال الحقيقي))، أي إن الشمال الذي تراه في البوصلة يتغير اتجاهه قليلا نتيجة لتغير في مغناطيسية الأرض كل 25 ألف سنة -المسافة الحقيقية بينهما عند القطب الشمالي هي 1900كم- استخدم بيل جورج المؤلف والأستاذ الجامعي هذا المصطلح لتفسير اكتشاف الفرد لذاته الحقيقية، ((شمال الشخصية الحقيقي)).
الشمال المغناطيسي في الحياة هو ما تقاد إليه عن طريق الفرص الممكنة لك على صعيد العمل أو العلاقات أو الأعمال. والشمال الحقيقي هو ما تجيده أنت وتجد نفسك فيه، لكن الفرص لا تطابقه، مع وجود الفرق بين الشمال المغناطيسي (التيار) والشمال الحقيقي (حقيقة ما تجيده وترغبه) استمرارك في وجهة التيار المغناطيسي سيوصلك لوجهة مجهولة لا تعرفها، وغالباً ليس ما تريده ولن تسعد به، هنا يكون التحدي. وغالباً في بداياتك وفي أي مجال منها، حتى تجد شمالك الحقيقي يجب عليك الالتزام بالشمال المغناطيسي لفترة حتى تفهم ذاتك أولاً ثم تكون لديك المعرفة بما تريده وما لا تريده، ثم تستطيع صناعة الفرص التي تطابق شمالك الحقيقي بصناعة المعطيات وتصدير الرغبات والبحث عنها حتى وإن كانت بأقل من الطموح الموجود. ستجد شمالك الحقيقي، الذي يناسبك فعلاً بكل معطياته مع الالتزام بالفرص التي تشبهه أو تقود إليه.
شمالك الحقيقي هو شخصيتك الحقيقية التي لا تعلم عنها أمام قوة تيار وتأثير الشمال المغناطيسي العام، إيجادها يتطلب منك كثيرا من العمل وبعض التضحيات في الفرص المتاحة حتى تصل إليها، وصولك لها أهم من ممارستها، أن تعرفها فقط هو التحدي الأصعب، باختصار.. شمالك الحقيقي هو أن تجيب عن الأسئلة التالية كما لخصها الأستاذ في جامعة هارفارد ((بيل جورج)):
متى كانت آخر مرة شعرت فيها بالفرحة الخالصة؟
ماذا ستفعل لو علمت أنك لا يمكن أن تفشل، ما الذي يمنعك من القيام بذلك؟
ما أكثر ما يقلقك بشأن المستقبل؟
ما الذي يجعلك تقوم من السرير في الصباح؟
ما المعارك التي خضتها وتغلبت عليها في قصة حياتك؟
لو كان بإمكانك إعادة الزمن إلى الوراء، ما الذي كنت ستفعله بشكل مختلف، ولماذا؟
ما جوانب حياتك التي يمكنك التحكم فيها؟
ما الأفكار التي تشتت انتباهك عندما تحاول النوم؟
إذا كان بإمكانك استخدام خمس كلمات فقط، كيف تصف نفسك؟
من معلموك الذين يلهمونك أكثر؟
ما أفضل ثلاثة قرارات اتخذتها في حياتك؟
لو عشت اليوم مرة أخرى، ما الذي كنت ستفعله بشكل مختلف؟
ما المخاطر التي تعرضت لها أخيرًا، ولماذا؟
ما الذي أنت ممتن من أجله؟
اكتب مواهبك وشغفك وقيمك. وكيف يمكنك استخدامها لخدمة المجتمع والمساهمة فيه؟
كيف يبدو النجاح بالنسبة لك؟
ما الثمن الذي ستدفعه للتخلي عن أحلامك، ما الثمن الذي ستدفعه لتحقيقها؟
لو كان لديك مزيد من الوقت لتفعل ما تحب، ماذا ستفعل؟
لو أتيحت لك الفرصة، ماذا ستقول لنفسك في المستقبل؟
قم بإعداد قائمة بالأشخاص الموجودين في حياتك الذين يؤمنون بك ويدعمونك بصدق. لماذا يعني دعمهم الكثير بالنسبة لك؟
كيف تغيرت عما كنت عليه قبل خمس سنوات؟
لو كان بإمكانك الهروب إلى أين ستذهب ولماذا؟
لو لم يكن المال مشكلة، فما الذي كنت ستتبعه؟
ما النصيحة التي تقدمها لطفلك البالغ من العمر 5 سنوات، 16 سنة هل أنت، الآن؟
ما هو الشيء الذي تحبه في نفسك، ولكنك لا تريد الاعتراف به بصوت عال؟
كيف يبدو يومك المثالي؟
ما العادة التي تود التخلص منها أكثر، ما العادة التي تود أن تبدأ بها أكثر؟
ماذا تريد أن يكون إرثك؟
الآن بعد أن أجبت عن هذه الأسئلة، ما خطة العمل الخاصة بك، ما الخطوات التي ستتخذها نحو النمو شخصيًا ومهنيًا؟
أخيراً.. تعلمنا أن الشمال المغناطيسي هو الوجهة الصحيحة لأي تائه في الطريق، لكن كلما زادت المسافة -غير الحقيقية- انحرف الطريق تباعاً وعليه ستصل لوجهة مجهولة، لذا شمالك الحقيقي هو خارطة طريقك الصحيحة التي تتبعها.

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