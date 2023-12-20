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ناقة مشعل وطقس العبور

12/20/2023 11:14:14 PM
(MENAFN- Al Watan) استمتعتُ بحوارٍ بين رجلٍ ستّيني وابنتِه حول فيلم ((ناقة))، لمشعل الجاسر، كان الأب مستاء، وابنته مستمتعة، وأظن أن المتعةَ الحوارية تلبّستنِي؛ لأني رأيتها تصور -واقعيًا- متعةً صنعها الفيلم، إذ يمكن أن تجد فيه سَردًا سينمائيًا يَكسِر حدةَ الفواصلِ العقيمةِ بين الأجناس، وطُرقَ المتابعةِ الرتيبةِ، وهو -في الآن نفسِه- يلتزم بموضوعِ أفلامِ الطريق، مع إدخالِ المتلقي في إعادةِ تشكيلِ هذا الطريق، ثم هو مع كل هذا حافظَ على إشكاليةٍ مكانيةٍ عميقة؛ فالفيلم يَتعالق مع الناقة -لا الجمل- بوصفِها تاريخًا للمكانِ، يصطدم بالحداثةِ التي ورثها السعوديون وشَكَّلوها بطريقتِهم، ومن العلاماتِ الموضوعيّة اتّسَاق نصّه السرديّ مع الصورةِ البصريةِ المتحركة بسرعةِ العصر السائلِ بنكهةٍ سعوديةٍ، تُشبِه رغاءَ ((جملٍ)) لا جسدَ له. وليسَ من الفكاهةِ أن أؤكِد أنَّ الضميرَ في ((ورثها)) يعود للناقةِ والحداثةِ على حدٍ سواء؛ فقد سبقَ هذه الأفلام، هَمٌّ سينمائيِّ دؤوب، صنَع بذرةَ معنى سينمائيً لا يَعرِفه بقايا الظواهرِ الأيديولوجية، وما يرغبون مشاهدتَه، وتَصوّره عن الصنعةِ وعلاقتِها بالمكان، وأما الذين لم يُعجِبهم الفيلم من بواباتٍ ذوقيّةٍ متعددة، فهؤلاء مختلفون عن بقايا الأيديولجيات، وفعلهم مفهوم وعادي، ولا يهمّ المقالة منهم إلا أنهم تَداخلوا-مع الآخرين المعجبين أو بقايا الأيديولوجيات-وصنعوا طقسًا سينمائيًا، ولم يتركوا الفيلم غُفلًا عن التعليقِ ككثيرٍ من الأفلام، وهذا ما يُحيلنا إلى معنى ((طقس العبور)) في العنوان، إذ إنَّ ردةَ فعلِ الرجلِ الستيني جزءٌ من ردةِ فعلٍ جماعيّة -تُؤكِّد على شيءٍ في صنعةِ هذا الفيلم تحديدًا- تعدّدت أسبابُها، لكنَّ أبرزها -فيما يهم المقالة- ما يتعلَّق بسرديةِ الفيلمِ والصنعةِ البصرية، من حيث غرائيبيّتُها في تناولِ المكان، مما أنتجَ طقسًا سينمائيًا تَلبَّسَ المتابعين، وهذا الطقسُ ينتمي لظاهرِ الفيلم، لا الفيلم في ذاتِه.
هذه الغرائيبيّة أعادتني إلى مشروعٍ قديمٍ لم يكتمل في دراساتِ المكانِ السعودي، كما هو في امتداداتِه الحديثة؛ ففي الثمانينيات الميلادية طرقَ المسرحيُّ محمد العثيم من خلالِ أوراقٍ أكاديمية أبوابًا متصلة بالطقسِ المسرحي، وعلاقتها بكلّ ما هو احتفاليّ شعبي، ثم ألّفَ في أوائلِ التسعينيات -في ضوء المفهوم الطقسي- مسرحية ((السهل والجبل))، ووازاها بعملٍ أكاديميٍّ، إلا أنَّ ردةَ الفعلِ التي وُوجِه بها العثيم كانت إهمالًا، لغرائبيةِ ما يُطرح، والمفارقة أنَّ الذي أهملها هم الأكاديميَّون؛ لانشغالهم بالنظريات الغربية: البنيوية والتشريحيّة، وحينها وُلدت النكتةُ: طقس الزار -بوصفه مسرحًا- في جنوبِ نجد، لا يُدرَس لغرابتِه، وأما البنيوية فلها في ضرعِ النياقِ حليبٌ غزير.
هذا التشابه في صدمةِ الغرائيبيةِ هو ما جعل طقسَ العبور المكاني لا يكتمل، بل يُعيد الدورةَ كثورٍ رُبِطَ بخشبةٍ حول ساقية، وحين أقول: ((طقس العبور)) فإنَّ الاتصالَ بالمكانِ لا يريد مؤدلجين جُددًا، خلعوا عباءةَ الأب، ولبسوا عباءةَ الأخ والابن؛ ليعودوا -بطرق حديثة- إلى رأسِ العقليةِ السابقة أو أختِها، ثم إنَّ هذا الطقسَ السينمائي -لا طقس الفيلم- يَعبُر بالحالةِ الجماعيَّة التي عاشَها المتابعون -فأصيبوا بردةِ فعلٍ- إلى منطقةٍ أخرى، هي ما يرجوه الطقسُ في أصله، لهذا أستَعيدُ إشكاليةَ الطقسِ المسرحي، من خلال سؤالٍ أرّقَ محمد العثيم هو: كيف نكتب تراثًا منسجمُا مع الإطارِ المسرحي؟، ويٌوضِّح إشكاليةَ السؤال مثالُ المسرحيات التي ما إن تَبدأ إلا وتُقطَع بفاصلٍ استعراضيٍّ غنائِيّ، مما يجعل الممثلين والحضور يخرجون من حالةٍ، ويندمجون في أخرى، فأين للطقسِ أن يكتمل؟!. ثم أينَ للحالةِ أن تبني طقسَ العبورِ الذي يُطهّر المتلقّين من الأيديولوجيات المستترة المتجددة، وذلك باقترابهم من التجربة كما هي، لا كما يرغبون، أو ترغب معتقداتُهم وقوانينُهم الصلبة كصلابة صخرة عنترة؟ إذ حين أعود لفيلم ((ناقة))، أجده -في ذاتِه- يَكسِر مفهومَ الطقسِ المتكاملِ؛ ليبني حالةً تُشبِه صدمةَ الحاضر الذي يبني طقوسَه الفردية بعددِ الأنفاس البشرية، مع أنَّ ظاهر الفيلم -لا الفيلم في ذاته- صنعَ طقسَ عبورٍ، وكأنَّ السعوديين اجتمعوا أمامَ شاشةٍ واحدة مقرها صحراء الجزيرة، وأسلاكها تفرّقت بين السعودية وكاليفورنيا، فتلبَّستهم ((حالة))، تُشبِه المعنى المهم القديم لمفهومِ السينما، قبل أن تغزو الأفلامُ المنازل، لكن السؤال: هل يكتمل طقسُ العبورِ، وفي الدارِ مؤدلجون جدد؟!.
التفاتة:
سٌمّيت بنتُ الناقةِ أول ولادتها: ((حائل))، وأمها أمُّ حائل، قال أبو ذؤيب الهذلي:
((فتلكَ التي لا يَبْرحُ القلْبَ حبُّها
ولا ذِكرُها ما أَرْزَمَتْ أمُّ حائلِ))
ألا ترى أنًّ سارة -بطلة الفيلم- أعطت الناقةَ مخدرًا، فولدت حائلًا؟!
ربما هو جزء من تمثّلات حيلولة العبور.

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