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5000 طن عسل محلي توقف التصدير للخارج

12/20/2023 11:14:13 PM
(MENAFN- Al Watan) وضعت وزارة البيئة والمياه والزراعة خطة لتطوير قطاع نحل العسل بالمملكة، منها توطين مهنة تربية النحل، وتنفيذ برامج لتطوير قطاع النحل بالمملكة، أهمها مشروع تحسين وحماية السلالة المحلية لنحل العسل، وتطوير الكفاءة الإنتاجية للطرود، وبرامج الرعاية الصحية، والذي يشمل تشخيص الآفات والأمراض، وتوفير الأدوية وعجائن التغذية، وتطوير البنى التحتية لقطاع النحل، ورفع كفاءة المحتوى المحلي وبناء قدرات العاملين في القطاع، فضلا عن تنمية وحماية المراعي النحلية والغطاء النباتي، وتنظيم استغلالها بالتعاون مع المحميات الملكية ومركز تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وتطوير صناعة النحل وإنتاج العسل، وخلق فرص استثمارية عبر الشراكة مع المؤسسات والهيئات والجهات المتخصصة.
وقالت الوزارة لـ((الوطن))، إن عدد النحالين المسجلين في المملكة أكثر من 17000 نحال، وتتطلع الوزارة إلى زيادة عدد النحالين لرفع الناتج المحلي من منتجات النحل وأهمها العسل، إذ يبلغ إنتاج المملكة من العسل سنويًا 5000 طن، وهناك مساع لزيادة الإنتاج إلى أكثر من 10000 طن بحلول 2030، وأكدت الوزارة أن تصدير العسل قليل جدًا لأنه لا يغطي الطلب المحلي، إذ تستورد المملكة تقريبًا 15000 طن سنويًا.
وأوضحت الوزارة أن المملكة تتميز بمساحتها الشاسعة، وكذلك طبيعتها الجغرافية وتنوع الغطاء النباتي، ولكل منطقة نوع معين من الأشجار العاسلة تختلف عن باقي المناطق، وتنتج المملكة العديد من أنواع الأعسال، من أهمها الأكاسيا ((الطلح، السمر))، السدر، القتاد، السلم، السمرة، الدوم، الضهيان، المرار، المجرى، السحاة، الكينا، الحمضيات، بالإضافة إلى عسل ((المورينجا))، وعسل المانجروف في المناطق الساحلية، وكذلك عسل البرسيم وغيرها، وأبرز منتجات نحل العسل، الغذاء الملكي، حبوب اللقاح، الملكات، طرود النحل، الشمع، وسم النحل.
وعن أبرز سلالات النحل في المملكة قالت الوزارة إنها سلالة النحل السعودي (Apis mellifera jemenitica)، والنحل الهجين المستورد، ويوجد العديد من المختبرات في المملكة لعدة قطاعات، سواء حكومية مثل وزارة البيئة والهيئة العامة للغذاء والدواء أو القطاع الخاص، ويتبع للوزارة مختبر مركزي في الرياض لفحص جودة العسل، ومختبر تشخيص أمراض وآفات النحل، وحرصت الوزارة على تقديم خدمات تشخيص أمراض وآفات النحل في مواقع وجود المناحل في مناطق المملكة، حيث تم تأمين 9 عيادات متنقلة لفحص آفات وأمراض النحل في مختلف مناطق المملكة، وكذلك تم تخصيص مختبرين متنقلين للكشف على إرساليات النحل المستورد التي تصل من خارج المملكة عبر مطار الملك عبدالعزيز في جدة، ومطار الملك خالد في الرياض.
وعن أبرز أمراض وآفات النحل، قالت البيئة والمياه والزراعة: أهمها وأوسعها انتشارًا طفيل الفاروا ومرض النوزيما في أوقات معينة في السنة، حيث يتم تشخيص النحل المصاب عن طريق العيادات المتنقلة في مناطق المملكة، ويحدد نوع المسبب المرضي، وبناء عليه يتم تحديد نوع العلاج المناسب للنحل.

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