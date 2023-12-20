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25 مزرعة عضوية في الشرقية والأحساء تتصدر

12/20/2023 11:14:13 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف بيان إحصائي حديث، لوزارة البيئة والمياه والزراعة، أن إجمالي المزارع العضوية وتحت التحول في المنطقة الشرقية 25 مزرعة ((12 عضوية، 13 تحت التحول))، موزعة على النحو التالي: 3 في الدمام، و5 في القطيف، و2 في سيهات، و2 في الجبيل، و3 في بقيق، و2 في حرض، و8 في الأحساء.
الحجوزات المسبقة
أكد مهندسون زراعيون، وملاك وعاملون في مزارع عضوية في الأحساء لـ((الوطن))، أن أعداد المزارع العضوية في الأحساء والمنطقة الشرقية، محدودة جدًا، رغم التزايد الكبير في الطلبات الشرائية والحجوزات المسبقة لكافة المحاصيل الزراعية ((العضوية))، ورغم ارتفاع أسعارها الذي قد يصل إلى 300% لبعض المحاصيل الزراعية العضوية في بعض المواسم الزراعية، مقارنة بالمحاصيل الزراعية العضوية.
المعدلة وراثيا
أرجعوا سببين رئيسيين، وراء ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية، واصفين ذلكما السبيين بالمقنعين لاختيار المحاصيل العضوية عن التقليدية، وسط توقعات بارتفاع أسعارها في الفترة المقبلة، مع تزايد الطلبات وقلة الكميات الإنتاجية، تبعًا لقانوني العرض والطلب، وهما:
01- محاصيل زراعية ((صحية))، خالية كليًا من المتبقيات الكيميائية، والمواد المعدلة وراثيًا أو أي إضافات مصنعة، وهي أكثر أمانًا.
02- أفضلية المذاق للمحاصيل العضوية وتميزها، مقارنة بالمحاصيل التقليدية.
صديقة للبيئة
أجمع مهندسون زراعيون، على أن الزراعة العضوية، تعزز الحفاظ على الموارد الطبيعية، والتي من أهمها مصادر المياه، وتدعم تطبيق الوسائل والطرق الحديثة التي تساهم في ترشيد مياه الري والحفاظ على الثروة المائية، وتعزز التنوع الحيوي والتوازن البيئي، وذلك من خلال الاعتماد على مدخلات الإنتاج الطبيعية، وتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة، فهي صديقة للبيئة، وهي أسلوب زراعي يعتمد على استخدام مواد طبيعية لإنتاج المحاصيل دون استخدام مواد وأسمدة أو مبيدات كيمائية أو مواد معدلة وراثيًا.
السعودية تتفوق على المستوردة
- المستهلك يثق في المحاصيل المحلية
- إقبال على شرائها رغم ارتفاع أسعارها
- طازجة من المزرعة إلى السوق مباشرة
- استخدام طرق نقل مبردة وحديثة

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