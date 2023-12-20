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ضربة برد تضاعف أسعار طماطم نجران

12/20/2023 11:14:13 PM

(MENAFN- Al Watan) تسببت ضربة البرد التي شهدتها منطقة نجران ومحافظاتها وقراها خلال اليومين الماضيين بأضرار كبيرة للمزارعين وللمحاصيل خصوصا تلك التي لا يكون هناك بيوت محمية تقيها من مثل هذه الضربات القارسة مع حلول الشتاء ليتعرض بسببها المزارعون إلى خسائر فادحة حيث تتلف المحاصيل وتتيبس أوراقها فتصبح شبه محروقة، وهذا ما شهدته معظم المزارع بالمنطقة والمحافظات والقرى.
وتشهد الأسواق ومحلات الخضار نقصا في معظم المحاصيل وخصوصا الطماطم والكوسة والبامية وهي الأكثر عرضة لضربات البرد فيقوم أصحاب المزارع التي لم تتعرض محاصيلهم لضربة البرد ولم تتعرض للتلف بتسويقها بأسعار مضاعفة عما كانت عليه قبل أيام وأسابيع قليلة حيث يبيعها التاجر للمحلات بسعر أغلى من سعر المزارع وأصحاب المحلات لا شك سيبيعونها على المواطن والمقيم المستهلك بسعر أعلى إذ وصل سعر كرتون الطماط إلى 50 ريالا بعد أن كانت تباع من 15 ريالا إلى 20 ريالا فقط.. ليتجه البعض إلى استيرادها الطماطم والكوسة والبامية من عدد من المناطق والمحافظات المجاورة ومن أهمها منطقة جازان ومحافظاتها وبيعها بنجران بأسعار مضاعفة.
الضربة الأقوى
حول هذا الموضوع تحدث المزارع ناصر جلباب آل عباس أحد المتضررين قائلا: إن ضربة البرد أضرت وبشكل كامل بالمحاصيل وخصوصا الطماطم والكوسة والبامية وتعرض المزارعون لخسائر فادحة، واصفا ضربة البرد التي شهدتها منطقة نجران بأنها الأقوى على الإطلاق حيث شهدت معظم المزارع ضربات برد قارسة أتلفت المحاصيل والورقيات، ولم ينجُ منها إلا قلة قليلة من المزارعين أصحاب البيوت المحمية.
الأسعار تتضاعف
قال المزارع ناصر جلباب آل عباس، إن ضربة البرد تسببت في ارتفاع قياسي لأسعار الخضار، ومن أهمها الطماطم والكوسة والبامية التي شحت بالأسواق، وإن وجدت فبشكل قليل جدا، لذلك ارتفعت أسعارها لندرتها بمحلات الخضار وقلة من المزارعين باعوا محاصيلهم لعدد من التجار المحددين بأسعار تتراوح بين 30 ريالا و35 ريالا والتاجر يبيعها بأغلى من ذلك لأصحاب محلات الخضار الذين بدورهم يبيعونها بسعر أغلى من سعر التاجر والموزع لذا وصل كرتون الطماط إلى 50 ريالاً مما دفع عديداً من أصحاب محلات الخضار وبعض الموزعين والشباب أصحاب سيارات النقل إلى توريد الطماطم أو الكوسة والبامية من عدد من المناطق والمحافظات القريبة والمجاورة لمنطقة نجران حيث تكون الأسعار أقل بكثير فيقومون بشراء كميات كبيرة وبيعها بأضعاف ثمنها.

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