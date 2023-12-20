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معالجة النقاط السوداء تخفض حوادث المدن

12/20/2023 11:14:13 PM
(MENAFN- Al Watan) أرجعت لجان السلامة المرورية في عدد من المناطق سبب انخفاض الحوادث الجسيمة ووفيات الحوادث المرورية إلى الاهتمام بحصر ومعالجة النقاط السوداء في المدن، ودراستها من قِبل لجان مختصة، وتقديم حلول عملية تسهم في حل مشكلاتها.
وفي الشرقية، أكدت لجنة السلامة المرورية انخفاض نسبة الوفيات بسبب الحوادث المرورية 60% خلال السنوات الماضية. وأعلنت اللجنة، في وقت سابق، تراجع الحوادث الجسيمة في المنطقة 19%، وانخفاض المتوفين 33% والمصابين 24%، وذلك خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.
حوادث جسيمة
أظهرت إحصاءات، نشرتها هيئة الإحصاءات العامة، انخفاض الحوادث المرورية الجسيمة في العام الماضي 6.8% (16.962 حادثا)، مقارنة بإحصائية 2021 (18.202 حادث). كما أظهرت البيانات انخفاض عدد الوفيات من الحوادث المرورية في 2022 بـ2.1% (4.555 متوفيا) مقارنة بـ4.652 متوفيا في 2021، وكذلك انخفاض الإصابات في تلك الحوادث 4.2% (24.446 إصابة) عنه في 2021 (25.512 إصابة).
ومن أبرز مسببات الحوادث في 2022 انحراف السيارة المفاجئ بـ475 ألف حادث مقابل 378 ألف حادث في 2021، يليه ((عدم ترك مسافة آمنة)) بمعدل 459 ألف حادث مقابل 369 ألف حادث في 2021، ثم الانشغال عن القيادة، ومن بينها استعمال الجوال، بمعدل 194 ألف حادث مقابل 177 ألف حادث في 2021، بينما بلغ عدد حوادث ((مخالفة أحقية المرور)) 185 ألف حادث مقابل 149 ألف حادث في 2021. وأخيرا، كان هناك 14 ألف حادث بسبب السير عكس الاتجاه مقابل 12 ألف حادث للسبب نفسه في 2021..
أبرز مسببات الحوادث وأعدادها بـ((الألف))
- انحراف السيارة المفاجئ
475
- عدم ترك مسافة آمنة
459
- الانشغال عن القيادة
194
- مخالفة أحقية المرور
185
- السير عكس الاتجاه
14

MENAFN20122023000089011017ID1107636409

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