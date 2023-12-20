قوة الزعيم في وجه معاناة أبها

(MENAFN
- Al Watan) تحمل منافسات الجولة الـ18 لدوري روشن السعودي للمحترفين، مواجهات تبدو أغلبها محسومة على الورق في ظل الفوارق الفنية الكبيرة، وتنطلق الجولة بـ3 لقاءات اليوم، حينما يتواجه على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، متصدر الدوري الهلال والذي يملك 47 نقطة، وعينه على التحليق أكثر في الصدارة والوصول إلى النقطة 50 في ظل صحوة قوية للفريق تفوق بها بفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه، نظيره أبها صاحب المركز الـ16 أحد مراكز الهبوط، والذي يعاني بشدة ولم ينجح في تحقيق الفوز في آخر 5 جولات بل اكتفى بتعادل وحيد مقابل 4 خسائر.
وعلى ملعبه يستقبل ضمك السادس برصيد 27 نقطة، والطامح إلى استمرار توهجه اللافت في الفترة الأخيرة حيث حقق 4 انتصارات، ضيفه الطائي الـ13 برصيد 17 نقطة، والذي يعاني من تذبذب النتائج إذ خسر آخر مباراتين ليفسد انطلاقته بالفوز قبلها بمباراتين، ويلتقي على إستاد الأمير محمد بن فهد، الخليج والفيحاء في مواجهة لفض الاشتباك، إذ إن كلا منهما يملك 19 نقطة في المركزين العاشر والـ11، وتتشابه ظروف الفريقين على المستويين الدفاعي والهجومي، حيث سجل لاعبو الخليج 20 هدفا مقابل 27 في مرماهم بينما سجل الفيحاء 19 هدفا مقابل 26 في
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