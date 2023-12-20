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قوة الزعيم في وجه معاناة أبها

12/20/2023 11:14:13 PM
(MENAFN- Al Watan) تحمل منافسات الجولة الـ18 لدوري روشن السعودي للمحترفين، مواجهات تبدو أغلبها محسومة على الورق في ظل الفوارق الفنية الكبيرة، وتنطلق الجولة بـ3 لقاءات اليوم، حينما يتواجه على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، متصدر الدوري الهلال والذي يملك 47 نقطة، وعينه على التحليق أكثر في الصدارة والوصول إلى النقطة 50 في ظل صحوة قوية للفريق تفوق بها بفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه، نظيره أبها صاحب المركز الـ16 أحد مراكز الهبوط، والذي يعاني بشدة ولم ينجح في تحقيق الفوز في آخر 5 جولات بل اكتفى بتعادل وحيد مقابل 4 خسائر.
وعلى ملعبه يستقبل ضمك السادس برصيد 27 نقطة، والطامح إلى استمرار توهجه اللافت في الفترة الأخيرة حيث حقق 4 انتصارات، ضيفه الطائي الـ13 برصيد 17 نقطة، والذي يعاني من تذبذب النتائج إذ خسر آخر مباراتين ليفسد انطلاقته بالفوز قبلها بمباراتين، ويلتقي على إستاد الأمير محمد بن فهد، الخليج والفيحاء في مواجهة لفض الاشتباك، إذ إن كلا منهما يملك 19 نقطة في المركزين العاشر والـ11، وتتشابه ظروف الفريقين على المستويين الدفاعي والهجومي، حيث سجل لاعبو الخليج 20 هدفا مقابل 27 في مرماهم بينما سجل الفيحاء 19 هدفا مقابل 26 في

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