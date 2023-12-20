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التعاون يحصن السلولي

12/20/2023 11:14:12 PM
(MENAFN- Al Watan) نجحت إدارة التعاون، في تحصين المدافع الدولي عون السلولي، وأشارت مصادر إلى أن الإدارة اتفقت مع ممثلي اللاعب على رفع المقابل المادي في عقده بنسبة تفوق 50 %، مع مزايا أخرى جديدة.
وكان عقد السلولي ((25 عاما)) ينتهي بختام الموسم الجاري، وبات السلولي ضمن دائرة اهتمامات عدة أندية سعودية مؤخرا، لا سيما في ظل تألقه مع الأخضر في تصفيات كأس العالم 2026.

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