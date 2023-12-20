التعاون يحصن السلولي
التاريخ
12/20/2023 11:14:12 PM
(MENAFN
- Al Watan) نجحت إدارة التعاون، في تحصين المدافع الدولي عون السلولي، وأشارت مصادر إلى أن الإدارة اتفقت مع ممثلي اللاعب على رفع المقابل المادي في عقده بنسبة تفوق 50 %، مع مزايا أخرى جديدة.
وكان عقد السلولي ((25 عاما)) ينتهي بختام الموسم الجاري، وبات السلولي ضمن دائرة اهتمامات عدة أندية سعودية مؤخرا، لا سيما في ظل تألقه مع الأخضر في تصفيات كأس العالم 2026.
MENAFN20122023000089011017ID1107636407
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.