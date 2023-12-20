دجانيني يجبر الفتح على المهاجم
التاريخ
12/20/2023 11:14:12 PM
(MENAFN
- Al Watan) تسعى إدارة الفتح لتدعيم هجوم النموذجي خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، لا سيما وأن لاعب الرأس الأخضر دجانيني تافاريس يعاني من إصابة مزمنة تعاوده بين الحين والآخر مما سيعجل برحيله خلال الفترة الشتوية المقبلة، وأشارت المصادر إلى أن ذلك يتوقف على التعاقد مع لاعب بديل وجاهز يمكنه خدمة الفريق بشكل أفضل.
MENAFN20122023000089011017ID1107636406
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.