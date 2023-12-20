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دجانيني يجبر الفتح على المهاجم

12/20/2023 11:14:12 PM
(MENAFN- Al Watan) تسعى إدارة الفتح لتدعيم هجوم النموذجي خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، لا سيما وأن لاعب الرأس الأخضر دجانيني تافاريس يعاني من إصابة مزمنة تعاوده بين الحين والآخر مما سيعجل برحيله خلال الفترة الشتوية المقبلة، وأشارت المصادر إلى أن ذلك يتوقف على التعاقد مع لاعب بديل وجاهز يمكنه خدمة الفريق بشكل أفضل.

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