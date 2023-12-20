الاتفاق يستهدف نصراويا
التاريخ
12/20/2023 11:14:12 PM
(MENAFN
- Al Watan) حدد مدرب الاتفاق، الإنجليزي ستيفن جيرارد، صفقة جديدة لتدعيم صفوفه، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، ويسعى المدرب الإنجليزي لتعزيز خط دفاعه، لذلك وضعه عينيه على مدافع النصر عبد الله مادو. ووفقا لما أكدته مصادر، فإن جيرارد طلب من إدارة ناديه التواصل مع نظيرتها في النصر في شأن التعاقد مع مادو. وأشارت إلى أن إدارة النادي الاتفاق استفسرت من نظيرتها في النصر بشأن مادو ((30 عاما))، الذي يرتبط بعقد مع العالمي حتى يونيو 2025، وأكدت المصادر أن الإدارة النصراوية لم ترد حتى الآن على الاستفسار الاتفاقي.
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