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الاتفاق يستهدف نصراويا

12/20/2023 11:14:12 PM
(MENAFN- Al Watan) حدد مدرب الاتفاق، الإنجليزي ستيفن جيرارد، صفقة جديدة لتدعيم صفوفه، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، ويسعى المدرب الإنجليزي لتعزيز خط دفاعه، لذلك وضعه عينيه على مدافع النصر عبد الله مادو. ووفقا لما أكدته مصادر، فإن جيرارد طلب من إدارة ناديه التواصل مع نظيرتها في النصر في شأن التعاقد مع مادو. وأشارت إلى أن إدارة النادي الاتفاق استفسرت من نظيرتها في النصر بشأن مادو ((30 عاما))، الذي يرتبط بعقد مع العالمي حتى يونيو 2025، وأكدت المصادر أن الإدارة النصراوية لم ترد حتى الآن على الاستفسار الاتفاقي.

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