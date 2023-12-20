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الشناوي يشعل الصراع بين 3 أندية

12/20/2023 11:14:12 PM
(MENAFN- Al Watan) يبدو أن ملف قدوم حارس مرمى الأهلي المصري وقائده، الدولي محمد الشناوي، إلى الدوري السعودي، عاد مرة أخرى إلى الواجهة، مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية، إذ تطمح عدة أندية سعودية في التعاقد مع الحارس المصري، منها النصر الذي سبق أن قدم للشناوي عرضا مع بداية العام الحالي، لكن المفاوضات لم تكتمل، وتجددت الرغبة النصراوية في التعاقد مع اللاعب وسط مطالبات جماهيرية بجلب حارس مرمى أجنبي، وينافس العالمي على التعاقد مع الحارس المصري ناديا الاتحاد وضمك حسب ما أكدته المصادر.
مطالبات وانفتاح
طالبت جماهير النصر إدارة ناديها بإعادة مفاوضاتها مع حارس المرمى المصري، محمد الشناوي، لا سيما بعد تألقه مع ناديه الأهلي في كأس العالم للأندية، التي تختتم غدا في جدة، وسط انفتاح الإدارة على إمكانية التفاوض مجددا مع اللاعب.
رغبة كبرى
أكدت مصادر رغبة الاتحاد في التعاقد مع الشناوي، خلال يناير المقبل، ليحل محل البرازيلي مارسيلو جروهي، رغم أنه لا توجد حتى الآن أي اتصالات رسمية بين الأطراف الثلاثة، إلا أن مصدرا مقربا من اللاعب أكد اهتمام الاتحاد بالتعاقد مع الشناوي في يناير المقبل، وأنه بصدد تقديم عرض رسمي للشناوي وناديه.
راتب مغر
كشفت المصادر أن إدارة ضمك قررت التقدم بعرض لاستعارة الحارس مقابل راتب سنوي يبلغ 7.5 ملايين ريال ((مليونا دولار))، إلا أن المصادر أشارت إلى أن رحيل اللاعب إلى ضمك يعتبر خيارا ضعيفا، خصوصا في ظل الرغبة الاتحادية، والتوجه النصراوي.
-النصر يرغب في تدعيم مرماه بحارس أجنبي
-الاتحاد بصدد التقدم بعرض رسمي للشناوي
-ضمك يطمح في استعارة الحارس المصري
-العميد سيتخلى عن جروهي في حال تمت الصفقة
-فارس الجنوب سيدفع راتبا مغريا للدولي المصري

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