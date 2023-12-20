الشناوي يشعل الصراع بين 3 أندية

(MENAFN
- Al Watan) يبدو أن ملف قدوم حارس مرمى الأهلي المصري وقائده، الدولي محمد الشناوي، إلى الدوري السعودي، عاد مرة أخرى إلى الواجهة، مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية، إذ تطمح عدة أندية سعودية في التعاقد مع الحارس المصري، منها النصر الذي سبق أن قدم للشناوي عرضا مع بداية العام الحالي، لكن المفاوضات لم تكتمل، وتجددت الرغبة النصراوية في التعاقد مع اللاعب وسط مطالبات جماهيرية بجلب حارس مرمى أجنبي، وينافس العالمي على التعاقد مع الحارس المصري ناديا الاتحاد وضمك حسب ما أكدته المصادر.
مطالبات وانفتاح
طالبت جماهير النصر إدارة ناديها بإعادة مفاوضاتها مع حارس المرمى المصري، محمد الشناوي، لا سيما بعد تألقه مع ناديه الأهلي في كأس العالم للأندية، التي تختتم غدا في جدة، وسط انفتاح الإدارة على إمكانية التفاوض مجددا مع اللاعب.
رغبة كبرى
أكدت مصادر رغبة الاتحاد في التعاقد مع الشناوي، خلال يناير المقبل، ليحل محل البرازيلي مارسيلو جروهي، رغم أنه لا توجد حتى الآن أي اتصالات رسمية بين الأطراف الثلاثة، إلا أن مصدرا مقربا من اللاعب أكد اهتمام الاتحاد بالتعاقد مع الشناوي في يناير المقبل، وأنه بصدد تقديم عرض رسمي للشناوي وناديه.
راتب مغر
كشفت المصادر أن إدارة ضمك قررت التقدم بعرض لاستعارة الحارس مقابل راتب سنوي يبلغ 7.5 ملايين ريال ((مليونا دولار))، إلا أن المصادر أشارت إلى أن رحيل اللاعب إلى ضمك يعتبر خيارا ضعيفا، خصوصا في ظل الرغبة الاتحادية، والتوجه النصراوي.
-النصر يرغب في تدعيم مرماه بحارس أجنبي
-الاتحاد بصدد التقدم بعرض رسمي للشناوي
-ضمك يطمح في استعارة الحارس المصري
-العميد سيتخلى عن جروهي في حال تمت الصفقة
-فارس الجنوب سيدفع راتبا مغريا للدولي المصري
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