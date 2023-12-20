Thursday, 21 December 2023 08:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أمريكا تخشى توسع حرب الاحتلال وحماس لصراع إقليمي أكثر دموية

12/20/2023 11:14:11 PM
(MENAFN- Al Watan) فيما تتعمد حكومة العدوان الإسرائيلية إدارة العنف والفوضى بديلا عن التهدئة والحلول السياسية للصراع في غزة، ظهرت مخاوف من امتداد صراعها وتوسعه بشكل إقليمي، وهو ما يخيف حليفتها الولايات المتحدة، حيث طار وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى حاملة الطائرات يو إس إس جيرالد آر فورد للقاء البحارة الذين أمرهم بالبقاء في البحر لمنع امتداد الحرب بين إسرائيل وحماس إلى صراع إقليمي أكثر دموية.
وكان أوستن في المنطقة للضغط على إسرائيل لتحويل قصفها لغزة إلى حملة محدودة أكثر، والانتقال بسرعة أكبر لتلبية الاحتياجات الإنسانية الماسة للمدنيين الفلسطينيين.
وفي الوقت نفسه، تخشى الولايات المتحدة أن تشن إسرائيل عملية عسكرية مماثلة على طول حدودها الشمالية مع لبنان لطرد مقاتلي حزب الله من هناك، الأمر الذي قد يفتح جبهة ثانية ويوسع نطاق الحرب.
القوات الأمريكية
وفي مؤتمر صحفي في تل أبيب، لم يقل أوستن ما إذا كان من الممكن زيادة القوات الأمريكية للدفاع عن إسرائيل إذا توسعت حملتها إلى لبنان.
وبالنسبة لحاملة الطائرات ((فورد)) وطاقمها، الذين أمرهم أوستن بأن يكونوا أقرب إلى شرق البحر الأبيض المتوسط ​​​​من إسرائيل، فهي تضم أكثر من 4000 بحار والسفن الحربية المرافقة لها. كان من المفترض أن تعود في أوائل نوفمبر.
وقال أوستن للطاقم: ((في لحظة التوتر الهائل في المنطقة، كنتم جميعا بمثابة العمود الفقري لمنع صراع إقليمي أوسع نطاقا)).
والتقى وزير الدفاع بمجموعة من البحارة في حظيرة طائرات فورد للحديث عن المخاطر المختلفة في المنطقة التي كانت تراقبها الناقلات والمدمرات والطرادات المنتشرة معها.
إدارة العنف
ومن جهة أخرى أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن الحكومة الإسرائيلية تتعمد إدارة العنف والفوضى بديلا عن التهدئة والحلول السياسية للصراع.
وأوضحت في بيان، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية، أنه بات واضحًا لمن تريد أن تفهم من الدول أن إسرائيل ماضية في حرب الإبادة الجماعية على شعبنا في قطاع غزة، وتعميق الاستعمار الإحلالي في الضفة، ولا تعطي أو تقيم أي اعتبار للمجتمع الدولي، وشرعياته، وللمناشدات والمطالبات الدولية بوقف العدوان وحماية المدنيين، بما في ذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، التي تعكس إجماعًا دوليًا حقيقيًا على ضرورة وأهمية وقف الحرب بشكل فوري.
وشددت الخارجية الفلسطينية على ضرورة أن ينصب الجهد الدولي قبل كل شيء على وقف الحرب والعدوان على شعبنا، لضمان توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، ووقف الكارثة الإنسانية التي فُرضت عليهم.
حاملة الطائرات
يو إس إس جيرالد آر فورد
هي واحدة من اثنتين من مجموعات حاملات الطائرات الأمريكية الضاربة التي تتدخل في الصراع.
تضم أكثر من 4000 بحار والسفن الحربية المرافقة لها
من شهر مايو، قامت طائرات فورد المقاتلة وطائرات المراقبة بأكثر من 8000 مهمة. يو إس إس دوايت دي أيزنهاور
حاملة الطائرات الأمريكية الثانية
قامت بدوريات مؤخراً بالقرب من خليج عدن، عند مصب الممر المائي للبحر الأحمر حيث تعرضت العديد من السفن التجارية للهجوم في الأسابيع الأخيرة.

MENAFN20122023000089011017ID1107636403

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث