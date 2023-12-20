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الكونغو تصوت لصالح الرئيس

12/20/2023 11:14:11 PM
(MENAFN- Al Watan) توجهت الكونغو إلى صناديق الاقتراع للتصويت لانتخاب رئيس فيما تسعى السلطات لوضع اللمسات الأخيرة على الاستعدادات للانتخابات التي تواجه تحديات لوجستية وأمنية كبيرة. ولكن بعد مرور ساعة ونصف على الموعد المقرر لبدء التصويت، كان الناس في العاصمة لا يزالون ينتظرون في الطابور، ولم يدلوا بعد بأصواتهم.
وكان من المتوقع أن يدلي نحو 44 مليون شخص، أي ما يقرب من نصف عدد السكان، بأصواتهم، لكن الكثيرين، بما في ذلك عدة ملايين نزحوا بسبب الصراع في شرق البلاد الشاسعة، قد يجدون صعوبة في الإدلاء بأصواتهم. وقد منع القتال 1.5 مليون شخص من التسجيل للتصويت.
ويشكل الحبر مصدر القلق الرئيسي لأن الحبر الموجود على بطاقات التصويت قد تلطخ، مما يجعل العديد منها غير مقروءة. وهذا يعني أنه يمكن إبعاد الناس عن مراكز الاقتراع. وبالإضافة إلى ذلك، لم يتم تدقيق قائمة تسجيل الناخبين بشكل صحيح.
وقال بيانفينو ماتومو، عضو منظمة LUCHA، وهي جماعة حقوقية محلية: ((إن تنظيم الانتخابات يثير الكثير من الشكوك فيما يتعلق بمصداقية وشفافية وموثوقية النتائج)).
ويحتاج المرشح إلى أغلبية الأصوات في الجولة الأولى للفوز.

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