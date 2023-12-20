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الخوف يهزم المدنيين في الصراع السوداني

12/20/2023 11:14:11 PM
(MENAFN- Al Watan) يتقاتل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع من أجل السيطرة على السودان منذ أبريل، عندما تصاعدت التوترات، وتحولت إلى معارك في الشوارع تركزت في العاصمة، ولكنها اندلعت أيضا في مناطق أخرى، بما في ذلك منطقة دارفور الغربية، ولم يتوقف ذلك على الرغم عن الهدنات التي تفشل، ليخسر المزيد من السودانيين أرواحهم ومنازلهم، بينما ارتفعت معدلات الفارين.
وفي آخر التطورات، أفادت وسائل إعلامية بتجدد المعارك في عدد من محاور القتال في الخرطوم.
وأدى الصراع المستمر منذ ثمانية أشهر إلى مقتل ما يصل إلى 9000 شخص، وفقًا للأمم المتحدة، لكن مجموعات الأطباء المحلية والناشطين يقولون إن عدد القتلى من المرجح أن يكون أعلى بكثير.
التصعيد مستمر
وبينما سُمع دوي انفجارات قوية في أحياء جنوب شرق العاصمة، يسود هدوء حذر محيط قيادة الجيش وسط الخرطوم ومحيط منطقة الشجرة العسكرية التابعة للجيش.
كما وصل الصراع إلى مدينة إستراتيجية كانت ملاذا لمئات الآلاف من النازحين، وتقول المجموعات الإنسانية الرئيسية إنهم اضطروا إلى تعليق العمل هناك أو الفرار.
وأعلن الفريق أول محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع، سيطرتهم على مدينة ود مدني، على بُعد نحو 100 كيلومتر جنوب شرق الخرطوم. ولم يتسن التحقق من هذا الادعاء بشكل مستقل.
ومنذ بداية الصراع، كانت المدينة تخضع لحكم الجيش، برئاسة الجنرال عبدالفتاح البرهان، وكانت مركزًا رئيسيًا للمنظمات الإنسانية التي تم إقصاؤها إلى حد كبير من الخطوط الأمامية للقتال.
ووفقا لمكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، فر ما لا يقل عن 250 ألف شخص أخيرا من ولاية الجزيرة، التي تتخذ من ود مدني عاصمتها.
وقال المتحدث ينس ليركه في مؤتمر صحفي للأمم المتحدة في جنيف: ((اضطرت منظمات الإغاثة إلى تعليق عملياتها مؤقتا بسبب القتال)).

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